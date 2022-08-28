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Несмотря на низкую стоимость Hotwav W10, в аппарате удалось реализовать полноценную защиту от воды IP68 и установить аккумулятор на 15 000 мА·ч, но есть в смартфоне и другие, я бы сказал неожиданные преимущества. Их мы и рассмотрим в обзоре, не забывая уделить внимание и недостаткам.

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Характеристики

Комплектация

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Помимо блока питания на 18 Вт, кабеля с разъемом Type-C (штекер немного длиннее обычного) и иголки для открытия заглушек на корпусе, в комплекте поставки есть небольшой USB-OTG переходник. Надо полагать, он пригодится для зарядки от смартфона других устройств, хотя и при подключении различных гаджетов тоже будет полезен. Не оказалось в комплекте защитной пленочки, пускай и может показаться, что она сдирается вместе с транспортировочной пленкой на экране. Упакован смартфон в стандартную картонную коробку.

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Шишка в комплект не входит

Дизайн и защита

Корпус рассматриваемого нами тяжелого и толстого аппарата полностью прорезинен, что не может не радовать. Используется только одна металлическая вставка – она на задней стороне возле блока с камерами, поэтому в руках аппарат совсем не скользит. Положительно на удобстве ношения, на сколько это возможно при весе 450 граммов, также повлияли рифленые выступы по углам, а для защиты экрана используются выпирающие части на передней стороне. Сборка качественная – в действительно защищенном смартфоне иначе и быть не должно.

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Поскольку мода добралась и до защищенных девайсов, то на передней стороне мы видим закругленный по углам экран с каплевидным вырезом под камеру, хотя и смотрится это на Hotwav W10 немного нелепо.

Светодиодный индикатор событий в смартфонах Hotwav пока не используется – не стал исключением и герой обзора. А вот для датчиков освещенности и приближения нашлось место – они немного правее и ниже разговорного динамика.

На правом торце есть рифленые кнопка питания и качелька регулировки громкости, а на правом – прикрытый заглушкой комбинированный лоток, позволяющий одновременно использовать либо две СИМ-карты, либо симку и карту памяти. Это наиболее распространенный вариант для защищенных смартфонов, а вот дополнительную кнопку на корпусе вполне можно было бы сделать, с учетом большого количества свободного места.

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Углубленный в корпус разъем Type-C и микрофон находятся на нижней грани – для меня не стало сюрпризом то, что не любой кабель получается надежно зафиксировать в разъеме, не говоря уже о подключении различных гаджетов без использования переходника.

Верхняя грань – разъем 3.5 мм, углубленный и прикрытый заглушкой (некоторые проводные наушники тоже не удается нормально подключить). Здесь же сделано выравнивающее давление, или, как указано в инструкции к смартфону, вентиляционное отверстие, необходимое для предотвращения образования конденсата внутри корпуса.

Задняя сторона – камеры, двойная вспышка, сканер отпечатков пальцев, пластиковая вставка для продевания ремешка, динамик и специальный выступ, не позволяющий звуку полностью глохнуть. В моем аппарате выделяются вставки оранжевого цвета, хотя в продаже еще доступен полностью черный вариант смартфона.

Плавных погружений на небольшую глубину, как было проверено, смартфон точно не боится. Режим подводной съемки переносит управление камерами на боковые механические кнопки.

Дисплей





Экран Hotwav W10 при диагонали 6.52 дюйма получил разрешение 1600x720 точек, что вполне нормально для бюджетки, к тому же, с учетом поддержки до 10 одновременных касаний и режима работы в перчатках. В остальном это типичная IPS-матрица с хорошими углами обзора и комфортной яркостью подсветки, в некоторых частях дисплея достигающей 500 кд/м². Антибликовые свойства хорошие, поэтому под ярким солнцем экран не слепнет. Олеофобное покрытие тоже имеется.

Минимальная яркость белого цвета – 1.46 кд/м² или еще более комфортные 0.32 кд/м² при активации функции дополнительного уменьшения яркости (доступной в верхней шторке). Контрастность средняя – 1250:1, а еще отмечу хорошую равномерность подсветки.

Цветовой охват экрана близок к охвату пространства sRGB – несмотря на наличие нескольких профилей изображения (Натуральные, Яркие, Насыщенные), изменения в них затрагивают только цветовую температуру.

Наиболее близкий к оптимальному значению 6500K показатель достигается в профиле Насыщенные, хотя и в этом случае мы получаем 7800-7900K, то есть наблюдается уход в холодные оттенки.

Профиль Натуральные



Профиль Яркие



Профиль Насыщенные



На любом уровне яркости присутствует модуляция подсветки с частотой примерно 32 000 Гц. Частота очень высокая, не приводящая к мерцанию экрана и не вредящая зрению.

Время отклика при переходе с черного на белый цвет и обратно – 28 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 42.4 мс.

Железо, операционная система и софт





Hotwav W10 работает на MediaTek Helio A22 – бюджетным 4-ядерном чипсете, не набирающим в новых версиях Antutu 100 000 баллов, что порой ощущается и при решении несложных задач. Не могу сказать, что девайс прям-таки намертво зависает, однако и на высокую скорость работы всегда рассчитывать не стоит. Периодически заметны различные лаги – при использовании смартфона в качестве звонилки или навигатора все это не критично, а вот запускать тяжелые игры едва ли вам захочется из-за постоянных просадок FPS.

Троттлинга и сильного нагрева корпуса не замечено.

