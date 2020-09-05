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У производителя это первая электронная книга с цветным E Ink дисплеем, и, хочется надеяться, что далеко не последняя, так как добавление цветов выглядит логичным шагом в эволюции читалок, и это должно привлечь внимание новых пользователей. Но рассмотрим более подробно, что собой представляет новинка и чем она интересна помимо экрана.

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Характеристики

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Дисплей: E Ink Kaleido с диагональю 6 дюймов и разрешением 1448x1072 (в чёрно-белом режиме). Отображение 4096 цветов, 16 градаций серого цвета.

Wi-Fi: 2.4 + 5 ГГц

Bluetooth: версия 4.1

Операционная система: Android версии 9.0

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 625, 8 ядер Cortex-A53 с частотою 2 ГГц

Графика: Adreno 506

Пользовательская память: 32 ГБ

Оперативная память: 2 ГБ

Батарея: ёмкость 1500 мА·ч, литий-ионная

Вес: 131.4 г (без чехла)

Габариты: 153 x 107 x 6.8 мм

Разъём для зарядки: microUSB 2.0 с поддержкой USB-OTG

Комплектация

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Книжка поставляется в картонной коробке чёрного цвета, на которой изображена сама Poke 2 Color, а также описаны её основные характеристики.

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Комплект поставки включает в себя следующие предметы:





Кабель USB – micro USB;

Чехол (обложка);

Руководство пользователя и гарантийный талон;

Блок питания, при необходимости, нужно будет докупать отдельно, и о наиболее подходящем варианте упомяну позже. Комплектный чехол находится в отдельной коробке, но при этом является неотъемлемой частью комплекта поставки.



Весит чехол 77 граммов, а к книжке он крепится путём приклеивания к задней стороне устройства, и такой вариант не предполагает, что обложка будет постоянно отделяться от электронной книги.

Магнит на обложке помогает быстро погрузиться в спящий в режим или выйти из него, в зависимости от того закрыт или открыт чехол. Это говорит о том, что в герое обзора есть датчик Холла.

Дизайн и элементы управления

Взяв в руки читалку, в первую очередь отмечаешь её компактные размеры и то, насколько она лёгкая. Различные описания товара говорят о том, что устройство весит 150 граммов, но на самом деле вес едва превышает 130 граммов. Кроме того, ридер очень тонкий, а рамки по бокам сравнительно небольших размеров.

На передней стороне, помимо углублённого в корпус сенсорного экрана, можно выделить разве что надпись Boox в нижней части.

На левой и правой гранях ничего нет, но именно по ним и можно заметить насколько тонким получилась новинка.

На верхней грани - кнопка включения/перехода в спящий режим, внутри которой нашлось место для светодиодного индикатора, который загорается при включении книги, а также во время зарядки.

На нижнем торце присутствует разъём для зарядки micro USB, к которому при желании можно подключить различные устройства вроде мышки, клавиатуры, USB-накопителей и прочих гаджетов. И всё-таки жаль, что это не более удобный порт Type-C. Рядом с разъёмом заметно небольшое отверстие, которое является микрофоном. Стандартным приложением Диктофон звук записывается в формате amr, а пример записи можно прослушать здесь.

На задней стороне есть только различные надписи с информацией. В качестве материала корпуса используется тактильно приятный софт-тач пластик, на котором хоть и остаются жирные следы от пальцев, но их далеко не во всех случаях заметно.

В целом книжка довольно удобно режим в руке, но некоторым пользователям может не понравиться отсутствие отдельных кнопок для перелистывания страниц, или, к примеру, для отключения подсветки. Но производитель постарался максимально упростить процесс управления, добавив на экран прозрачную виртуальную кнопку, с помощью которой можно совершать множество действий (снятие скриншотов экрана, возврат к предыдущему действию и прочее) и быстро запускать любые приложения - функции, доступные после нажатия на кнопку, настраиваются в отдельном меню.

