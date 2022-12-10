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Обзор Tecno Spark 9 Pro Sport Edition – недорогой смартфон с уникальным дизайном и Full HD+ экраном

У бренда Tecno большой выбор бюджетных смартфонов, с годами становящийся всё разнообразным. Производитель не боится экспериментировать с внешним видом и функциональным наполнением своих устройств, поэтому любой пользователь может найти подходящий вариант при ограниченном бюджете.
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Если рассматривать героя обзора, смартфон Tecno Spark 9 Pro Sport Edition, то в этой модели достойные характеристики постарались совместить с уникальным молодёжным дизайном, при этом цена девайса на конец 2022 года едва превышает 10 000 рублей. Наше тестирование покажет, есть ли тут какой-то подвох или перед нами, без преувеличения, настоящий бюджетный хит.

Характеристики

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Дизайн и комплектация

 

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Ко мне попала необычная версия Tecno Spark 9 Pro – разработанный совместно со студией BMW Designworks внешний вид смартфона ограниченной версии смотрится необычно, без всякого преувеличения притягивая к себе взгляды окружающих. Большая часть задней стороны девайса сделана из белого матового пластика, частично покрытого переливающимися на свету мелкими треугольниками, отличимыми на ощупь. Синие зеркальные вставки по углам при всей своей красоте быстро заляпываются и легко царапаются, зато матовые грани делают смартфон весьма удобным и в целом практичным. Уникальное цветовое оформление получили даже выпирающие модули камер – обычно в мобильных устройствах для них используется исключительно чёрный цвет.

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На передней стороне помимо каплевидного выреза под фронтальную камеру видим фронтальную вспышку, которую можно задействовать при съёмке или как фонарик. Привычной для Tecno стала функция «свет 360 градусов», когда одновременно работают диоды на задней и на передней стороне.

 Вспышка спереди в неполную силу светит и при зарядке устройства, при отключении позволяя понять, что Tecno Spark 9 Pro полностью зарядился. Как индикатор уведомлений вспышку использовать не удаётся – замечено лишь, что она может мигать при входящем вызове в WhatsApp.

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Чуть правее разговорного динамика в верхней части сделаны датчики приближения и освещённости. Нет в смартфоне таких датчиков как магнитометр и гироскоп.

Из элементов управления – раздельные кнопки регулировки громкости и кнопка питания на правой грани, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Методы разблокировки работают точно и быстро – речь и про сканер, и про распознание лица с функцией автоповышения яркости подсветки в темноте.

Слоты для карточек находятся на левой грани. Допускается одновременное использование двух SIM-карт и карты microSD, как это принято у многих пользователей.

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С разъёмами всё стандартно – в то время как верхний торец пустует, на нижней грани есть мини-джек (3.5 мм) и современный Type-C для зарядки. Рядом с ними сделаны микрофон и основной динамик – это одиночные варианты, поэтому стереозвучания или продвинутой системы шумоподавления в смартфоне нет. Звук основного динамика не отличается насыщенностью и чистотой – для прослушивания музыки такой вариант едва ли сгодится, а вот в остальных случаях и его будет достаточно.

Дизайн коробки очень похож на оформление задней стороны смартфона. В комплекте поставки есть блок питания на 18 Вт, кабель USB – Type-C, защитная плёнка, скрепка, чехол и различная документация. Плёнку на экран предлагается наклеить пользователю, если в ней есть необходимость.

Чехол пластиковый, что не самое лучшее решение, если есть необходимость его периодически снимать. Однажды материал может треснуть, да и далеко не весь смартфон оказывается прикрытым. Поэтому я бы подыскал более практичный силиконовый вариант – даже в российской рознице легко найти сторонние чехлы именно под героя обзора.

