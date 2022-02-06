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Обзор смартфона Hotwav Cyber 9 Pro – защита IP68, аккумулятор на 7500 мА·ч и большое количество памяти

В конце 2021 года пока мало кому известный бренд Hotwav начал выпускать защищённые смартфоны. Производитель делает ставку на низкую цену устройств в начале продаж – посмотрим, окажется ли этого достаточно для того, чтобы закрепиться на рынке.
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В обзоре рассмотрим новинку под названием Hotwav Cyber 9 Pro - это защищённое от воды мобильное устройство с ёмким аккумулятором, комфортным количеством памяти и модулем NFC. О том, чем ещё может похвастаться аппарат, предлагаю узнать из обзора.

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Технические характеристики

 

  • Дисплей: IPS, 6.26", разрешение 1520x720, соотношение сторон 20:9
  • Чипсет: MediaTek Helio P60, 4 ядра Cortex-A73 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 2000 МГц, графика Mali-G72 MP3
  • Техпроцесс: 12 нм
  • Память: 8 ГБ оперативной (LPDDR4X) и 128 ГБ пользовательской (UFS 2.1), поддержка карт памяти microSD
  • Операционная система: Android 11
  • Задняя камера: 48 + 5 + 2 Мп
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • Bluetooth: версия 4.2, A2DP
  • Wi-Fi: двухдиапазонный (ac), 2.4 + 5 ГГц
  • Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
  • Диапазоны LTE: band 1/3/7/8/19/20
  • Датчики: акселерометр, магнитометр, гироскоп, шагомер, датчики приближения и освещённости, сканер отпечатков пальцев
  • NFC
  • Разъём для зарядки: Type-C 2.0 с поддержкой USB OTG
  • Аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч
  • Защита IP68
  • Вес: 327.2 г
  • Габариты: 168 x 82 x 16 мм

Комплектация

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В стандартной картонной коробке я увидел такие же стандартные аксессуары. Помимо смартфона это блок питания на 10 Вт, кабель для зарядки и переходник с разъёма Type-C на 3.5 мм. На экран наклеена плёнка без олеофобного покрытия.

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Выделяется необычной формы скрепка для лотка с карточками, а ещё в комплекте нет какой-либо документации.

Дизайн, элементы управления и защита от воды

 

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Как и в случае с большинством защищённых решений, модель Cyber 9 Pro обладает внушительными размерами и весом. Большая часть корпуса прорезинена, а боковые вставки, зафиксированные с помощью винтиков, сделаны из металла. Тесты на падения я не проводил, но ощущается корпус весьма прочным, без видимых недостатков сборки. За счёт усиленных рифлёных частей по углам девайса герой обзора удобно лежит в руке (насколько это возможно с учётом габаритов) и не скользит.

Вокруг экрана ощущаются выпирающие бортики, высота которых увеличивается по углам – это может уберечь дисплей при падениях и прочих механических воздействиях. Рамки на передней стороне немалых размеров (примерно 1.5 см снизу, 0.9 сверху и 0.6 см по бокам) и ещё есть не всеми любимый каплевидный вырез по центру верхней части. Выше фронтальной камеры выделяется разговорный динамик с решёткой красного цвета.

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Датчики приближения и освещённости сделаны ближе к левому краю верхней рамки, и, казалось бы, ничего не мешает встроить светодиодный индикатор уведомлений, но он отсутствует.

На левом торце находится красная программируемая кнопка с рифлёной поверхностью и защищённый заглушкой комбинированный лоток для двух СИМ-карт формата nano, либо для одной симки и карты памяти. Извлекаются карточки путём подцепления специального выступа и вытягиваем лотка на себя, то есть никаких отверстий для иголок не предусмотрено.

Боковая кнопка недостаточно тугая и может иногда случайно нажиматься. Полноценно работает кнопка и при заблокированном экраном, если не установлен способ разблокировки смартфона. Настройки позволяют назначить действия при одиночном нажатии и длительном зажатии. Открываются любые установленные в смартфоне приложения и игры, а вот что странно, через кнопку нельзя включить фонарик (заднюю вспышку).

Правый торец – рифлёные качелька регулировки громкости и кнопка питания. Ниже них есть отдельная зона для сканера отпечатков пальцев, работу которого рассмотрим позднее.

Нижний торец – прикрытый резиновой заглушкой углублённый разъём Type-C и отверстие для микрофона. Разъёма 3.5 мм нет.

Задняя сторона прорезинена, за исключением пластикового ушка для продевания верёвочки и длинной глянцевой вставки в середине. Эта пластиковая вставка быстро покрывается следами от пальцев и царапинами. Три камеры и вспышка для лучшей защиты слегка углублены, а ещё возле верхнего модуля есть два выступа, опять же, призванные защитить девайс. Чуть ниже камер обнаружено отверстие для выравнивания давления. В нижней части задней стороны виднеются два отверстия для основного динамика.

