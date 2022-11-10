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С учётом интересных характеристик и невысокой цены монитор от Digma может стать оптимальным вариантом для работы и развлечений, ну а получится ли у него это, покажет наше тестирование.

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Характеристики

Дисплей: IPS-матрица диагональю 27 дюймов (68.6 см) с разрешением 2560 x 1440 пикселей (16:9)

Яркость: 350 кд/м²

Статическая контрастность: 1000:1

Частота обновления: 75 Гц для максимального разрешения

Время отклика: 6 мс

AMD FreeSync/NVIDIA G-sync compatible

Технология снижения мерцания Flicker-free

Регулируемая по углу наклона подставка

Питание: 54 Вт

Размеры с подставкой: 616x451x195 мм

Вес: 4.93 кг с подставкой и 4.61 кг без подставки

Цвет корпуса: чёрный

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Дизайн, управление и комплектация

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У Digma DM-MONB2705 классический строгий дизайн – монитор стандартной прямоугольной формы изготовлен из матового пластика чёрного цвета, имея хорошее качество сборки. Рамки на передней стороне – 0.9 см по бокам и сверху и 1.6 см снизу. Нижняя рамка выпирает примерно на 0.4 см – по её центру нанесена надпись Digma, а ближе к правому углу есть небольшой, но достаточно яркий индикатор работы. Нижняя рамка, как и остальной корпус, пластиковая – это удачное решение в плане отсутствия бликов.

Индикатор постоянно светится синим цветом при работе монитора, а отключить его нельзя. В режиме ожидания диод начинает периодически мигать оранжевым цветом.

Задняя сторона – выпирающий блок в центральной части с креплением VESA 100x100 для установки на стене и с вентиляционными отверстиями сверху и по бокам. Боковые отверстия защищены чёрным поролоновым фильтром.

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Интерфейсы расположились под правой частью блока – здесь два разъёма HDMI, один DP, разъём питания и 3.5 мм для подключения наушников. Динамиков в герое обзора нет. В углу можно ещё заметить разъём для Кенсингтонского замка.

Пятипозиционный джойстик в левой части позволяет выключить/включить монитор, войти в настройки монитора, быстро сменить выходной сигнал, либо сразу перейти к настройкам громкости или звука. Имеется синяя подсветка.

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Ниже блока по центру сделаны специальные пазы для установки подставки. В дальнейшем для её снятие потребуется надавить на ярлычок сверху.

Сама подставка состоит из пластикового основания с прорезиненными вставками снизу и основного корпуса диаметром чуть более 4.4 см. Стоящий на подставке монитор возвышается над столом на 9 см. Доступна только регулировка угла наклона на 5 градусов вперёд или на 15 градусов назад. Регулируется подставка с немалым с усилием, поэтому следует быть осторожным, ни в коем случае не давя на экран. Глубина подставки – 19.5 см, а ширина – от 17.5 до 22 см, поскольку она сужается от верхней части к нижней.

Идентичное по оформлению меню настроек Digma DM-MONB2705 вы уже могли видеть в большом количестве других мониторов. Оно отображается чуть ниже центральной части экрана и поделено на 5 разделов: Изображение, Настройка изображения, Настройка цвета, Сброс настроек и Прочее. Присутствует русский и английский языки отображения пунктов меню – отмечу лишь, что в данном случае на кириллице не самым удачным образом сделана буква "р", выделяющаяся по высоте.

Также ниже центра выводятся окошки регулировка звука и яркости. Окошко с отображением выбора входа отображается в правом углу. Переход на активное подключение происходит автоматически, если другие подключения не активны более 10 секунд. Настройки прозрачности и времени отображения в меню настроек применяются ко всем окошкам.

Монитор поставляется в картонной коробке с ручками по бокам. Внутри, как и полагается, есть 2 большие вставки из пенопласта и дополнительные меры защиты в виде пакетиков.

Комплектация состоит из руководства пользователя, блока питания общей длиною 2.8 метра и даже кабеля DisplayPort длиною 1.5 метра, наличием в комплекте которого может похвастаться вовсе не каждый монитор.

Тесты экрана

В мониторе установлена IPS-матрица диагональю 27 дюймов с разрешением 2560 x 1440 пикселей, глубиной цвета 8 bit и частотой обновления до 75 герц, поддерживаемом в том числе при максимальном разрешении.

Размеры экрана и разрешение здесь подобраны оптимально – пиксели не видны, если находиться от монитора на комфортном расстоянии. Углы обзора большие, без явных искажений цветов вплоть до отклонения взгляда примерно на 45 градусов. HDR не поддерживается.

Структура субпикселей характерна для матрицы IPS. Поверхность экрана матовая, из-за чего проблематично было получить чёткие изображения структуры субпикселей. Явного кристаллического эффекта не наблюдается, а блики от ярких источников света слабые.

