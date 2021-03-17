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В 2020 году под брендом Onyx Boox вышла крайне интересная, но при этом оставшаяся доступной по цене электронная книга Kon-Tiki, ставшая популярной благодаря большому экрану и наличию огромного количества функций. И вот пришло время обновить линейку — на смену прошлогодней модели пришла ещё более функциональная Kon-Tiki 2.

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Главными достоинствами устройства вновь становятся дисплей с диагональю 7.8 дюйма и высоким разрешением 1872 x 1404 точек, подсветка без мерцания Moon Light 2, мощный 8-ядерный чипсет, Bluetooth, защитное стекло Asahi, технология Snow Field и многочисленные возможности, которые возможны, благодаря использованию обновленной Android OS. Неожиданно в книгу добавлен такой редкий элемент для аналогичных устройств, как динамик, но тем интереснее будет протестировать все возможности новинки.

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Характеристики

Экран: E-Ink Carta Plus с разрешением 1872x1404 пикселей (4:3), защитным стеклом ASAHI, отображением 16 оттенков серого и подсветкой без мерцания Moon Light 2

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 636

Графика: Adreno 509

Операционная система: Android 10

Пользовательская память: 32 ГБ

Оперативная память: 3 ГБ

Wi-Fi: двухдиапазонный, 2.4 + 5 ГГц

Bluetooth: версия 5.0

Разъём для зарядки: Type-C 2.0 с поддержкой USB OTG

Аккумулятор: 3150 мА·ч

Поддержка форматов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, DOC, DOCX, EPUB, PRC, PDF, DjVu, CBR, CBZ

Дополнительно: функция SNOW Field, чехол в комплекте

Габариты: 197.3 x 137 x 7.7 мм

Вес: 257 граммов

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Комплектация

Поставляется устройство в красивой белой коробке с магнитной застёжкой.

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Товар комплектуется довольно толстым (4.2 мм) кабелем USB — Type-C длиною 1 метр для зарядки и подключения к ПК, обложкой, отдельными руководствами пользователя на русском и английском языках, а также гарантийным талоном.





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Чехол почти совпадает с тем вариантом, что был в первом поколении Kon-Tiki — единственное, что теперь убрано крепление для специального стилуса, которое и не нужно, ведь работа и ним не поддерживается, как не поддерживалась и в предыдущей модели. Чехол приятный на ощупь, не скользящий в руках, а ещё в нём есть все необходимые прорези, кроме отверстия для микрофона. Ридер при закрытии обложки, в зависимости от выбранных настроек, может переходить в режим сна — это происходит за счёт того, что специальный магнит на передней стороне чехла соприкасается с датчиком Холла на обозреваемом устройстве. С надетым чехлом вес героя обзора увеличивается до 370 граммов.

Дизайн и элементы управления

От большинства других электронных книг героя обзора отличает большой экран диагональю почти 8 дюймов, который воспринимается гораздо более удобным в сравнении с 6-дюймовыми аналогами, особенно когда речь заходит о просмотре PDF-файлов. Вокруг экрана есть не очень большие по меркам электронных книг рамки (9 мм по бокам, 16 мм сверху и 24 мм снизу), а сам дисплей не утоплен в корпус, что объясняется его защищённостью стеклом Asahi. Хотя стекло ощущается крепким, но чехлом всё-таки рекомендуется пользоваться, даже если книга не покидает пределы одной комнаты. От некоторых возможных повреждений экрана может спасти небольшой выпирающий бортик, огибающий всю переднюю сторону ридера.

Чуть ниже экрана по центру сделана механическая кнопка, которая изначально осуществляет переход на предыдущий экран при одиночном нажатии и включает/выключает подсветку при длительном зажатии. Действие Назад через настройки можно заменить на переход на главную страницу (в раздел Библиотека).

Верхняя грань — кнопка питания, помимо включения/выключения переводящая ридер в режим сна или наоборот пробуждающая устройство. В кнопку встроен светодиод, загорающийся при включении модели Kon-Tiki 2 и при её зарядке. Свет диода неяркий — индикация сделана так, чтобы её было видно в основном в темноте.