А ещё есть вариант с открытием верхней шторки, в которой, помимо иконок активации/деактивации функций можно заметить кнопки «Назад», «Переход на главный экран» и «Открытие панели задач».

Дисплей

Переходим к самой интересной особенности электронной книги - к цветному дисплею E Ink Kaleido диагональю 6 дюймов, разрешением 1448 × 1072 пикселей и с возможностью отображать 4096 цветов. Ранее ридеры с цветными экранами на электронных чернилах хоть и появлялись в продаже, но по-прежнему остаются большой редкостью. Плотность пикселей у экрана составляет высокие 300 PPI, однако при отображении цветного контента, а достаточно вывести на экран любое изображение, разрешение становится ниже, что приводит и к снижению плотности до 100 точек на дюйм.

Под некоторыми углами обзора происходит инверсия цветов, и сами по себе цвета довольно тусклые, что ожидаемо. Зато при отклонении взгляда яркость не снижается, как это происходит, в том числе, на IPS-матрицах. На изображении ниже можно увидеть то, как цветная картинка на максимальном уровне подсветки смотрится в темноте.

Строение субпикселей у экрана в целом такое же, как на многих смартфонах (и не только смартфонах), то есть изображение строится за счёт субпикселей красного, синего и зелёного цветов, что можно увидеть на фотографии ниже, полученной через микроскоп и специальную камеру. На монохромную панель наложен RGB-фильтр, который и создаёт цвета.

Контрастность (лишь 13:1 из-за высокой яркости чёрного цвета) и цветовой охват у дисплея очень маленькие - о соответствии цветовому пространству sRGB не может идти и речи, но нужно понимать, что перед нами электронная книга, а не смартфон, и о яркой сочной картинке речи пока не идёт. Цветовая температура несколько выше оптимального значения в 6500K, а настроек для её снижения в герое обзора не предусмотрено.

Максимальная яркость подсветки составила 124.1 кд/м², чего должно быть достаточно во всех случаях с учётом того, что даже под ярким летним солнцем экран практически не бликует. Минимальная яркость также оказалась более чем комфортной - показатель в 0.58 кд/м² даже избыточно низок для того, чтобы комфортно читать текст или просматривать изображения в полной темноте, и едва ли когда-нибудь придётся выставлять подсветку на 1 деление, а всего их предусмотрено 24.

Для глаз экран полностью безопасен за счёт того, что в Poke 2 Color используется подсветка Moon Light с технологией Flicker-Free, полностью устраняющая мерцание, которое всегда наблюдается в смартфонах с Amoled-экранами. Модуляцию подсветки не удалось обнаружить ни через фотодатчик, подключенный к осциллографу, ни через прибор Radex Lupin, что касается и минимального уровня яркости. По сравнению с IPS-матрицами, которым уже не свойственна модуляция подсветки, у Moon Light тоже есть преимущество, заключающееся в том, что свет направляется на подложку, а не в глаза пользователю, и это действительно делает процесс чтения максимально комфортным.

Мультитач рассчитан на поддержку 2 касаний. В настройках экрана есть несколько режимов перерисовки, которые напрямую влияют на скорость работы устройства. Чем лучше качество перерисовки, тем больше времени уйдёт на открытие новой страницы, но тем меньше будет количество артефактов. Интересно то, что если выбрать самое плохое качество прорисовки, то можно даже сравнительно комфортно смотреть видео за счёт быстрой смены кадров!

Акселерометра в Poke 2 Color нет, но через настройки получается вручную изменить ориентацию экрана.

