Складной смартфон окажется самым тонким на рынке, а планшет получит звук с мощностью, превышающей большинство современных Bluetooth-колонок.

Актуальная модель Magic V3. Фото: BGR.



2 июля компания Honor проведёт большую презентацию, где обещает показать целую россыпь новинок. Двумя наиболее мощными устройствами на ней должны стать складной флагман Magic V5 (аналог Galaxy Z Fold) и планшет Honor MagicPad 3.

Порталы Gizmochina и ITHome, ссылаясь на официальные материалы Honor, сегодня поделились подробностями обеих новинок. Подтвердились и ранее циркулировавшие в сети слухи.

Так, Magic V5 станет самым тонким складным Fold-смартфоном в мире. Толщина девайса в сложенном состоянии составит 8,8 мм. К сравнению, предыдущий Magic V3 отличался толщиной 9,2 мм, а актуальным лидером здесь является модель Oppo Find N5 с толщиной 8,9 мм. Уменьшать толщину ещё сильнее производителям особо проблематично из-за порта USB-C, который располагается в одной из складных половинок и просто физически не может быть тоньше.

Honor Magic V5.



Также Magic V5 установит рекорд по весу для подобных устройств и ёмкости батареи. Вес составит менее 219 г, а ёмкость батареи будет на уровне 6100 мАч. К сравнению, прошлогодний Magic V3 весил 226-230 ги обладал аккумулятором 5150 мАч. Актуальный рекордсмен Oppo Find X5 сейчас предлагает вес 229 г и батарею 5600 мАч. В свою очередь, Fold 6 от Samsung имеет вес 239 г, толщину 12,1 мм и батарею 4400 мАч.

Ещё одна раскрытая деталь – продвинутая камера-телевик с разрешением 200 Мп из флагманов Magic7 Pro впервые переберётся в складной Magic V5. Основная камера по-прежнему будет иметь разрешение 50 Мп. «Сердцем» устройства выступит процессор Snapdragon 8 Elite.

В свою очередь, портал ITHome делится подробностями об аудиосистеме флагманского планшета MagicPad 3, который будет анонсирован в один день с Magic V5. У девайса будет восемь динамиков, включая четыре низкочастотных и четыре высокочастотных.

Honor MagicPad 3.



Площадь излучения составит 330 кв. мм, а звуковая мощность превысит 95 ватт. Журналисты отмечают, что для Bluetooth-колонок аналогичный параметр в среднем заявляется на уровне менее 60 ватт. Также Honor обещает «пространственный звук третьего поколения» и активное использование нейросетей для улучшения качества. Особо хорошо устройство якобы будет звучать при тестировании тяжёлых басов.

Предыдущие слухи приписывают MagicPad 3 IPS-дисплей 13,3’’ с технологией защиты зрения, частотой обновления 165 Гц и разрешением 3,2K. Обещается некая уникальная и передовая по качеству матрица, которая ещё не встречалась на рынке. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 3, а ёмкость батареи составит 12 500 мАч, что для такой диагонали и толщины корпуса 5,8 мм является рекордом. Вес устройства составит 595 г.