Заявлена поддержка технологии G-Sync compatible, работа которой проверена на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3060 с помощью софта G-Sync Pendulum Demo – появляется идентификатор, ранее активированный в панели управления NVIDIA, а также включается режим G-Sync, дающий плавную картинку без разрывов. Указана и поддержка FreeSync от AMD.

Большинство режимов из пункта меню «Изображение» (Интернет, Игра и Кино, за исключением режима Стандарт) имеют фиксированную яркость и никак не влияют на прочие параметры. В то же время режимы из пункта "Настройка цвета" меняют цветовую температуру, а пользовательские настройки позволяют изменить интенсивность основных цветов. Из установленных режимов самая большая яркость подсветки у Нейтрального – 324 кд/м² в центре экрана. Путём ручной регулировки цветов можно получить до 400 кд/м², но чем выше значения, тем менее комфортно будет пользоваться экраном из-за неестественных цветов и задранного контраста. Контрастность на максимальной яркости – 778:1 (яркость чёрного – 0.417 кд/м²). При снижении яркости этот показатель меняется не существенно, становясь чуть ниже. Минимальная яркость белого цвета – 53-60 кд/м², в зависимости от профиля.

Цветовой охват: 91.8% покрытие sRGB с объёмом 103.5%, 67.2% покрытие Adobe RGB с объёмом 71.3% и 73.2% покрытие DCI-P3 с объёмом 73.3%.

В режиме Нейтральный цветовая температура составляет примерно 7700K, в режиме Тёплый – 6900K, а в режиме Холодный превышает 9200K.

Один из самых быстрых способов получить близкие к оптимальным 6500K – это выставить режим Нейтральный и включить функцию Low Blue Light, установив значение на 50%. Данная функция, как можно понять из названия, уменьшает влияние синего цвета.

Цветопередача здесь не идеально точная, но вполне подходящая для большинства задач. Среднее отклонение DeltaE в тесте Color Checker составило 6.31, и дополнительная калибровка в любом случае не помешает.

Равномерность подсветки средняя – белый фон смотрится хорошо, а вот на чёрном в моём экземпляре есть засветы, больше всего заметные в левой части экрана. При обычном использовании увидеть засветы мне не удаётся, так как я всегда работаю на ПК при хорошем внешнем освещении – недостатки проявляются только в темноте.

Есть ярко выраженный Glow-эффект, что частое явление для IPS-мониторов.

Официальное значение времени отклика немного разнится даже если прочитать информацию на коробке товара и в руководстве пользователя – это 5 либо 6 мс, без указания методики тестирования. Как удалось измерить, при стандартных настройках это будет 16.8 мс при переходе с чёрного на белый цвет и обратно и 16 мс при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно.

При включении функции Разгона на максимум (доступны значения Слабый, Средний и Сильный) показатели уменьшаются – 14.4 мс при переходе с чёрного на белый цвет и обратно и 10.4 мс при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно.

Появляются всплески яркости, а при выставлении Сильных настроек разгона становятся отчётливо заметны артефакты. Лучше остановиться на Среднем или Слабом значении, но и без разгона время отклика будет комфортным для большинства пользователей, в том числе в играх.

Есть режим с динамическим управлением яркости (DCR), визуально увеличивающим контрастность. При переходе с полностью чёрного экрана на полностью белый плавное повышение яркости занимает около 9 секунд.

Обнаружена модуляция подсветки на частоте примерно 96150 Гц и 48070 Гц. Такая частота очень высокая и не ведёт к мерцанию экрана – вот и прибор Radex Lupin показывает минимальный коэффициент пульсации. Производителем же заявлена функция FlickerFree.

Задержка ввода (Input Lag) при разрешении 1080p 60 Гц и подключении по HDMI невысокая – 8.2 мс, на что никак не влияет изменение настроек монитора.

Прочие тесты

Производителем заявлено энергопотребление 54 Вт – на деле это мощность блока питания (12 В, 4.5 А), а потребляемая мощность монитора будет от 10 до 33 Вт в сети 230 В, в зависимости от выставленного уровня яркости подсветки. В режиме простоя и в выключенном состоянии потребляется примерно 0.2 Вт.

Присутствует лишь небольшой нагрев корпуса при длительной работе монитора с максимальной яркостью подсветки. В основном он приходится на нижнюю сторону, где должны располагаться светодиоды подсветки.

Итоги

Монитор Digma DM-MONB2705 считаю довольно интересным для своей цены решением. Его экран диагональю 27" имеет высокое разрешение и технологию снижения мерцания. Ещё им поддерживаются FreeSync и G-sync compatible, а подставка получила регулировку угла наклона. Это удобный в использовании и приятный по дизайну вариант для домашнего использования и/или в офисе. Его вполне можно использовать для игр или работы с изображениями, конечно, в тех случаях, когда не требуется максимально точная цветопередача или как можно более высокая частота обновления. Существенных недостатков для своего ценового сегмента у модели, пожалуй, что нет, но могут не устроить некоторые моменты – к примеру, отсутствие регулировки подставки по высоте или не самое детальное меню настроек.