 Заглушки в аппарате плотные, хотя их вполне можно извлечь с помощью короткостриженых ногтей.

Что касается защиты от воды (заявлены стандарты IP68 и IP69K), то погружение смартфона в небольшую кастрюлю с тёплой водой прошло без неприятностей, о чём говорит и отсутствие пузырьков (за исключением небольшого количества, выделяемого из отверстия для выравнивания давления). Подводный режим съёмки включается через верхнюю шторку или путём нажатия кнопки на левой грани (если это задано в настройках). Управление камерами переносится на качельку громкости, а выйти из режима можно нажатием кнопки питания.

Дисплей

 

У смартфона экран невысокого разрешения HD+ с диагональю 6.26 дюйма, хотя даже при таких значениях не все пользователи будут замечать отдельные пиксели. Поддерживается до 5 одновременных касаний. Из приятных особенностей – режим работы в перчатках, без которого порой не обойтись.

Структура субпикселей стандартная для экранов IPS. О мерцании подсветки, ожидаемо, речи не идёт.

Максимальная яркость при полностью белом фоне – 455 кд/м² (как и заявлено производителем), чего с учётом неплохих антибликовых свойств в большинстве случаев оказывается достаточно для комфортного использования экрана на улице. Очень комфортной сделали минимальную яркость – 1.25 кд/м², а ещё порадовала хорошая по меркам IPS-матриц контрастность 1897:1.

Цветовой охват экрана близок к охвату пространства sRGB. Цветовая температура, установившееся на уровне 8400K, выше оптимального значения в 6500K, поэтому на отображаемой картинке будут преобладать холодные оттенки и могут быть заметны паразитные оттенки на сером цвете.

Время отклика при переходе с чёрного цвета на белый и обратно – 26.4 мс, а с 50% на 80% серого и обратно – 44 мс.

Железо, операционная система и софт

 

Смартфон работает на однокристальной системе MediaTek Helio P60, выпущенной ещё в начале 2018 года. Если на момент анонса чипсет можно было назвать мощным, то сейчас это околобюджетный уровень, тем не менее, способный набрать более 220 000 баллов в тесте Antutu.

После первого включения пользователю доступно 119 ГБ памяти для хранения файлов. Приложение Device Info показывает, что тип энергонезависимой памяти – UFS 2.1. Это вполне может быть правдой, так как чипсет смартфона действительно поддерживает не только стандарт eMMC. Оперативной памяти для бюджетного устройства много – 8 ГБ. Карта памяти может быть использована для переноса на неё некоторых приложений и игр.

Мощности чипсета хватает, чтобы поиграть в Gensin Impact на минимальных настройках графики, хотя совсем избежать значительных просадок FPS не получится. Никаких проблем не возникает в World of Tanks на низкой графике или, к примеру, в Gods of Boom при 60 FPS.

В игре PUBG доступна графика Высоко/Высоко со стабильными 30 кадрами в секунду. С помощью софта GFX Tool удалось получить около 60 FPS с просадками примерно до 48 FPS на низкой графике. Игровые тесты были проведены с помощью приложения Gamebench.

Наблюдается не слишком сильный троттлинг CPU, хотя с GPU такой проблемы нет, как нет и сильного нагрева корпуса при комнатной температуре 23-25°C.

 

В операционной системе Android 11 производителем остались не переведены на русский язык описания многих дополнительных функций. Также мне не понравился слишком мелкий значок зарядки с ещё более мелким процентным обозначением заряда. Причём эти элементы не увеличиваются и при изменении размера шрифта. Пока трудно сказать, будет ли это исправлено и появятся ли новые прошивки.

Стороннего софта, рекламы и прочих неудобств в прошивке нет – разве что поисковая строка Google почему-то не удаляется с главного экрана.

Дополнительных функций немного – выделю управление жестами, ограничитель фоновых процессов DuraSpeed и ещё несколько возможностей, которые позже будут упомянуты.

Стандартный набор измерительного софта на месте – речь о компасе, шумомере, лупе, отвесе и т.п.

Набор датчиков большой – все варианты перечислены в начале обзора, и остаётся лишь написать, что гироскоп аппаратный, поэтому он отлично себя проявил при просмотре панорамных видео. В играх тоже не должно быть проблем.

Методы разблокировки

 

Сканер отпечатков пальцев излишне чувствительный, из-за чего могут засчитываться многочисленные неудачные попытки разблокировки, и в результате придётся воспользоваться другими методами. Для нормальной работы сканера мне пришлось занести в память 3 варианта одного пальца, хотя чем больше, тем лучше. На разблокировку чаще всего уходит от 0.75 до 0.9 секунды.

 

При хорошем освещении разблокировка по лицу занимает 0.9 – 1.1 секунды, почти всегда это происходит с первой попытки. Разблокировка возможна и в полной темноте, если у подсветки экрана выставлен высокий уровень яркости, так как функция автоповышения яркости при недостаточном освещении отсутствует.

