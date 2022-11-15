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Характеристики

Bluetooth версии 5.0

Дальность сопряжения – 10 метров при отсутствии помех

Время работы в режиме ожидания – 120 часов

Работа в режиме воспроизведения – 7 часов

Ёмкость аккумуляторов наушников – по 60 мА·ч

Ёмкость аккумулятора зарядного кейса – 350 мА·ч

Разъём для зарядки кейса – micro USB

Воспроизводимые частоты – 20 - 20 000 Гц

Кодеки: SBC, AAC

Вес каждого наушника – 3.8 грамма

Вес кейса – 26.7 грамма

Дизайн и комплектация

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itel Earbuds T1 являются внутриканальной моделью с хорошей звукоизоляцией. Наушники вполне привычны и удобны по своей форме, напоминающей каплю. Продаётся гарнитура в чёрном и белом варианте исполнения – в обзоре пойдёт речь о белых наушниках, частично выполненных из глянцевого, а частично из матового пластика. Материал ощущается довольно плотным и надёжным, однако тестов на падение с высоты более метра я не проводил. Наушники защищены от капелек воды и пота по стандарту IPX5 – подразумевается, что в них можно заниматься спортом. Во время бега и различных упражнений они не выпадали у меня из ушей, поэтому с удобством ношения, на мой взгляд, всё замечательно, хотя это всегда субъективный момент.

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Внешняя сторона наушников представляет собой большую сенсорную зону со светодиодным индикатором, светящимся зелёным либо красным светом. После подключения к какому-либо устройству диод периодически мигает зелёным, и отключить это нельзя. К счастью, такая не избыточно яркая подсветка лично мне не мешает даже в полной темноте – другое дело, что расходуется часть заряда, пускай и небольшая. В режиме ожидания подключения цвет не меняется, но индикатор начинает мигать чаще.

Управление осуществляется одиночными, двойными нажатиями, либо удержанием сенсорной зоны. Можно принимать/сбрасывать звонки, а также перелистывать, перематывать и выставлять на паузу аудиотреки либо видео. Гарнитура может быть выключена вручную. Более подробная информация обо всём этом есть в руководстве пользователя.

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На внутренней стороне присутствуют клеммы питания и выступающий звуковод с прикрытым металлической сеткой отверстием. Внутри установлены 10.4 мм динамики. Силиконовые амбушюры снимаются легко, при этом надёжно держась на звуководе.

Как и наушники, зарядный кейс может быть белым или чёрным. В обоих случаях материалом корпуса стал исключительно глянцевый пластик. Кейс имеет овальную форму и компактные размеры (6 x 3.7 x 3.3 см). Из элементов внешнего корпуса можно выделить различные надписи, наклейку с информацией о производителе и разъём micro USB на задней стороне. Изначально есть небольшой люфт верхней крышки, при открытии которой кейс заваливается, если сзади нет никакой опоры, вне зависимости от того, вставлены ли внутрь наушники.

itel Earbuds T1 магнитятся и надёжно фиксируются на контактных площадках для зарядки внутри кейса. На гарнитуре и на кейсе нет обозначений каналов – оба наушника можно использовать как правый и левый вариант, вставляя в кейс в любое из двух посадочных мест. Четыре ярких индикатора отображают заряд – при очень низком заряде последний оставшийся диод начинает мигать.

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Наушники поставляются в прочной красно-чёрной коробке. В комплекте видим небольшой micro USB-кабель для зарядки, инструкцию и 3 пары сменных амбушюр разного размера, с учётом тех, что изначально надеты на наушники.

Подключение, разговоры по телефону и прослушивание музыки





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При входящих звонках звучат стандартные гудки. Микрофон чувствительный – он есть в обоих наушниках, поэтому itel Earbuds T1 можно пользоваться по отдельности. Находится микрофон в том же месте, где светодиодный индикатор. При одновременной работе двух наушников микрофон одного их них должен использоваться для шумоподавления – во всяком случае, он перестаёт передавать речь. Посторонние звуки на улице действительно глушатся, при этом качество передачи речи немного снижается.

Подключение и работа с большинством мобильных устройств происходит стандартно – достаточно обычной синхронизации, после которой видим, что наушники поддерживают кодек AAC, несмотря на то что в некоторых описаниях и обзорах упоминается только SBC. Немного иначе происходит работа со смартфонами itel – на примере модели Vision 3 я заметил, что после подключение появляется окошко с отображением заряда каждого наушника. Такого не происходит даже при работе со смартфонами родственных для itel брендов – Infinix и Tecno. Не уверен, что процентный показатель максимально точный, но функция интересная. Непонятно только, почему надписи в окошке отображаются на португальском, и что это – особенность наушников или смартфона?

Есть голосовые уведомления о включении/выключении на английском языке со странным роботизированным акцентом – не могу сказать, что звучит это приятно. При нахождении более 3 минут в режиме ожидания подключения наушники автоматически отключаются.

По меркам бюджетных TWS-наушников обозреваемая модель звучит неплохо – нет уверенности, что это лучший звук в своём классе, но он приятный и с небольшим запасом по громкости. Есть акцент на низких частотах и неплохо проработаны средние частоты, чего уже не скажешь о верхних – если вас это не устраивает, то детализацию нужно будет «подтянуть» через эквалайзер на мобильном устройстве. Отдельного софта для наушников нет. Задержка звука сразу ощущается в играх, но в остальных сценариях использования явных проблем не замечено.

Время работы и зарядки

Заявлено время работы 8 часов, что в целом соответствует действительности. У меня это значение менялось от 6.5 до 8.5 часов непрерывного прослушивания, в зависимости от выставленной громкости. Могут влиять и другие факторы – к примеру, версия Bluetooth на мобильном устройстве или ПК. На полную зарядку кейса уходит примерно 1 час 20 минут, с максимальной мощностью зарядки 1.5 Вт. По сути, кейс можно заряжать от чего угодно, не боясь, что скорость зарядки уменьшится.

Итоги





itel Earbuds T1 – это достойные внимания бюджетные TWS-наушники, которые в полной мере раскрывают свой функционал при подключении с смартфонам одноимённого бренда. Впрочем, модель можно рассматривать и владельцам устройств других производителей – в плане звучания многого ожидать от них не стоит, но для своей цены, а это примерно 1500 рублей на момент написания обзора, гарнитура звучит как минимум неплохо. Нетребовательные пользователи точно будут рады, ведь благодаря универсальной конструкции здесь даже не обязательно смотреть на то, правильно ли вставлены наушники в уши или в кейс. Ими удобно пользоваться, и они долго работают от одного заряда – в бюджетном сегменте это порой даже важнее качества звука. Из основных минусов – устаревший разъём для зарядки micro USB и ощутимая задержка звука в играх.