Дисплей

 

Что приятно для бюджетного сегмента, IPS-экран смартфона при диагонали 6.6 дюйма получил высокое разрешение 2460x1080 точек. Максимальная яркость при полностью белом фоне в центре экрана – 524 кд/м². Этого должно быть достаточно, чтобы разглядеть информацию на экране под солнцем, хотя частично (на 50%) заполненный белым цветом экран может становиться примерно на 100 кд/м² менее ярким. Минимальная яркость также комфортная – 4.12 кд/м², как и контрастность на хорошем уровне – 1424:1. Поддерживается до 5 одновременных касаний. Частота обновления стандартная – 60 Гц. Имеется качественное олеофобное покрытие.

Цветовой охват экрана шире охвата пространства sRGB, но не такой широкий как профиль DCI-P3. Цветовая температура – примерно 10000K, что явно выше оптимальных 6500K. Это неизбежно ведёт к преобладанию холодных оттенков.

В меню не предусмотрено настроек для регулировки цветовой температуры. Если же включить функцию защиты зрения, то даже на минимальной интенсивности показатель опустится ниже 6000K. На максимально точную цветопередачу не стоит рассчитывать – по факту она редко требуется в бюджетных моделях.

Железо, операционная система и софт

 

В Tecno Spark 9 Pro задействована однокристальная система MediaTek Helio G85 – часто используемое в смартфонах Tecno и в родственных Infinix решение. Чипсет не самый новый, с пользовательской памятью стандарта eMMC 5.1, что не мешает ему справляться с основными задачами. На запуск современных тяжёлых игр с высокими настройками графики особо рассчитывать не стоит, при этом в PUBG изначально доступны показатели Высоко/Высоко или Баланс/Ультра с 40 FPS. В Genshin Impact при 60 FPS уже лучше ограничиться минимальной графикой.

Пользовательской памяти в девайсе 128 ГБ при 4 ГБ оперативной памяти с дополнительными 3 ГБ, которые как раз заимствуются из ПЗУ. Дополнительно можно использовать карту памяти – только перенести софт и игры на неё не получится, что сейчас частое ограничение для смартфонов.

Заметное снижение производительности CPU в приложении Trottling Test проявляется только примерно через 30 минут тестирования. Сложно представить ситуацию, когда это приведёт к проблемам, к тому же в играх в основном задействован графический процессор, у которого просадок в софте 3D Mark уже не замечено. Нагрев корпуса в некоторых играх и в синтетических тестах при комнатной температуре 25°C весьма ощутимый. Впрочем, держать в руках смартфон удаётся – каких-то слишком неприятных ощущений не возникает, но играть в Genshin Impact и одновременно заряжать смартфон точно не стоит.

Базирующаяся на 12 Android оболочка HiOS 8.6.0, как нередко отмечают пользователи, весьма своеобразная и требует привыкания. В зависимости от модели смартфона в ней могут отображаться различные рекомендации, нередко ассоциирующиеся с рекламой, однако в случае со Spark 9 Pro ничего подобного замечено не было. Предустановлен набор российского софта – его удаётся удалить базовыми средствами оболочки.

Разработчики припасли немало интересных и местами эксклюзивных функций – к примеру, вы можете записывать разговоры в WhatsApp и менять голос на 1 из 4 вариантов. Поддерживаются жесты на заблокированном экране, а ещё удаётся воспользоваться боковой панелью быстрого доступа, переводчиком слов и разговоров в социальных сетях, детским и игровым режимами и клонированием ограниченного количества софта. Фронтальная камера умеет распознавать жесты для принятия и отклонения вызовов.

Связь

 

Для связи в Tecno Spark 9 Pro предусмотрен комфортный базовый набор: работа в сети 4G, двухдиапазонный Wi-Fi (ac) и модуль NFC. Bluetooth версии 5.0 не поддерживает кодеки aptX и aptX HD – на смартфонах Tecno я их пока не встречал, но, как и раньше, доступны LDAC, SBC и AAC.

Звонки с линии записываются без оповещения собеседника, в том числе в автоматическом режиме. Как уже упоминалось, можно вести запись и в приложении WhatsApp, только уже в ручном режиме.