Нижняя грань — микрофон и современный разъём Type-C, поддерживающий подключение различных устройств через USB OTG. Такая функция может стать актуальной, учитывая, что карты памяти не поддерживаются, поэтому в случае необходимости можно использовать USB-флеш-накопители. Ещё не возникает проблем с подключением проводных наушников — проверено, что это могут быть как варианты с Type-C, так и с 3.5 мм разъёмами, но во втором случае нужно использовать переходник.

Задняя сторона сделана из матового софт-тач пластика, а из значимых элементов на ней есть небольшие отверстия для мультимедийного динамика в верхней части.

Вместо дополнительных кнопок на корпусе производителем предлагается использовать специальную наэкранную кнопку, способную переносить на главную страницу (Домой) при быстром двойном нажатии или открыть доступ к различным функциям при одиночном тапе. Одновременно на экране появляются до девяти кнопок, порядок которых позволено настроить, как получается настроить и функции, за которые они отвечают. Это могут быть настройка подсветки, открытие диспетчера задач, создание скриншота и многое другое, включая запуск стороннего софта.

Как и в Android-смартфонах и планшетах предусмотрено управление жестами, при котором нужно проводить пальцем из нижней части экрана для открытия диспетчера задач, перехода на главную страницу и осуществления действия Назад. Но интереснее, что эти действия можно изменить на создание скриншотов, очищение оперативной памяти или полное перерисовывание экрана.

Для управления яркостью подсветки и громкостью звука, а ещё для быстрого доступа к функциям и показа уведомлений используется верхняя шторка, адаптированная с учётом особенностей электронной книги.

Дисплей

Экран ридера получился без преувеличения шикарным — матрица E-Ink Carta Plus даже при диагонали 7.8 дюйма даёт комфортную плотность пикселей в 300 ppi благодаря высокому разрешению 1872x1404 точек. Шрифт выглядит единым целым даже при сильном его увеличении, что способствует комфортному чтению и восприятию любой информации. Правда нужно уточнить, что на отображение качественного текста стоит рассчитывать при стандартных настройках обновления данных на экране, тогда как ускоренные режимы уже внесут свои неприятные коррективы, что заметно на изображении ниже.

Под микроскопом наблюдаем стандартную структуру для матриц типа Е-Ink.

Максимальная яркость фирменной подсветки Moon Light 2 составляет 197 кд/м², что меньше, чем у большинства новых 6-дюймовых вариантов от Onyx (в них около 240 кд/м²), но и такого показателя должно быть достаточно для всех случаев. Экран почти не бликует и остаётся читаемым даже под ярким солнцем, а в помещениях подсветка хорошо компенсирует тусклое внешнее освещение, хотя большого запаса по яркости уже не ощущается.

Общая яркость подсветки строится из диодов холодного (до 114 кд/м²) и тёплого света (до 83 кд/м²), которые отдельно регулируются в настройках яркости, позволяя создать оптимальную цветовую температуру, в зависимости от предпочтений пользователя и от времени суток. Считается, что днём лучше подходит холодный белый свет, а при чтении перед сном стоит отдать предпочтение тёплым желтоватым оттенкам. Углы обзора экрана идеальные, а ещё плюсом подсветки является её направленность на подложку дисплея, а не прямиком в глаза пользователя, как это происходит в мобильных устройствах. Минимальная яркость оказалась ниже 0.1 кд/м², и выставлять такое значение едва ли придётся, даже читая в полной темноте.





Значительной модуляции подсветки экрана не выявлено на любом уровне яркости, как и заявлено производителем. Ещё из интересного можно выделить функцию SNOW Field, устраняющую артефакты при перелистывании страниц, но её поддержка гарантируется только в предустановленном софте Neo Reader 3.0 и AlReaderX Pro.

Экраном поддерживается до двух одновременных касаний, что пригодится для управления жестами в интерфейсе операционной системы и в некоторых приложениях.

Основным недостатком E-Ink дисплеев принято считать высокое время отклика, из-за которого ридеры лучше использовать именно для чтения книг, а не для интернет-сёрфинга или просмотра видео. При этом в Onyx Boox Kon-Tiki 2 есть программный метод снижения времени отклика, суть которого заключается в использовании 4 профилей обновления экрана (обычный, быстрый, режим A2, X-режим), и по умолчанию стоит обычный режим, который создаёт самую качественную картинку, подходящую для чтения, но имеет очень большое время отклика. Остальные режимы уменьшают этот показатель, добавляя при этом артефакты и снижая качество изображения, что больше всего заметно при X-режиме. С другой стороны, именно этот режим отлично себя проявляет при пролистывании страниц в браузере, и с ним даже сравнительно комфортно просматривать видео.

