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Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч

Бюджетные смартфоны в последнее время становятся всё более популярными из-за различных, порой неприятных обстоятельств. Отсюда возникает вопрос, что интересного можно приобрести менее чем за 10 000 рублей, особенно если речь идёт о защищённых устройствах?
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В марте 2022 года в продажу поступил небезынтересный девайс Hotwav T5 Pro – за небольшие деньги он может предложить защиту от воды и пыли, ёмкий аккумулятор на 7500 мА·ч, свежий Android 12 и хороший набор датчиков. Но ведь на чём-то неизбежно пришлось сэкономить, и в том числе об этом пойдёт речь в обзоре.

Характеристики

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  • Дисплей: IPS, 5.99", разрешение 960x480, соотношение сторон 18:9, частота обновления 60 Гц
  • Чипсет: MediaTek Helio A22, 4 ядра Cortex-A53 2000 МГц, графика PowerVR GE8320
  • Техпроцесс: 12 нм
  • Память: 4 ГБ оперативной (LPDDR4X) и 32 ГБ пользовательской (eMMC 5.1), поддержка карт памяти microSD
  • Операционная система: Android 12
  • Задняя камера: 13 + 2 Мп
  • Фронтальная камера: 5 Мп
  • Bluetooth: версия 5.0, A2DP
  • Wi-Fi: двухдиапазонный (ac), 2.4 + 5 ГГц
  • Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
  • Диапазоны LTE: band 1/3/5/7/8/19/20
  • Датчики: акселерометр, магнитометр, гироскоп, шагомер, датчики приближения и освещённости, сканер отпечатков пальцев
  • Разъём для зарядки: Type-C 2.0 с поддержкой USB OTG
  • Аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч, зарядка 10 Вт
  • Защита от воды и пыли IP68
  • Масса: 314 граммов
  • Размеры: 168.8 x 82.5 x 15 мм

Комплектация

 

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Смартфон приходит к покупателю в симпатичной оранжевой коробке, в которой я также нашёл блок (адаптер) питания на 10 Вт, кабель Type-C, скрепку для извлечения СИМ-карт и мультиязычное руководство пользователя. В инструкции есть описание и на русском языке, пускай и несколько "кривое". Защитная плёнка сразу наклеена на экран – она без олеофобного покрытия и довольно легко царапается.

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Дизайн и защита от воды

 

Hotwav T5 Pro не относится к категории лёгких и компактных решений, что с учётом ёмкого аккумулятора и прорезиненного корпуса ожидаемо. А прорезинен почти весь корпус, и что мне нравится, в том числе боковые грани – ведь популярные металлические вставки обычно негативно сказываются на удобстве. Герой обзора же точно не будет скользить в руках, особенно с учётом выпирающих рёбер по углам.

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Резиновые бортики по краям передней стороны почти не выпирают, за исключением больших вставок по центру верхней и нижней части, и вот они могут принять на себя основной удар в случае падений смартфона и прочих неприятностей.

 Экран на передней стороне имеет крошечные закругления по углам. Фронтальная камера вынесена на верхнюю рамку, рядом с разговорным динамиком и датчиками приближения и освещённости, для которых производитель оставил вырез на защитной плёнке. Светодиодный индикатор событий отсутствует. Рамки не маленькие – примерно 1.2 см снизу и сверху и 0.5 см по бокам, зато так сложнее будет повредить дисплей.

На правой грани есть рифлёная кнопка включения и качелька регулировки громкости. Это весьма тугие элементы управления, что уменьшает риск случайного нажатия.

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На левой грани под резиновой заглушкой находится комбинированный лоток для двух СИМ-карт формата nano, либо для карты памяти microSD и одной СИМ-карты.

Разъём 3.5 мм сделан на верхней грани, а Type-C для зарядки и синхронизации с ПК – на нижней. Эти разъёмы также защищены заглушками – не слишком жёсткими, поэтому извлечь их без особого труда удаётся ногтем. Рядом с разъёмом Type-C виднеется единственный в смартфоне микрофон. Поскольку разъёмы углублены, то некоторые наушники и кабели не получится использовать.