 

Связь

 

Со связью в моём городе проблем не выявлено. Hotwav Cyber 9 Pro может работать в сети 4G, поддерживает NFC и двухдиапазонный Wi-Fi. Настройки NFC детальные, что позволяет отключить считывание NFC-меток. Срабатывает модуль для бесконтактных платежей на большей части задней стороны смартфона (что хорошо), поэтому узнать точное расположение NFC-антенны можно только путём разборки смартфона.

При Bluetooth-подключении доступны лишь кодеки SBC, AAC и LDAC.

Функция записи разговора вовсе отсутствует. Звук основного динамика неплохой по качеству и громкости, хотя ему не хватает насыщенности для более комфортного прослушивания музыки. Вибрация средняя по силе.

Приложение для прослушивания FM-радио начинает работать при подключенных наушниках, поддерживая запись эфира, RDS и вывод звука на задний динамик. Качество приёма сигнала не такое хорошее, как у моделей с разъёмом 3.5 мм.

Камеры

 

От основной камеры (48 Мп, f/2.8, автофокус) чудес ждать не стоит, при этом чаще всего качество снимков вполне приемлемое и при плохом освещении. Все снимки делаются в разрешении 8000 x 6000, а как-то изменить это значение в настройках я не смог.

 Режим HDR вынесен в отдельное меню режимов – возможно из-за того, что с ним слишком сильно падает детализация. Ещё есть режим снятия панорамных фотографий, профессиональный режим с немногочисленными настройками, снятие чёрно-белых снимков, украшение лица и сканирование штрих-кодов.

При использовании ночного режима объекты на фотографиях становятся лучше видны, что, впрочем, не всегда бросается в глаза.

Автоматический режим
Ночной режим

 

Пример фото без вспышки и со вспышкой:

Может быть использовано плавное цифровое увеличение до 4x.

Размытие заднего фона не самого лучшего качества, к тому же оно происходит и при закрытой дополнительной камере, которая значится как датчик глубины (2 Мп, f/2.6). Поэтому есть большие сомнения хоть в какой-то пользе камеры.

Примеры снимков на модуль макро (5 Мп, f/2.2, фиксированный фокус):

Запись видео ведётся в разрешении 1920x1080, с быстрой автофокусировной, но при этом с сильно приглушённым звуком. Едва ли это только из-за работы шумоподавления.

 


 Отдельный режим цифровой стабилизации обрезает кадр, уменьшая тряску во время ходьбы.


Фронтальная камера (16 Мп, f/2.4, без автофокуса) не имеет большого количества функций, и в большей степени подходит для видеосвязи. В качестве вспышки используется заполняемый белым цветом дисплей. Видео записывается в разрешении FullHD и ниже.

Навигация

 

В Московской области замечено, что поддерживаются спутники GPS (однодиапозонный), GLONASS и BeiDou. Есть электронный компас – он по каким-то причинам не смог нормально откалиброваться через предустановленный софт, поэтому пришлось воспользоваться сторонним приложением из магазина Google Play.

Время работы и зарядки

 

Девайс демонстрирует отличную автономность, что и ожидалось, с учётом наличия аккумулятора высокой ёмкости 7500 мА·ч. Если не пользоваться девайсом слишком активно, к примеру, играть в игры на высокой яркости подсветки, то зарядка долго не потребуется.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высоко)
11 часов 20 минут
24 часа в режиме ожидания
1-2% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
27 часов 17 минут
Тест PC Mark с яркостью 200 кд/м²
18 часов 9 минут


От комплектного блока питания и кабеля смартфон полностью заряжается за 4 часа 42 минуты или от 0 до 31% за час. Максимальная мощность зарядки – 10.87 Вт (5.292 В, 2.054 А). Более быстрая и беспроводная зарядка не поддерживаются.



Итоги

 

Смартфон Hotwav Cyber 9 Pro как защищённая от воды и частично от падений рабочая лошадка выглядит интересным бюджетным решением. Производительности чипсета смартфона пока хватает для большинства задач. Порадовало большое количество памяти, наличие NFC, отличная автономность и наличие всех популярных датчиков. Также у экрана есть режим работы в перчатках.

С другой стороны, производителю предстоит поработать над прошивкой смартфона, сделав нормальный перевод на русский язык и добавив больше функций. Лично мне больше всего не хватает записи звонков. К минусам отнесу отсутствие светодиодного индикатора событий, а ещё есть вопросы по камерам и по работе сканера отпечатков пальцев.

Из особенностей – отсутствие разъёма 3.5 мм. На момент написания обзора Hotwav Cyber 9 Pro можно было заказать в Китае примерно за 12000 - 14000 рублей, в зависимости от магазина. Страничка товара в официальном магазине бренда на Aliexpress.

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