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Герой обзора – это 8-дюймовый планшетный компьютер, поддерживающий работу с СИМ-картой в сети 3G и имеющий отдельный разговорный динамик. Всё это будет весьма полезно для полноценного общения, особенно при отсутствии Wi-Fi-соединения.

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Характеристики

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Дисплей: IPS, 8", 1280x800 пикселей, 60 Гц

Материалы корпуса: пластик

Операционная система: Android 10 Go

Чипсет: MediaTek MT8321

Техпроцесс: 28 нм

Графика: Mali-400

Оперативная память: 2 ГБ LPDDR3

Пользовательская память: 32 ГБ eMMC

Поддержка карт памяти

Тыловая камера: 2 Мп

Фронтальная камера: 0.3 Мп

Bluetooth: версия 4.2 (кодеки SBC, AAC, LDAC)

Wi-Fi 2,4 ГГц

Навигация: GPS

Разъём для зарядки: micro USB 2.0 с поддержкой USB OTG

Ёмкость аккумулятора: 3500 мА*ч

Размеры: 209 x 125 x 9.2 мм

Вес: 312 г

Дизайн и комплектация

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Внешне девайс весьма прост, но в то же время приятен за счёт качественной сборки и использования прочного матового пластика. Продаётся планшет с синим или розовым цветом корпуса, то есть условно поделён на версии для мальчиков и девочек.

Над прямоугольным экраном разместился разговорный динамик и фронтальная камера, без каких-либо датчиков и светодиодного индикатора. Точнее датчик приближения всё-таки есть – он программный, а значит используется сам экран, реагирующий на касания во время телефонных разговоров. Рамки сравнительно толстые, но оттого удобные для хвата – здесь важно, чтобы не случалось ошибочных нажатий. На нижней рамке (при вертикальном положении) можно заметить небольшое отверстие, под которым прячется микрофон.

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В верхней части правой грани обнаружились как механические кнопки управления, так и углублённая в корпус кнопка, выключающая планшет. Не уверен, что в ней есть необходимость – если устройство зависнет, чего я не наблюдал за несколько дней использования, то достаточно будет зажать стандартную кнопку питания для перезагрузки.

Камера и вспышка есть на задней стороне, где ещё отведено место для основного динамика. Все эти элементы не выпирает, при этом имея рядом с собой небольшие выступы на корпусе для защиты, и чтобы не заглушался звук. Стереозвучания не предусмотрено – у каждого динамика свои задачи.

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Верхняя грань Digma Citi Kids 81 – разъём 3.5 мм и micro USB, помимо которых есть ещё слот для СИМ-карты и отдельно для карты памяти, прикрытые плотной пластиковой заглушкой. Открыть заглушку можно и ногтем, хотя ребёнку сделать это будет проблематично. Разъём micro USB с поддержкой USB OTG, то есть к планшету можно подключать различные гаджеты – флешки, мышку, клавиатуру и т.п.

Стоит более подробно остановиться на особенностях слота для СИМ-карт, поскольку в интернете можно найти отзывы о неработающих в планшете симках. На самом деле всё работает, но есть некоторые особенности. Во-первых, планшет функционирует только с СИМ-картами формата micro – производитель в руководстве пользователя указывает, что нельзя использовать переходники (очевидно, с более популярного и меньшего по размерам формата nano), но далеко не всегда это возможно. Проверено, что с переходником проблем не возникает, если симка в нём надёжно установлена. Второй момент – вставлять карточку нужно так, чтобы срезанный уголок был вверху и смотрел на соседний слот для карты памяти. Вставлять карточку нужно до упора, пока она сама не зафиксируется – лучше воспользоваться чем-нибудь тонким, так как пальцем это проблематично сделать. После этого скорее-всего потребуется перезагрузить устройство. Жаль, что это всё не указано в инструкции и никак не обозначено на корпусе девайса.

Плотный силиконовый чехол весом 121 грамм послужит дополнительной защитой как для задней и боковых сторон устройства, так и частично для экрана за счёт выпирающих частей. Утолщения по углам, в свою очередь, положительно скажутся на удобстве хвата – ведь дети, впрочем, как нередко и взрослые, вполне могут выронить планшет из рук, если он хоть немного скользит.

В остальном комплект поставки стандартный. Есть адаптер питания на 10 Вт, кабель micro USB длиною 1 метр, руководство и различные информационные листовки. Как приятный бонус – 64 ГБ в облачном хранилище Mail.ru на 90 дней, о чём указывает большая надпись на коробке планшета и лист с промокодом внутри упаковки.

Экран

В Digma Citi Kids 81 применяется IPS-матрица с комфортными углами обзора и хорошей отзывчивостью, что уже радует. Диагональ экрана 8 дюймов при разрешении 1280x800 пикселей, конечно же, с частотой обновления 60 Гц. Тест мультитач показал, что поддерживается до 5 одновременных касаний. Очень жаль, что в комплекте отсутствует защитная плёнка, так как экран легко царапается.

Максимальная яркость доходит до 270 кд/м² при полностью белом экране, что делает планшет в основном домашним вариантом, не рассчитанным на использование под ярким солнцем. Здесь есть своя логика, учитывая, что устройство предназначено для детей. Контрастность – 850:1. Минимальная яркость нормальная – 8.7 кд/м², но если глазам всё-таки будет некомфортно, то рекомендуется включить ночной режим.

