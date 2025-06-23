Два будущих флагмана от китайских брендов начнут использовать новые экраны, но подход производителей заметно отличается.

iQOO 13. Фото: GSMArena.



Грядущей осенью ключевые китайские компании одна за другой начнут представлять новые версии своих флагманов на базе процессора Snapdragon 8 Elite второго поколения.

Инсайдер Digital Chat Station сегодня поделился небольшой крупицей информации о флагманах из так называемых подсерий. Напомним, у Xiaomi в качестве подсерий выступают модели Redmi и Poco, у Oppo – Realme и OnePlus, ну а у Vivo – iQOO. Подсерии также выпускают свои флагманы, причём стоят они дешевле, чем у основных брендов.

На этот раз инсайдер затронул OnePlus 15 и iQOO 15. Удивляться названиям не стоит: оба бренда почему-то синхронно решили пропустить цифру 14 и перейти сразу к 15.

Флагман OnePlus 15 вновь получит экран OLED LTPO, за создание которого отвечает китайский гигант BOE. Однако он будет не таким, как в OnePlus 13. Диагональ уменьшится с 6,82’’ до 6,78’’, разрешение также станет меньше, чем в текущей модели. Сам дисплей получит минимально изогнутые грани (2,5D).

OnePlus 13. Фото: GSMArena.



Хотя изменения выглядят как шаг назад на фоне предшественника, у нового экрана будут и преимущества. Технология LIPO обеспечит более тонкие рамки и, как следствие, уменьшенную ширину аппарата. Также новая матрица якобы будет отличаться повышенной яркостью и точностью цветопередачи. Ну а самое главное: она будет значительно более энергоэффективна, что вместе с приписываемым ранее OnePlus 15 апгрейдом батареи может дать сильный результат.

Также инсайдер упоминает во множественном числе некие кнопки на боковой грани аппарата, вероятно, для удобного управления функциями камеры. Наконец, информатор сообщает, что один из вариантов материала (или расцветки) корпуса выглядит крайне необычно и имеет огромный коэффициент поглощения света.

OnePlus 13. Фото: GSMArena.



Напомним, предыдущие слухи также приписывают OnePlus 15 апгрейд матрицы главной камеры с 1/1.43’’ до заметно более крупной 1/1.3’’. Инсайдер говорит, что OnePlus до конца с этим ещё не определилась, так как боится не уложиться в допустимый ценник на гаджет. А вот чего ждать точно не стоит, так это макросъёмки на встроенный телевик: её в девайсе, увы, не будет.

Флагман iQOO 15 пойдёт иным путём по части экрана. Digital Chat Station сообщает, что из всех подсерий именно у iQOO будет самый технологически «навороченный» дисплей, который возьмёт буквально все доступные на рынке новые технологии. Ожидается, что диагональ дисплея составит 6,85’’ вместо нынешних 6,82’’ в iQOO 13. Судя по всему, дисплей будет абсолютно плоским.

Разумеется, это также матрица OLED с технологией LTPO, позволяющей экрану гибко управлять частотой своего обновления в зависимости от сценариев работы. Дисплей предложит очень высокое разрешение (вновь можно ожидать более 500 PPI), а его производством занимается Samsung.

iQOO 13. Фото: GSMArena.



Инсайдер сообщает о продвинутом антибликовом слое, однако вряд ли Samsung могла «подарить» китайскому конкуренту одну из главных изюминок Galaxy S Ultra двух последних поколений. Поэтому, скорее всего, речь всё же о более простом решении.

Также в комментариях источник без особых уточнений говорит об улучшении камер. Это может быть матрица формата 1/1.3’’ вместо текущей 1/1.56" для главной камеры (+40% площади). Иным апгрейдом может стать продвинутый телевик-перископ вместо обычного телевика с зумом 2x, что сейчас применён в iOQQ 13. Информацию о перископе также подтверждают предыдущие слухи.