Время отклика на ридерах измерить проблематично, но всё-таки я воспользовался анимацией перехода с чёрного цвета на белый. В результате выяснилось, что переход между цветами и обратно при выставленном X-режиме занимает около 123 мс (62 мс вкл. + 61 мс выкл.), тогда как переключение на быстрый режим, который на самом деле предпоследний по скорости, увеличивает показатель до 240 мс (118 мс вкл. + 122 мс выкл.). Для смартфона или планшета это было бы непозволительно много, но не забывайте, что мы имеем дело с устройством другого класса, предназначенного для других задач.

В операционной системе предусмотрена настройка контраста, изначально выставленная на показателе 0 с возможным повышением до 100 с шагом в одно деление. Грубо говоря, чем выше контрастность, тем более тёмной становится информация на экране, что может быть полезно в случае с обычным текстом, но это негативно сказывается на детализации изображений. Кстати, скриншоты с электронной книги могут получаться цветными, так как они формируются на уровне железа и ОС, не учитывая особенностей экрана.

Для некоторых приложений поддерживаются настройки оптимизации изображения с регулировкой DPI (от 200 до 480), осветлением фона, изменением размера WEB-шрифтов и выставлением уже рассмотренных режимов обновления.

Железо и модули связи

Железо у ридера интересное, хотя и не самое новое — это Qualcomm Snapdragon 636 с 4 ядрами Cortex-A73 (1.8 ГГц) и 4 ядрами Cortex-A53 (1.6 ГГц). В смартфонах такой чипсет не используется с 2019 года, но для ридеров и этот выбранный вариант является большим шагом вперёд. Оперативной памяти комфортные 3 ГБ, причём сравнительно быстрого стандарта LPDDR4, а пользовательской памяти сделано 32 ГБ (eMMC), чего обычно по самым скромным оценкам хватает на несколько тысяч текстовых книг. И всё-таки считаю, что поддержка карт памяти не помешала бы, учитывая многочисленные возможности ридера, о которых ещё будет упомянуто. На полное включение ридера уходит около 25 секунд, тогда как выход из спящего режима осуществляется всего за секунду.

Onyx Boox Kon-Tiki 2 обладает как двухдиапазонным Wi-Fi, обеспечивающим высокую скорость интернет-соединения, так и Bluetooth версии 5.0. При подключении к беспроводным наушникам и колонкам доступен кодек aptX, чем даже не все смартфоны могут похвастаться, и в целом качества звука оставляет приятные впечатления, позволяя прослушивать не только аудиокниги, но и при желании любую музыку. Динамик в электронной книге тоже оказался пригодным для прослушивания аудио — у него не наблюдается сильных искажений на максимальном уровне громкости, достаточным для не слишком шумных помещений. Для воспроизведения аудио в операционной системе предустановлен плеер — его возможности скромны, а пункты меню почему-то не до конца переведены на русский язык, но ничто не мешать воспользоваться сторонним вариантом (к примеру, AIMP). Воспроизведение в фоновом режиме поддерживается.

Каких-либо датчиков в устройстве не обнаружено. Даже банального акселерометра нет, поэтому если нужно сменить ориентацию экрана, то это придётся сделать вручную. Чтобы как-то компенсировать это неудобство, производитель поместил кнопку смены положения экрана в верхнюю шторку.

Операционная система и софт

В качестве операционной системы используется актуальная 10 версия Android, которая в совокупности с достаточно мощным железом справляется со всеми задачами, с которыми и должна справляться электронная книга. Возможность установки любого софта гарантирует абсолютную всеядность в плане открытия файлов с различными форматами, но и стандартный софт может работать со всеми книгами и текстовыми файлами, в том числе FB2.zip и FB3. Начальный экран ОС стандартен для ридеров от ONYX — на нём в виде большой обложки отображается последняя прочтённая книга для быстрого доступа к ней, а также находится раздел «Библиотека» для просмотра и сортировки других книг, находящихся в памяти электронной книги.