На задней стороне, помимо различных узоров, нашлось место для металлических вставок, ушка для продевания ремешка, двух камер, двойной вспышки и довольно сильно углублённого сканера отпечатков пальцев. В нижней части находится основной динамик, а крошечное отверстие рядом со сканером служит для выравнивания давления.

При погружении в небольшую кастрюлю с тёплой водой никаких явных проблем с аппаратом не было выявлено, как и после теста. Присутствует режим подводной съёмки, в котором управление камерой осуществляется качелькой регулировки громкости, а выход из режима осуществляется нажатием на кнопку питания.

 

Дисплей

 

Экран при диагонали почти 6 дюймов обладает крайне низким разрешением 960x480 точек. Это будет плюсом только для людей с плохим зрением, за счёт крупных элементов интерфейса. Из приятных особенностей – режим работы в перчатках, действительно в разы увеличивающий отзывчивость экрана, что было мной проверено с надетой на руку перчаткой.

Олеофобки на экране нет, что выяснилось после снятия защитной плёнки.

Хорошие углы обзора и характерная структура субпикселей указывают на использование IPS-матрицы.

Максимальная яркость белого цвета в большинстве случаев комфортная – в некоторых частях экрана она достигает 436 кд/м², хотя с учётом не самых лучших антибликовых свойств этого может быть недостаточно под ярким солнцем. Минимальная яркость на отличном уровне в 1.4 кд/м², а контрастность средняя - 1136:1.

Цветовой охват дисплея близок к охвату пространства sRGB, и не меняется при смене профилей, коих в настройках три штуки: Натуральные, Яркие и Насыщенные. Наблюдается только изменение цветовой температуры – оптимальным станет профиль Насыщенные, в котором значения наиболее близки к рекомендованным 6500K.

В остальных профилях цветовая температура завышена и превышает 7400K.

Обнаружена модуляция подсветки на частоте около 31250 Гц, что в любом случае является очень высоким значением, а поэтому видимого мерцания возникать не будет, как не будет и какого-либо вреда для глаз.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 30 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 43 мс.

 

Железо, операционная система и софт

 

Один из главных плюсов смартфона – использование новой 12 версии Android, в которой заметно изменилось оформление верхней шторки и меню настроек. Не могу однозначно сказать, что так стало удобнее – во многом это субъективный момент.

То, что не все надписи в интерфейсе переведены с английского языка на русский – это минус, впрочем, встречающийся во многих китайских защищённых смартфонах. Дополнительных настроек в ОС немного – отмечу жест снятия скриншота тремя пальцами, мигающую при входящем звонке вспышку и ограничитель фоновых процессов DuraSpeed. Управление происходит либо жестами, либо тремя наэкранными кнопками.

Работает девайс на простеньком 4-ядерном чипсете MediaTek Helio A22, что абсолютно не игровое решение, даже с учётом низкого разрешения экрана. Производительности хватает на решение базовых задач, хотя аппарат и тут неспешный – что называется, рассчитанный на нетребовательных пользователей, но это объясняется низкой ценой смартфона. Результат в Antutu версии 9.3.9 – около 95 000 баллов.

Пользовательской памяти – 32 ГБ, из которых изначально доступно 23.16 ГБ. Если этого недостаточно, то хорошая новость в том, что часть софта можно перенести на карту памяти. Оперативной памяти, к счастью, комфортные 4 ГБ, правда стандарта eMMC 5.1.

Так называемая Сумка с инструментами состоит из приложений Компас, Шумомер, Уровень и т.п. Ничего необычного здесь не замечено, как нет в прошивке и прочего стороннего софта, а, значит, не придётся тратить время на очистку памяти.

Из датчиков, вновь учитывая низкую стоимость смартфона, выделю аппаратный гироскоп, отлично работающий при любых сценариях использования.

Методы разблокировки

 

Разблокировка по лицу длится весьма долгие 1.8 секунды при хорошем освещении. Чтобы лицо стабильно распознавалось в темноте, на экран блокировки лучше установить изображение с белым фоном и выставить высокую яркость подсветки, поскольку функции автоповышения яркости при недостаточном освещении в настройках нет.

Сканер отпечатков более быстрый, и примерно через секунду после нажатия аппарат должен разблокироваться и быть полностью готовым к работе. Другое дело, что придётся добавить как-минимум два варианта одного пальца, иначе разблокировка может далеко не всегда срабатывать.