Ночной режим хорош ещё и тем, что на минимальных настройках уменьшает цветовую температуру до оптимальных 6500K. Изначально показатель превышает 11 000K, из-за чего картинка выглядит, грубо говоря, чрезмерно синей. При этом и максимальная яркость в ночном режиме снизится примерно на 70 кд/м² – опять же, это ещё приемлемо, если пользоваться планшетом при искусственном освещении. Как и положено, у экрана отсутствует видимое мерцание при любом уровне яркости.

Железо и операционная система

За работу планшета отвечает чипсет MediaTek MT8321 – старое решение 2015 года, которое, впрочем, ещё встречалось в моделях 2021 года, к которым и относится герой обзора. Для компенсации этого недостатка использовалась облегчённая версия Android 10 Go, и на самом деле нельзя сказать, что планшет сильно и постоянно тормозит, хотя периодически и возникают ситуации, когда некоторое время устройство не откликается на нажатия. Современные синтетические тесты производительности девайс, ожидаемо, проходит с трудом и не все.

Пользовательской памяти 32 ГБ, а оперативной – 2 ГБ. Есть возможность установки софта на карту памяти – если самим софтом это поддерживается.

Из дополнительного софта – приложение iWawa, предназначенное для детей. Это своего рода сборник с образовательным и развлекательным детским контентом – здесь есть головоломки, мини-игры, телевизионные передачи, сказки, раскраски, караоке, калькулятор и многое другое. Родителям можно настроить доступ к некоторым аудиофайлам или видео из памяти планшета, и в целом здесь много настроек для ограничения доступа. Дополнительные игры и приложения можно скачать из магазина iWawa – единственное, что не получается, так это приобрести премиум версию iWawa на территории России для разблокировки дополнительного контента. Простенький браузер позволяет просматривать занесённые в белый список сайты – скачивать файлы через него не получается, даже если это, к примеру, детские сказки на разрешённом сайте.

Если приложение было включено и работает родительский контроль, то при перезагрузке планшета вы сразу попадаете на главный экран iWawa, а не на стандартный рабочий стол операционной системы. Сможет ли ребёнок обойти подобное ограничение? В теории это вполне возможно, но есть уверенность, что в большинстве случаев этого бояться не стоит.

Остальной софт на рабочем столе, если не считать сервисов Google, представлен в виде иконок, при нажатии которых происходит переход в Google Play для последующей установки. Речь о всевозможных российских приложениях, устанавливать которые не обязательно.

Из датчиков в планшете – акселерометр (работает автоповорот экрана) и уже упомянутый программный вариант датчика приближения. Методы разблокировки предусматривают только введение пароля, PIN-кода или графического ключа.

Связь

Чипсет планшета даёт способность работать в сетях 3G и 2G – удаётся пользоваться интернетом, звонками и текстовыми сообщениями. Wi-Fi, в свою очередь, однодиапозонный. Bluetooth версии 4.2 поддерживает кодеки SBC, AAC и LDAC. Записи разговоров нет.

В приложении для прослушивания FM-радио найдена функция записи эфира, RDS и вывода звука на динамик. Как это часто и бывает, включается радио при подключенных проводных наушниках.

Как навигатор Digma Citi Kids 81 работает только со спутниками GPS, чего при этом хватает для безошибочного определения местоположения в городских условиях.

Камеры

Задняя камера имеет невысокое разрешение 2 Мп (f/2.8) и не обладает автофокусом. Из её преимуществ – только наличие вспышки. Интерфейс приложения для камер тоже весьма простой.

Видео записывается только в HD-разрешении, но при этом есть простенькая электронная стабилизация.

У фронтальной камеры разрешение 0.3 Мп (f/2.8) – хотя на этот модуль и можно делать снимки и записывать видео в разрешении 640x480 точек, но лучше его использовать исключительно для видеозвонков. Либо это могут быть какие-либо развлечения в сторонних приложениях.

Время работы и зарядки

Что касается автономности, то в среднем полного заряда планшета хватает на 4-5 часов игр или просмотра видео при яркости подсветки 150 кд/м² (57% яркости). Тесты проводились с активной СИМ-картой и с подключением к Wi-Fi. Если подумать, то нередко родители ограничивают время использования планшета ребёнком – если вы планируете делать также, то автономность уже не будет большой проблемой.

Полная зарядка проходит примерно за 3.5 часа – за 30 минут планшет заряжается на 21%, а за час – на 45%, если использовать комплектное зарядное устройство. Фактическая мощность зарядки доходит до 6.84 Вт – адаптер на 10 Вт будет оптимальным решением.

Итоги

Digma Citi Kids 81 действительно можно назвать детской моделью – в отличие от большинства обычных планшетов у него уже установлен софт для детей и есть чехол в комплекте для дополнительной защиты корпуса. Такой вариант подойдёт для родителей, желающих приобрести готовое решение – разве что защитной плёнки на экране очень не хватает.

Хотя планшет и кажется слабым и устаревшим, но для своей цены у него приемлемые характеристики. Более того, на российском рынке трудно найти за 6000 рублей что-то более интересное, с полноценной поддержкой мобильной связи.