Железо и операционная система

Большинство электронных книг бренда Onyx работают на Android 4.4, а вот герой обзора получил сравнительно свежую девятую версию популярной операционной системы. Обновилось и железо - теперь за работу отвечает использованный ранее в большом количестве смартфонов чипсет Snapdragon 625, мощности которого хватает для решения любых задач. С оперативной памятью тоже не пожадничали - её целых два гигабайта! Из 32 ГБ энергонезависимой памяти изначально доступны 22 ГБ, которых по различным оценкам хватит примерно на 20000 текстовых книг, но так как рассматриваемая в обзоре модель имеет цветной экран, то комиксы, манга, PDF-файлы и различные изображения могут забить память и при меньшем количестве файлов. Но особо не приходится сомневаться в том, что свободного места будет достаточно для большинства пользователей, даже с учётом отсутствия поддержки карт памяти microSD.

Ещё можно подключить флешку через USB-OTG или читать через интернет, воспользовавшись многочисленными сайтами или приложениями.





Несмотря на мощное железо, включается электронная книга примерно всё те же 30 секунд, как и бюджетные модели производителя, и если это для вас слишком долго, то стоит всегда пользоваться режимом сна для практически моментального перехода к рабочему состоянию.

У Onyx есть собственный магазин приложений, в котором для скачивания доступен сторонний софт, необходимый для чтения, обучения, интернет-сёрфинга и работы с документами. Интересно то, что производитель не побоялся добавить в список софта приложение PocketBook Reader, которое принадлежит одному из главных конкурентов Onyx, и за это компанию можно только похвалить.

Google Play активируется в меню отдельно, и если следовать рекомендациям производителя, то в итоге пользователь получает полноценный магазин приложений без каких-либо ограничений.

Допускается установка, в том числе и игр, но рассчитывать на комфортное времяпрепровождение в динамичных проектах не стоит. А вот шахматы, шашки и т.п. представляются более интересным вариантом.

Получается запустить и некоторые бенчмарки, но необходимости в этом не вижу.

Даже если что-то не удалось найти в Google Play или нужна более старая версия какого-либо приложения, то установку из сторонних источников никто не отменял.

Список предустановленного софта выглядит следующим образом: AlReaderX Pro, Email, Браузер, Быстрое Меню, Диктофон, Заставки, Калькулятор, Магазин приложений, Музыка, Передача, Словари, Часы.

AlReaderX Pro пришёл на смену софту Oreader, и хуже от подобной замены не стало. Приложение отлично подходит для чтения, и даже требовательный пользователь порадуется большому обилию настроек, которые можно отрегулировать под себя. Среди интересных настроек выделяются всяческое изменение шрифтов, режим прокрутки, регулировка подсветки без необходимости лезть в отдельное меню, управление свайпами и многое другое, о чём будет трудно написать в рамках одного обзора.

Среди предустановленных словарей есть несколько русско-английских и англо-русских вариантов, а для отдельного скачивания доступны варианты на китайском языке.

Переводчик Google работает с большим количеством языков – переводить слова получается сразу во время чтения, для чего достаточно выделить текст.

Ещё один вариант для чтения - это NeoReader, который больше ориентирован на просмотр документов и изображений. Софт получил обновленный, более удобный интерфейс, и теперь основные функции вызываются через боковую панель.

Использование голосового ассистента превращает текст в аудиокниги, хотя, понятное дело, что качественную "живую", а в идеале ещё и многоголосую озвучку, этот вариант заменить не в состоянии. Но их тоже можно слушать через встроенный плеер. Воспроизведение звука возможно через Bluetooth-подключение - на колонки или наушники. Поддерживается только кодек SBC, но для прослушивания аудиокниг нет необходимости в более продвинутом AptX.

Интернет-сёрфинг в браузере можно назвать сравнительно комфортным, но для увеличения скорости прокрутки страниц стоит выбрать низкое качество прорисовки.

Стандартными средствами операционной системы поддерживаются форматы FB2, FB2.zip, HTML, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, CHM, EPub, DjVu, PDB, Mobi(PRC). В случае если в списке нет необходимого формата, то всегда можно установить дополнительный софт, значительно расширяющий функционал устройства.

