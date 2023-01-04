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Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена

Рассмотрим смартфон Itel Vision 3 Plus, который с момента выхода заметно подешевел – если летом 2022 года на старте продаж он стоил чуть более 10 000, то на момент написания обзора его можно было приобрести в России за 7000 рублей или даже дешевле. За небольшую сумму мы получаем интересное ультрабюджетное решение с аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч и большим экраном 6.8" с частотой обновления 90 Гц.
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Характеристики

Комплектация и дизайн

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Смартфон продаётся в 3 цветовых вариантах задней панели и боковых граней – чёрном, зелёном и синем. Во всех случаях задний блок с камерами немногим отличается по цвету от основного корпуса, и только этот элемент смартфона является глянцевым. По большей же части девайс сделан из приятного и удобного матового пластика. Даже несколько удивило отличное качество сборки – в некоторых более дорогих смартфонах производителя (а я отнесу сюда же аппараты родственных брендов Infinix и Tecno) корпус может похрустывать, чего в Itel Vision 3 Plus даже и близко нет. Весит смартфон 215 граммов, что немало, но вполне нормально для его размеров и с учётом высокой ёмкости его аккумулятора.

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К работе находящегося на задней стороне сканера отпечатков пальцев у меня претензий нет, что касается и метода разблокировки по лицу.

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Рамки на передней стороне не сильно большие, а к каплевидному вырезу под фронтальную камеру в недорогих моделях мы уже привыкли. Аппаратных датчиков возле экрана нет – для экономии используется разве что программный датчик приближения, срабатывающий на прикосновение к экрану, а точнее к его верхней части. Динамик над камерой используется только для телефонных разговоров. Дисплей защищён простенькой плёнкой без олеофобки.

По бокам есть привычные элементы управления и раздельный лоток для 3 карточек (2 nano SIM и microSD), а на нижней грани – отверстия для динамика, мини-джек, микрофон и разъём micro USB с USB OTG. Будем надеяться, что в 2023 году даже смартфоны дешевле 10000 рублей будут оснащаться удобным Type-C – рано или поздно это точно случится.

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Самые интересные предметы из комплекта поставки – пластиковый чехол (или скорее накладка) и блок питания на 18 Вт. С чехлом нужно быть осторожнее – для его снятия со смартфона требуется приложить немало усилий, и его довольно легко повредить. Поэтому лично я бы дополнительно купил силиконовый вариант – дешёвый и гораздо более удобный, если есть потребность часто менять СИМ-карты и/или карту памяти.

 

Дисплей

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Среди конкурентов Itel Vision 3 Plus выделяется огромным экраном 6.8 дюймов, причём с частотой обновления до 90 Гц. Впрочем, в тяжёлых играх, как правило, частота ограничивается стандартными 60 Гц, а разрешение дисплея среднее – 1640×720 точек. Поддерживается до 5 одновременных касаний, что положительно сказывается на отзывчивости экрана.

Хорошая контрастность и комфортная минимальная яркость соседствуют с завышенной (около 10 000K) цветовой температурой и максимальной яркостью не более 350 нит. С другой стороны – цветовую температуру удаётся отрегулировать через настройки, а цветовой охват очень близок к sRGB, да и антибликовые свойства у экрана хорошие. Если подумать, то для своего класса дисплей вполне комфортный — вот бы ещё ему яркости побольше.

 

Железо, софт и связь

 

Работает Itel Vision 3 Plus на сравнительно новой однокристальной системе Unisoc T606, представленной чуть более года назад. Как ни странно, этот чипсет популярнее Unisoc T616, хотя и слабее него. С учётом примерно 180 000 баллов в Antutu 9.5.2 и 4 ГБ оперативной памяти, которые можно расширить ещё на 3 ГБ за счёт ПЗУ, удаётся получить вполне комфортную производительность, пускай и без запаса на несколько лет. Даже в PUBG можно выставить высокие настройки графики, но всё-таки нужно понимать, что герой обзора не игровое решение. Пользовательской памяти – 64 ГБ стандарта eMMC 5.1.  Сильного нагрева и троттлинга не наблюдается даже летом – могу с уверенностью это заявить, так как уже не первый раз тестирую эту модель.

Используется оболочка itelOS 7.6.0, базирующаяся на 11 версии Android – весьма удобный вариант без рекламы и уже без большого количества предустановленного софта, которое я наблюдал в июле, когда мне впервые удалось познакомиться со смартфоном. Наверняка эти изменения пришли с новой прошивкой – появилось даже FM-радио, вместо которого раньше предлагалось использовать онлайн-вариант, работающий при подключении к интернету (теперь это вырезано из прошивки, во всяком случае, в предназначенных для российского рынка аппаратах). А вот возможность автоматической записи обычных звонков и ручной записи звонков через Whatsapp, к счастью, никуда не делась.

 

Для связи с внешним миром можно воспользоваться сетью 4G, двухдиапазонным Wi-Fi (ac) и Bluetooth 4.2 с кодеками SBC, LDAC и AAC. Нашлось место и для модуля NFC. Для навигации задействуются спутники GPS, A-GPS, Beidou, GALILEO и QZSS, без поддержки компаса.


Камеры

 

Пара задних камер с разрешением 13 Мп (f/2.0) и 0.08 Мп годятся для использования при хорошем освещении. Есть даже профессиональный режим с небольшим количеством ручных настроек. При этом есть сомнения в необходимости дополнительного модуля с низким разрешением – эффект размытия фона вы и без него сможете сделать, но в теории он может улучшить работу искусственного интеллекта.

Пример видео в разрешении 1920×1080 на основную камеру прикреплён чуть ниже.

Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп – я бы предпочёл использовать такой модуль для видеозвонков, но есть и развлечения в виде анимированных стикеров, фильтров и функции определения возраста.

Автономность

 

У смартфона аккумулятор с высокой ёмкостью 6000 мА·ч, и, хотя рекордов по времени работы не замечено (сказывается наличие не самого энергоэффективного чипсета), при умеренном использовании разрядить Itel Vision 3 Plus за один день едва ли получится. В большинстве игр при яркости подсветки 150 нит девайс работает не менее 11 часов, что уж говорить о других сценариях использования. На полную зарядку уйдёт чуть более 3 часов, хотя она и считается условно быстрой – её максимальная мощность близка к 18 Вт.


Итоги

 

Повторюсь, что мне уже не в первый раз приходится тестировать Itel Vision 3 Plus, и за полгода с момента выхода его стоимость снизилась примерно на 3000-4000 рублей, что сделало его не просто бюджетным, а уже ультрабюджетным решением. Для своей стоимости, а в некоторых магазинах это даже менее 7000 рублей, у него неплохое железо, огромный экран с частотой 90 Гц и ёмкий аккумулятор. Порадовало также появившееся FM-радио (да, изначально его по какой-то причине не было), наличие NFC и записи звонков.

Полезно будет знать об отсутствии аппаратных датчиков приближения и освещённости (как и в целом количество датчиков близко к минимальному), и наверняка не всех устроит разъём micro USB для зарядки. Ну и от камер не стоит ждать высокого качества снимков, хотя и откровенно плохими они тоже не являются.

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