 

Связь

 

Поддерживается связь 4G с диапазонами 1/3/5/7/8/19/20, а также есть двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth, предположительно, версии 5.0. Смириться придётся с отсутствием функции записи звонков и модуля NFC.

Громкость динамиков не самая высокая, однако услышать собеседника или входящий вызов в большинстве случаев удаётся. Вибрация тоже не сильная, но ощущается. Основной динамик больше годится для прослушивания аудиокниг и т.п., а при воспроизведении музыки будут слышны хрипы и искажения.

FM-радио становится доступно при подключении наушников. Стандартное приложение обладает поддержкой RDS, вывода звука на динамик и записи эфира.

При работе в качестве навигатора замечена поддержка спутников GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.

 

Камеры

 

Основная камера с разрешением 13 Мп (f/2.8) и автофокусом не имеет автоматического распознания сцен и автоHDR, но всё это можно выставить вручную. В профессиональном режиме тоже регулируется небольшое количество параметров, без съёмки в RAW. Доступно 4-кратное цифровое увеличение.

Снимать лучше всего при хорошем освещении, когда можно получить неплохие для бюджетного устройства снимки. Ночной режим хоть и присутствует, но никакой пользы от него не замечено.

Эффект боке тоже абсолютно бесполезный и работает одинаково, вне зависимости от того, закрыт ли дополнительный модуль. Размытие в виде круга идёт только вокруг центральной части снимка, без учёта контуров объектов.

Основная камера снимает в разрешении FullHD с 30 кадрами в секунду. Тут следует отметить, что автофокус работает автоматически, а какого-либо варианта стабилизации не сделано.

Снимающая с разрешением 5 Мп фронтальная камера (f/2.8, без автофокуса) подойдёт для видеозвонков и для создания снимков при хорошем освещении. В темноте в качестве вспышки можно использовать экран, на который выводится изображение с белым цветом.

Время работы и зарядки

 

Производителем заявлено, что используется аккумулятор на 7500 мА·ч, что близко к правде, судя по показаниям USB-тестера (примерно на 7000 мА·ч точно можно рассчитывать). Время работы для такой ёмкости не самое большое, но всё-таки комфортное, и при умеренном использовании Hotwav T5 Pro не разрядится за сутки. Тесты автономности проводились при включенном Wi-Fi и одной работающей СИМ-карте. Тест в PC Mark не удалось пройти из-за отличающегося приложения, что может быть связано со слабым железом смартфона или с особенностями операционной системы.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Баланс/Средне)
11 часов 10 минут
24 часа в режиме ожидания
6% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
19 часов 38 минут


Быстрая зарядка смартфоном не поддерживается, а значит можно ограничиться комплектным адаптером питания на 10 Вт. На полную зарядку уйдёт примерно 4 часа 38 минут (за 30 минут зарядка от 0 до 14% или до 29% за час). По данным тестера Power-Z максимальная мощность зарядки – 10.43 Вт (5.283 В, 1.974 А). Беспроводной зарядки в Hotwav T5 Pro нет.

 

Итоги


Недостатки у обозреваемой модели, безусловно, есть, и я бы выделил низкое разрешение экрана, а также не самую лучшую работу сканера отпечатков пальцев, однако не стоит забывать, что Hotwav T5 Pro — это скорее даже не бюджетное, а ультрабюджетное решение, на момент написания обзора (06.22) стоившее около 7000 рублей на Aliexpress. С учётом этого многое можно простить, хотя остаётся загадкой, почему отсутствует светодиодный индикатор событий, функция записи звонков и нормальный перевод некоторых пунктов меню и описаний.

Основные достоинства модели:


  • по ощущениям качественная сборка и защита от воды;
  • наличие аппаратного гироскопа (для любителей панорамных видео) и в целом большой набор датчиков;
  • режим работы в перчатках;
  • продолжительное время работы;
  • новая версия Android;
  • современный разъём Type-C.

 

На мой взгляд, это достойный набор плюсов, поэтому Hotwav T5 Pro можно рассматривать к покупке, если в первую очередь нужно защищённое, пускай и неспешное в работе средство связи за небольшие деньги.

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