Раздел «Диспетчер задач» предназначен для просмотра и работы с файлами и папками на устройстве или на съёмном носителе в случае подключения накопителей через USB OTG. Мне в диспетчере не хватает лишь возможности поделиться файлами, а в большей степени их отправки по электронной почте.

Набор предустановленных приложений состоит из браузера, календаря, плеера, приложения для работы с электронной почтой, диктофона, калькулятора, часов и прочего софта, который ещё будет рассмотрен в обзоре.

Календарь поддерживает синхронизацию с аккаунтом Onyx, позволяя просмотреть список прочитанных книг за каждый день. Ещё в отдельном поле можно рисовать заметки и отправлять их на указанную электронную почту — в этом случае адресату придёт PDF-файл с нарисованным изображением.

Диктофон записывает аудио в формате mp3 при помощи микрофона на нижней грани ридера, а большего от него и не требуется. Есть уверенность, что частое использование диктофона не предполагается, судя по отсутствию прорези для микрофона в комплектном чехле.

В прошивке изначально установлен фирменный магазин приложений – в нём содержится софт из открытых источников для чтения книг и новостей, обучения и работы с файлами.

Набор софта в таком магазине ограничен, поэтому для получения доступа к гораздо большему разнообразию не только приложений, но и игр, следует активировать Google Play, правда делается это в несколько действий и не за одну минуту, а подробная инструкция по активации дана в настройках устройства. По заявлениям разработчика, работа над этой проблемой активно ведётся. В остальном я не заметил трудностей с использованием различных сервисов Google.

Благодаря большому экрану интересным выглядит режим его разделения, позволяющий просматривать информацию сразу в двух приложениях одновременно. Это может быть чтение книг, просмотр изображений или поиск информации в браузере.

Раз уж зашла речь о браузере, то с X-режимом обновления экрана он работает сравнительно шустро как при воспроизведении видео, так и при прокручивании страниц, а ещё он может скачивать файлы.

Работа с электронной почтой удобна тем, что можно использовать несколько почтовых ящиков и отправлять файлы с устройства (или скачивать их из вложений). При использовании стандартного приложения в шторке уведомлений отображается оповещение, а в статус баре в верхней части экрана появляется иконка конверта, если поступило новое письмо.

Электронной книге удаётся пройти все или почти все современные синтетические тесты производительности, причём в новой версии Antutu можно рассчитывать на получение примерно 130000 баллов. Получается даже запустить PUBG с настройками Баланс/Средне, однако из-за особенностей экрана более уместными будут нединамичные проекты вроде шахмат, шашек и прочего.

Процесс чтения

Для чтения наибольшего количества форматов книг оптимальным выбором станет предустановленный софт AlreaderX Pro версии 0.77, предлагающий огромное количество настроек шрифтов, интерфейса и методов управления. Яркость подсветки и масштаб изображения регулируются с помощью свайпов, а ещё в меню быстрого доступа есть тёмный режим оформления интерфейса, режим автопрокрутки с регулировкой времени и всевозможные операции с текстом.

Ещё одно приложение для чтения Neo Reader 3.0 поддерживает большинство форматов книг, но, к примеру, не умеет работать с FB3. Зато софт является основным для открытия DjVu и PDF-файлов, а ещё всевозможных изображений, под которые и заточены функциональные возможности Neo Reader. Работать с PDF оказалось гораздо удобнее, чем на ридерах с экраном 6 дюймов, но преимущество героя обзора ещё в мощном железе и большом количестве оперативной памяти. Приложение поддерживает голосовой движок для озвучивания текста, но механический голос пока не способен заменить озвученную человеком аудиокнигу.

В софте управление подсветкой тоже происходит через свайпы, а помимо этого понравился двухстраничный режим для вывода одновременно двух страниц на экран – из одного или двух разных файлов.

В плане перевода текстов с различных языков, на первый взгляд, более удобным представляется Neo Reader – в нём выбранный фрагмент или отдельное слово переводятся прямо в интерфейсе приложения.

