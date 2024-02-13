Ещё интересен ноутбук будет за счёт своего неплохого железа, алюминиевого корпуса, разумных размеров и возможности открытия дисплея почти на 180 градусов. Об остальных плюсах и о некоторых недостатках (а как же без них) можно узнать из обзора.

Характеристики

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Дизайн, разъёмы и комплектация

По дизайну производитель не предлагает ничего нового – Ninkear A15 Plus это серебристый ноутбук с металлическими крышками и с вполне хорошим качеством сборки. Конечно, местами использовался и матовый пластик. Над экраном видим примитивную камеру с разрешением HD, рядом с которой только микрофон – всё это без шторки и даже без индикатора.

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Левая грань ноутбука – DC для зарядки и приставленный к нему индикатор, а также разъём USB-A 3.0, HDMI версии 2.0 и USB-C, причём последний с возможностью зарядки и передачи данных. Получается и монитор подключить.

На правой грани ещё один USB-A 2.0, разъём 3.5 мм для наушников и слот для карточек памяти microSD. Что называется, не самый скучный вариант из возможных.

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Клавиатура ноутбука полноразмерная, чего ожидаешь от девайса с диагональю экрана 15.6 дюйма. Единственное, что все кнопки пришлось объединить в один блок, иначе бы просто не хватило места. У кнопок ощутимый ход с приятным тихим нажатием, и единственное, что производителю следует выделять кнопку включения – как по цвету, так и делая её хотя бы вровень с корпусом. Сейчас же кнопка ничем не отличается от остальных и её вполне можно нажать случайно.

У подсветки клавиатуры помимо выключенного состояния 2 уровня яркости и есть режим всегда постоянной работы при максимальной яркости. Подсветка одноцветная, больше похожа не белую. На первом уровне яркости свет немного мигает при нажатиях и зажатиях кнопок – эффект близок к минимальному, и, на мой взгляд, не должен раздражать. В темноте видно как латиницу, так и кириллицу.

Прямоугольный кликпад с двумя скрытыми кнопками и сканером отпечатков подойдёт для несложной работы, ну а в других случаях нужна удобная мышка. Сканер иногда может не срабатывать, но ничего неожиданного в этом нет. Ещё бы хотелось чтобы сканирование происходило на кнопке включения, что более удобный вариант.

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Одна из главных фишек героя обзора – возможность его открытия почти на 180 градусов, что и в 2024 году ещё смотрится эффектно. К тому же экран может быть открыт одним пальцем – верхняя часть не будет при этом перевешивать нижнюю.

На задней стороне привычные вентиляционные отверстия, немного выпирающие резиновые ножки и наклейки с информацией о товаре. Никаких отдельных окошек для быстрой смены компонентов, зато сама крышка извлекается легко после откручивания винтиков, хотя и держится дополнительно на защёлках.

Что касается внутренностей, то сразу отмечаю аккумулятор с большой занимаемой площадью и один вентилятор охлаждения. Оперативная память, к сожалению, представлена только одним слотом, да и дополнительный SSD в ноутбук не добавить. Зато остаётся возможность замены оперативки и SSD на что-то более ёмкое. При воспроизведении звука работает лишь один динамик, поэтому звучание далеко не самое громкое, да и о высоком качестве речи не идёт.

Комплектация, что приятно, состоит из сумки для переноски ноутбука, беспроводной мышки, коврика и зарядного устройства со съёмным кабелем. Мышка плоская и крайне неудобная, но такова плата за компактные размеры, а вот в остальном качество комплектных предметов мне скорее понравилось. Общая длина зарядного устройства 2.5 метра, а максимальная мощность – 64.98 Вт. В целом тоже всё стандартно.

Дисплей

В новых партиях товара используется дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц, и здесь есть по поводу чего расстраиваться. Ведь раньше вариант с разрешением 2560х1440 и частотой 240 Гц выглядел куда интереснее. В остальном перед нами экран с диагональю 15.6 дюйма, у которого приятное в работе матовое покрытие и глубина цвета 8 бит.

Максимальная яркость белого поля при его выводе на весь экран равняется 271 кд/м², если проводить измерения по центру. Минимальная же яркость довольно низкая – 7.49 кд/м². Яркость подсветки регулируется без явной ШИ-модуляции и тем более без мерцания. Контрастность скорее хорошая для IPS – почти 1200:1. Отмечу и весьма хорошую равномерность подсветки.