Приложение для работы FM-радио умеет записывать эфир и выводить звук на динамик. RDS не поддерживается, а работа радио возможна при подключении проводных наушниках.

Однодиапазонный GPS быстро находит и начинает работать со спутниками GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Точность позиционирования хорошая, но лично мне для более комфортной навигации не хватает электронного компаса.

Камеры

 

Основной камерой Tecno Spark 9 Pro стал модуль Samsung ISOCELL JN1 с технологией Tetracell, высокой светосилой f/1.6, фазовым автофокусом и максимальным разрешением 50 Мп, без оптической стабилизации. По умолчанию съёмка идёт в 12.5 Мп, но переключение на полное разрешение максимально быстрое за счёт выделенной кнопки в приложении Камера. Из функций доступны автоматический HDR, набор фильтров, сканирование документов, панорамный режим, а также замедленная съёмка и таймлапс. Профессионального режима нет, даже его какого-нибудь урезанного варианта.

Мне приходилось снимать при пасмурной погоде, но даже с учётом этого камера показала достойный результат, без явных проблем во время съёмки. Дополнительные модули с разрешением 2 Мп и 0.08 Мп – это датчик глубины и, соответственно, некий AI-помощник, во всяком случае, по официальной информации.

Отдельной похвалы заслуживает режим Super Night, значительно улучшающий детализацию фотографий и достойно работающий с источниками света. Наблюдается существенное усиление резкости – пожалуй, что слишком большое, но выглядят снимки в любом случае эффектно, особенно для бюджетного смартфона.

Автоматический режим
Ночной режим

Портретный режим обеспечивает весьма неплохое по качеству размытие заднего фона.

При помощи цифрового зума картинка плавно увеличивается до 10 раз. Отдельных кнопок для увеличения нет – это делается исключительно с помощью свайпа двумя пальцами.

Запись видео возможна при нестандартном для многих смартфонов разрешении 2560×1440 с 30 FPS. Изображение качественнее, чем при стандартных FullHD, тогда как стабилизации в смартфоне не предусмотрено при любом разрешении. Автофокусировка в целом функционирует быстро, но в случае с некоторыми объектами не всегда срабатывает, в зависимости от освещения и прочих факторов.

Фронтальная камера способна снимать с высоким разрешением 32 Мп, хотя это отдельный режим, с изначальными 8 Мп. Есть ночной и портретный режимы, запись видео 2.5K и вспышка для качественных фотографий даже при плохом освещении.

 

Время работы и зарядки

 

Комфортная автономность в Tecno Spark 9 Pro обеспечивается аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч – рекордов смартфон не показывает, но во всех режимах неплохо держится, потребляя мало заряда при заблокированном экране (с включенным Wi-Fi и одной SIM-картой).

 

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высоко)
7 часов
24 часа в режиме ожидания
2-3% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
 21 час 13  минут
PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0)
11 часов 17 минут

Зарядка полностью разряженного девайса занимает примерно 2 часа 14 минут (31% за 30 минут и 61% за час) при условии использования комплектного адаптера или стороннего решения мощностью 18 Вт. Фактическая же мощность достигает 15 Вт (7.79 В, 1.92 А).

Итоги

По функциям и цене лимитированный Tecno Spark 9 Pro не отличается от обычного, имея более интересный дизайн. Впрочем, оценивать объективно дизайнерские решения всегда сложно, тем более что и обычная версия смартфона тоже весьма привлекательная. Помимо внешнего вида есть другие немаловажные плюсы – высокое разрешение экрана, комфортное время работы, большое количество пользовательской памяти и неплохие по качеству камеры (основная и фронтальная со вспышкой). Оболочка HiOS позволяет автоматически записывать звонки и обладает немалым количеством других функций. Tecno Spark 9 Pro Sport Edition будет как минимум на равных конкурировать с другими смартфонами в своём ценовом сегменте.

Не устроить может отсутствие магнитометра и гироскопа, а ещё не самая лучшая настройка дисплея и не самый новый чипсет.

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