Зато для AlreaderX Pro в настройках позволено выбрать один из множества переводчиков, в которые будет переноситься текст. Остаётся только дополнительно установить выбранный софт, будь то Google Translate или что-то другое.

При долгом зажатии файла с книгой появляется окошко с выбором приложения для его открытия.

Передача файлов на ридер возможна не только путём его подключения к компьютеру или через USB OTG, но ещё и через фирменный софт. Для отправки на Kon-Tiki 2 файлов с ПК, смартфона или планшета можно воспользоваться Передачей через Wi-Fi, при условии, что устройства подключены к единой сети.

Второй вариант передачи сложнее при первом использовании, но в дальнейшем он становится более удобным и универсальным. Речь о Push-передаче файлов, для которой необходима регистрация — после непродолжительной процедуры вы получаете 5 ГБ для хранения файлов, которые будут доступны для скачивания на любом устройстве и в любое время, вне зависимости от того, в какой сети произошло подключение к интернету. В обоих перечисленных методах файлы переносятся в память ридера лишь поштучно.

Время работы и зарядки

Несмотря на большой экран, работает ридер долго даже с подсветкой, если не включать беспроводные модули связи. Тесты автономности проводились с помощью автоперелистывания страниц в приложении Neo Reader 3.0 в обычном режиме обновления экрана. На максимальной яркости можно рассчитывать на 14.5 часов работы при пролистывании страниц каждые 15 секунд. При этом на 50% яркости результаты получаются куда интереснее — 82 часа работы при таком же интервале автоперелистывания (19 500 страниц).

Тест с автоматическим листанием страниц каждые 5 секунд без использования подсветки занял почти 70 часов, и метод подсчёта даёт понять, что заряда ридера может хватить на чтение 50 400 страниц. При реальных сценариях этого будет достаточно как минимум на несколько недель умеренного использования, а в некоторых случаях счёт будет идти на месяцы. Правда всё это при условии, что вы не будете использовать Bluetooth и тем более Wi-Fi, которые ощутимо уменьшат автономность.

За 12 часов в режиме ожидания процентный показатель зарядки нисколько не снизился — как был на уровне 89%, так и остался на нём. Таким образом, за сутки тратится не более 1% заряда. Здесь нужно уточнить, что в качестве заставки использовалось статичное изображение, однако можно ещё установить периодически (с регулируемым интервалом) обновляемые часы вместо обычной картинки. В этом случае, при стандартном времени обновления каждые 5 минут, за 24 часа расход заряда составит до 4%.

За 10 часов воспроизведения аудиокниг через проводные наушники (в стандартном плеере на громкости 50%, без подсветки) потратилось 12% заряда.

Время зарядки зависит от использованного зарядного устройства, и от него же могут зависеть выдаваемые показатели тока и напряжения, как бы очевидно это не звучало. В моём случае при использовании фирменного адаптера Samsnung c поддержкой быстрой зарядки восполнение заряда проходило при 9 В, 1.07 А когда книга была включена (без использования подсветки), а в выключенном состоянии показатели меняются на 5.2 В, 1.9 А. В любом случае максимальная мощность зарядки держалась на уровне 9.5-10.5 Вт, что по меркам электронных книг хороший показатель. На полную зарядку ушло 2 часа 54 минуты (38% за 30 минут или 69% за час).

Итоги

Электронная книга ONYX BOOX Kon-Tiki 2 стала удачным обновлением серии, получив новую версию ОС, более современное железо, динамик и различные мелкие доработки, которые делают устройство современным и функциональным. Большинство преимуществ книги уже перечислены в начале обзора, и по результатам тестов остаётся выделить продолжительное время работы (особенно при чтении без подсветки) и возможность подключения проводных наушников или использование кодека aptX при Bluetooth-подключении. Полезными будут и программные фишки вроде уменьшения времени отклика, разделения экрана и управления жестами.

Из минусов я бы выделил отсутствие акселерометра и необходимость активации Google Play. Хотелось бы, чтобы этот магазин приложений был изначально доступен, без совершения дополнительных действий. Также не всем понравится и отсутствие поддержки карт microSD, но больше придраться особо не к чему. За свою цену, а это около 20000 рублей на момент написания обзора, устройство вышло очень интересным и наверняка как минимум повторит успех первого Kon-Tiki.