Встроенный файловый менеджер необходим не только для открытия книг, но ещё через него устанавливаются скачанные приложения, просматриваются изображения и выполняется множество других действий с файлами разных форматов.

Поддерживается Wi-Fi 802.11ac с диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц, что гарантирует высокую, и скорее даже избыточную скорость интернет-соединения, но радует уже сама возможность выбора диапазона.

Передача файлов возможна не только через подключение к компьютеру или подсоединением через USB-OTG USB-накопителя, но и ещё двумя интересными способами. В первом случае передача осуществляется через Wi-Fi, если электронная книга и другое устройство, будь то смартфон или ПК подключены к одной сети. Недостаток способа в том, что получается передавать только по одному файлу.

Ещё один метод требует регистрации на сервисе push.boox.com, который не отнимет у вас много времени, то взамен даст 5 ГБ пространства в облачном хранилище, с которого уже можно будет скачивать файлы на любое устройство. Неудобство метода, как и в предыдущем случае, состоит в том, что больше одного файла за раз скачать не получится.

Время работы

Мощность, при которой заряжается устройство, не многим больше 5 Вт (5.28 вольта, 0.96 ампера), поэтому достаточно будет использовать блок питания, выдающий ток 1 А. На полную зарядку уходит всего 2 часа 5 минут, что немного по меркам электронных книг, и что объясняется сравнительно невысокой ёмкостью аккумулятора в 1500 мАч. Но надолго ли хватает такой ёмкости, если мы имеем дело с Android-устройством?

На самом деле, если не использовать Wi-Fi, который может разрядить устройство за считанные часы, то особых вопросов ко времени работы не возникает. На 50% яркости, в режиме перелистывая страниц с цветными изображениями каждые 10 секунд, герой обзора проработал 20 часов 57 минут, то есть было совершено около 7542 перелистывания.

Без подсветки, с перелистыванием обычного чёрно-белого текста каждые 5 секунд, ридер от полного заряда продержался 31 час 35 минут.

Другими словами, при таком варианте использования количество перелистываний составило 22740, что, на мой взгляд, отлично.

На максимальном уровне подсветки девайс выключается примерно через 9 часов 11 минут при перелистывании каждые 10 секунд. Опять же, тестировалась обычная чёрно-белая книга в формате fb2.

При использовании PDF-файла с цветными иллюстрациями время работы в таких же условиях, как и в предыдущем тесте, сократилось незначительно - до 8 часов 29 минут, поэтому можно сделать вывод, что отображение цветов наверняка не влияет на автономность, а скорее всё зависит от используемых при чтении файлов.

В режиме сна за 24 часа тратится примерно 3% заряда, и, исходя из этой цифры, вы сами сможете решить, стоит ли после каждого чтения выключать электронную книгу полностью.

Итоги

В некотором роде Onyx Poke 2 Color можно считать экспериментом, который со временем должен показать, интересны ли вообще пользователям электронные книги с цветным экраном, и в случае успешных продаж в будущем нас наверняка ждут модели с большей диагональю дисплей. Плюсов у ридера предостаточно: это хорошая сборка, небольшой вес, экран с большим разрешением в чёрно-белом режиме, регулируемая подсветка без мерцания, наличие обложки в комплекте, мощная однокристальная система Snapdragon, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и свежая, а главное, что функциональная операционная система с поддержкой сервисов Google.

Из недостатков и особенностей, которые могут не понравиться: устаревающий разъём micro USB, отсутствие кнопок на корпусе и далеко не самая малая цена для ридера с диагональю экрана 6 дюймов. Отображаемые цвета не могут похвастаться насыщенностью, и в этом плане E Ink пока далеко до IPS, и тем более до Amoled-матриц, но при этом экран остаётся максимально комфортным для чтения.

На момент написания обзора Poke 2 Color можно было приобрести за 19990 рублей, и такая цена сложилась в первую очередь из-за цветного E Ink экрана и мощного по меркам электронных книг железа.