В смартфоне 4 ГБ оперативной памяти – к сожалению, это старый стандарт LPDDR3, если подробно изучить характеристики используемой однокристальной системы. После первого включения доступно 23.1 ГБ пользовательской памяти. К счастью, поддерживаются карты памяти microSD – некоторый софт можно полностью перенести на них.

Операционная система Android 12 лишена рекламы, почти не имея и дополнительных функций. В качестве исключения выступают функция Dura Speed, представляющая собой оптимизатор фоновых процессов, а также небольшое количество жестов вроде снятия скриншота тремя пальцами, и так называемая сумка с инструментами, состоящая из приложений Компас, Лупа, Шумомер, Отвес и т.п. Некоторые надписи (описания и названия функций) не переведены с английского языка на русский.

За что действительно стоит похвалить смартфон, так это за его большое количество датчиков, среди которых аппаратный гироскоп, магнитометр и шагомер. Это большая редкость для аппаратов стоимостью менее 10 000 рублей.

Методы разблокировки

Разблокировка по пальцу и особенно по лицу весьма неспешные – во втором случае на нее требуется около 2 секунд даже при хорошем освещении (обычно в более дорогих моделях требуется в два раза меньше времени). Если разблокировку по лицу еще можно назвать точной, за исключением тех случаев, когда она проходит в темноте, то сканер часто не распознает палец. Проблему можно решить, добавив несколько вариантов одного пальца в память, хотя и в этом случае возможны сбои в работе.

Связь

Что касается качества связи, то мне особо нечего выделить. Поддерживаются диапазоны LTE 1/3/5/7/8/19/20, двухдиапазонный Wi-Fi (ac) и Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, AAC и SBC. Явным недостатком можно считать отсутствие NFC, однако с учетом размеров смартфона лично мне удобнее прикладывать банковскую карточку к терминалам оплаты. При этом не стоит забывать, что NFC нужен не только для оплаты товаров и услуг.

Основной динамик едва ли годится для прослушивания музыки из-за возникающих искажений и хрипов, да и по громкости я ожидал большего. Сила вибрации тоже не впечатлила, а запись звонков и вовсе не поддерживается.

В приложении для прослушивания FM-радио есть запись эфира, вывод звука на задний динамик и поддержка RDS. Функционирует радио только с подключенными проводными наушниками.

Как навигатор смартфон работает со спутниками GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, и, что очень удобно, поддерживает электронный компас. Даже в некоторых помещениях можно рассчитывать на хорошую точность позиционирования.

Камеры

На задней стороне девайса присутствуют две камеры, при этом дополнительный модуль бутафорский – он никак не влияет на эффект размытия. В фокусе всегда остается только круг по центру фотографии, вне зависимости от формы объекта на переднем плане. Основной модуль на 13 Мп (f/2.8) худо-бедно подходит для съемки при хорошем освещении, и тут особо про камеру нечего сказать.

Количество режимов съемки небольшое – есть ночной режим, HDR, боке, профессиональный режим с минимальными настройками и режим монохром для создания черно-белых снимков.

Влияния ночного режима при этом не замечено, а вот фотографии создаются немного дольше, чем при съемке на автомате.

Доступно также 4-кратное цифровое увеличение.

Видео на основной модуль снимается в разрешении 1920 x 1080 точек – без стабилизации, но с автофокусом.

Примеры снимков на фронтальную камеру с разрешением 5 Мп (f/2.8) доступны ниже. При плохом освещении в качестве вспышки используется подсветка экрана.





Время работы и зарядки

Учитывая, что запускать на смартфоне тяжелые игры нет особого смысла, аккумулятора емкостью 15 000 мА·ч большинству пользователей хватит как минимум на 3 дня работы без подзарядки. К тому же фактическая емкость батареи, судя по показаниям USB-тестеров, если и отличается от заявленной в меньшую сторону, то ненамного. Вот несколько тестов времени работы с включенным Wi-Fi и одной работающей СИМ-картой:

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Баланс/Средне)

23 часа 50 минут

24 часа в режиме ожидания

1-2% заряда

PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0)

30 часов 2 минуты







Нужно отметить, что в тесте PC Mark большинство смартфонов могут продержаться не более 15 часов, а обычно это около 11-13 часов

На полную зарядку уходит примерно 6 часов 25 минут даже при использовании комплектного адаптера питания на 18 Вт. Максимальная мощность зарядки достигает 17 Вт (9.293 В, 1.821 А), но высокая емкость аккумулятора не позволит за короткое время нормально зарядить аппарат (11% за 30 минут, 23% за час или 63% за 3 часа).

Итоги

Смартфон будет интересным вариантом для тех пользователей, кого не пугают большие габариты и вес, а также откровенно слабый чипсет. Китайская новинка отлично показывает себя в тех случаях, когда нужно действительно долгоработающее устройство для навигации, звонков, использования мессенджеров, веб-серфинга или, к примеру, просмотра видео. Несмотря на низкую стоимость, а в период распродаж модель планируется продавать примерно за 7000 рублей на Aliexpress, производитель использовал весьма хороший дисплей, если не считать его низкое разрешение, и не стал урезать количество датчиков или ставить устаревший разъем micro USB.

Обозреваемая модель является нишевой, поэтому едва ли многих расстроит отсутствие NFC – все-таки использовать в качестве основного девайса Hotwav W10 будет готов далеко не каждый пользователь. Обиднее, что производитель игнорирует светодиодный индикатор уведомлений, ну а отсутствие записи звонков уже можно списать на политику Google. С учетом цены едва ли из новых моделей получится найти что-то с похожей автономностью, да и в целом подобные смартфоны редко выходят, что и делает Hotwav W10 уникальным.