Вот цветовой охват экрана довольно узкий – с трудом набирается чуть более 60% охвата пространства sRGB, что, наверное, один из основных недостатков ноутбука. Цвета в любом случае будут не такими насыщенными какими они должны быть. Впрочем, для ноутбуков это не редкость. Цветовая температура около 6000K, то есть меньше оптимальных 6500K, хотя так приятнее чем излишне холодные оттенки, часто встречаемые в экранах различной техники. Среднее отклонение DeltaE по шкале ColorChecker будет около 6 при норме 3 и меньше – калибровка здесь не сильно поможет.

Пик синего пришёлся на 446 нм, что часто встречающееся значение, не позволяющее говорить о дополнительном снижении утомляемости при работе с дисплеем. Спектры компонент сильно подмешиваются друг к другу, что характерно для узкого цветового охвата.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 20 мс. При переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 30 мс.

Железо, операционная система и софт

Своеобразной основой героя обзора стал процессор AMD Ryzen 7 5700U с графикой Vega 8, уже не первый год присутствующий на рынке и вполне предсказуемый по своим возможностям. У меня в ноутбуке было установлено 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, работающей на частоте 3200 МГц.

Есть ещё вариант с 16 ГБ, но в любом случае это одноканальное решение, заметно ограничивающее производительность процессора. Это сильно отражается на играх – тяжёлые современные проекты с трудом даются ноутбуку, хотя здесь чудес и не стоило ждать. Конкуренты нередко показывают ещё худшие результаты, ну а для несложной работы Ninkear A15 Plus отлично подходит.

SSD объёмом 1 ТБ имеет далеко не минимальные показатели скорости, как это бывает в некоторых ноутбуках производителя. При этом если отключить зарядное устройство, то наблюдается двукратное снижение производительности, что происходит не только с тестами SSD. Нужно учитывать что в более новых или в старых партиях ноутбуков может стоять совершенно другая память – обычно характеристики либо остаются примерно такими же, либо ухудшаются.

Результаты остальных тестов и различную информацию о ноутбуке можно узнать из скриншотов ниже:

В своих ноутбуках Ninkear часто устанавливает полноценную Windows 11 Pro, и не стала исключением модель A15 Plus. Операционная система, по сути, уже готова к работе, но мой опыт подсказывает что очень желательно установить все предлагаемые обновления. Установка дополнительных драйверов не требуется.

Нагрев корпуса нельзя назвать минимальным – под нагрузками нижняя правая часть становится ощутимо тёплой, но таковы особенности металлического корпуса, лучше отводящего тепло. Возможно одного вентилятора для охлаждения не совсем достаточно, зато и шума от него немного.

Беспроводные интерфейсы представлены Bluetooth (предположительно версии 5.0 либо 4.2) и двухдиапазонным Wi-Fi (ac). Скорость беспроводного интернет-подключения за время тестирования была немногим выше 320 Мбит/с по информации с сайта Speedtest.net, и думается , что это максимум для героя обзора.

Время работы и зарядки

В моём Ninkear A15 Plus установлен аккумулятор ёмкостью 5800 мА*ч или 66.99 Вт·ч. В других обзорах можно заметить, что раньше в модели стоял аккумулятор на 9000 мА*ч, но и рабочее напряжение у него было меньше. В итоге по времени работы мы почти ничего не потеряли. При просмотре онлайн-видео через браузер EDGE в разрешении FullHD с яркостью и звуком на 50% герой обзора разрядился примерно за 5.5 часов. При игре в Genshin Impact на средних настройках графики и при аналогичных настройках яркости и громкости заряда хватило на 1 час 40 минут работы, что вполне стандартно для многих моделей Ninkear.

Зарядка через блок питания и через разъём USB-C (нужен подходящий по мощности адаптер) занимает примерно 1 час 40 минут, что вполне приемлемо для ноутбука. При выключенном девайсе мощность зарядки порой доходила до 41 Вт в сети примерно 240 В.

Итоги

Ninkear A15 Plus один из тех примеров ноутбуков, в которых производитель может значительно изменить характеристики, что создаёт некую путаницу при покупке. Это коснулось прежде всего экрана, лишившегося высокой частоты обновления и повышенного разрешения. Цветовой охват дисплея в моём экземпляре небольшой, хотя для ноутбука это ожидаемо.

Если уже начали о минусах, то нужно упомянуть работающую в одноканале оперативную память и один небольшой динамик. При этом у ноутбука немало плюсов, среди которых по большей части металлический корпус, возможность зарядки через USB-C и в целом актуальное железо. Память можно заменить на что-то более ёмкое и брендовое. Есть сканер отпечатков пальцев (пускай и не лучшим образом реализованный) и подсветка клавиатуры, а приятным бонусом будет сумка в комплекте. За версию ноутбука с 32 ГБ оперативки и 1 ТБ SSD на момент написания обзора на официальном сайте бренда просят около 50 000 рублей, а заметно сэкономить можно при покупке товара на OZON.