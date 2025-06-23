Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Инсайдер поделился характеристиками экранов и камер будущих смартфонов OnePlus 15 и iQOO 15
Два будущих флагмана от китайских брендов начнут использовать новые экраны, но подход производителей заметно отличается.

iQOO 13. Фото: GSMArena.

Грядущей осенью ключевые китайские компании одна за другой начнут представлять новые версии своих флагманов на базе процессора Snapdragon 8 Elite второго поколения.

Инсайдер Digital Chat Station сегодня поделился небольшой крупицей информации о флагманах из так называемых подсерий. Напомним, у Xiaomi в качестве подсерий выступают модели Redmi и Poco, у Oppo – Realme и OnePlus, ну а у Vivo – iQOO. Подсерии также выпускают свои флагманы, причём стоят они дешевле, чем у основных брендов.

На этот раз инсайдер затронул OnePlus 15 и iQOO 15. Удивляться названиям не стоит: оба бренда почему-то синхронно решили пропустить цифру 14 и перейти сразу к 15.

Флагман OnePlus 15 вновь получит экран OLED LTPO, за создание которого отвечает китайский гигант BOE. Однако он будет не таким, как в OnePlus 13. Диагональ уменьшится с 6,82’’ до 6,78’’, разрешение также станет меньше, чем в текущей модели. Сам дисплей получит минимально изогнутые грани (2,5D).

OnePlus 13. Фото: GSMArena.

Хотя изменения выглядят как шаг назад на фоне предшественника, у нового экрана будут и преимущества. Технология LIPO обеспечит более тонкие рамки и, как следствие, уменьшенную ширину аппарата. Также новая матрица якобы будет отличаться повышенной яркостью и точностью цветопередачи. Ну а самое главное: она будет значительно более энергоэффективна, что вместе с приписываемым ранее OnePlus 15 апгрейдом батареи может дать сильный результат.

Также инсайдер упоминает во множественном числе некие кнопки на боковой грани аппарата, вероятно, для удобного управления функциями камеры. Наконец, информатор сообщает, что один из вариантов материала (или расцветки) корпуса выглядит крайне необычно и имеет огромный коэффициент поглощения света.

OnePlus 13. Фото: GSMArena.

Напомним, предыдущие слухи также приписывают OnePlus 15 апгрейд матрицы главной камеры с 1/1.43’’ до заметно более крупной 1/1.3’’. Инсайдер говорит, что OnePlus до конца с этим ещё не определилась, так как боится не уложиться в допустимый ценник на гаджет. А вот чего ждать точно не стоит, так это макросъёмки на встроенный телевик: её в девайсе, увы, не будет.

Флагман iQOO 15 пойдёт иным путём по части экрана. Digital Chat Station сообщает, что из всех подсерий именно у iQOO будет самый технологически «навороченный» дисплей, который возьмёт буквально все доступные на рынке новые технологии. Ожидается, что диагональ дисплея составит 6,85’’ вместо нынешних 6,82’’ в iQOO 13. Судя по всему, дисплей будет абсолютно плоским.

Разумеется, это также матрица OLED с технологией LTPO, позволяющей экрану гибко управлять частотой своего обновления в зависимости от сценариев работы. Дисплей предложит очень высокое разрешение (вновь можно ожидать более 500 PPI), а его производством занимается Samsung.

iQOO 13. Фото: GSMArena.

Инсайдер сообщает о продвинутом антибликовом слое, однако вряд ли Samsung могла «подарить» китайскому конкуренту одну из главных изюминок Galaxy S Ultra двух последних поколений. Поэтому, скорее всего, речь всё же о более простом решении.

Также в комментариях источник без особых уточнений говорит об улучшении камер. Это может быть матрица формата 1/1.3’’ вместо текущей 1/1.56" для главной камеры (+40% площади). Иным апгрейдом может стать продвинутый телевик-перископ вместо обычного телевика с зумом 2x, что сейчас применён в iOQQ 13. Информацию о перископе также подтверждают предыдущие слухи.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#oneplus #iqoo #oneplus 15 #iqoo 15
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
15
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
11
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
14
Архитектура AMD UDNA будет использоваться в PS6 и Xbox следующего поколения
+
Intel прекращает сотрудничество с МОК после убытка в $18,8 млрд за 2024 год
+
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
В Lada впервые в истории бренда может появиться адаптивный круиз-контроль
1
Asus ROG NUC 2025 с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу
+
Samsung меняет систему защиты аккумулятора в One UI 8
1
BYD представил электробус B13.b с запасом хода до 700 км
+
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
5
Смартфон Poco F8 Pro может получить новую главную камеру и телевик-перископ
+
Lenovo возрождает бренд Fujitsu с новыми смартфонами
+
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
10
Китай разработал лазерное оружие, способное работать без охлаждения в пустыне Сахара
1
В сети появился первый час геймплея Death Stranding 2
+
AMD Ryzen 9000G показал производительность на уровне Radeon 780M в FurMark
+
Cloudflare представила инструмент для борьбы с ИИ-сканерами, которые лишают сайты трафика
+
Samsung Galaxy M36 5G готовится к выходу с защитой Gorilla Glass Victus+ и улучшенной камерой
+
Смартфоны ZTE Nubia остались единственными с подэкранной камерой, но за ней будущее
+

Популярные статьи

8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
5
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
20
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
12
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
84
Итоги гоночного уик-энда 21-22 июня
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
20
Устройство и логика работы автоматов с игрушками
4
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
15
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
J-36 — новейший секретный истребитель НОАК 6-го поколения или технологическая мистификация
+

Сейчас обсуждают

Виталий Крюков
19:49
Разве это не мошенничество? Особенно если не указаны условия выигрыша?
Про устройство автоматов с игрушками и возможно ли выиграть приз
Тот самый проткнутый Китя
19:47
Ну Китя и кадр .пхахахахаа.Конч это его считай похвалить назвать.бугага
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
4pokalin
19:46
Очкастый клоун, уже писали цены на 155-мм снаряды, с учётом материалов, а особенно энергозатрат на их производство они чуть ли не золотые выходят. О каких миллиардов снарядов он бредит ? Единственное ...
Рютте объявил о планах НАТО закупить тысячи танков и миллиарды снарядов
Md4cat93
19:29
Куда то не туда Самсунг идёт. Если не прекратят делать дичь, то китайцы их уничтожат и их мобильное подразделение повторит судьбу Нокиа. Я сам фанат их мобильников, часов и наушников, но они все больш...
Samsung Galaxy S27 Ultra может полностью лишиться S Pen
beltar
19:23
Она есть, но должна быть разрешена в BIOS'е материнки. B450 появился раньше этой функции, нужны прошивки, добавляющие поддержку.
Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
beltar
19:21
Я понимаю, что ты глуп, но данная материнка с первыми прошивками вообще до Resizable Bar появилась. Ну а 3060 - это PCI-E 3.0 карта. Потери же fps при включении Resizable bar отмечались во многих игра...
Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
kilobait3
19:14
встройка во что? какой цпу имеет встройку гпу? бред не пиши! научитесь называть вещи своими именами! один попугай ляпнул весь мир ламеров подхватил и никого даже не смутило что несут ересь!
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
kilobait3
19:12
сейчас это кому? по моим меркам даже десятка 5090 не хватит для игр которые играю я. весь мусор от амд и нвидиа не способен обработать и кадра в секунду в реальном времени.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Повелитель драного Кити-Конча
19:09
Ой клоун.слов нет
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
kilobait3
19:09
4060 тоже кликали огрызком.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем