Если верить источнику, то ни одна конкурирующая компания пока не сможет предложить так много мАч в гаджетах с тонким корпусом.

Honor Magic V3. Фото: Notebookcheck.



Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, компания Honor не просто поддержала тренд на современные кремний-углеродные батареи, но и хочет стать в нём лидером. Уже этим летом, скорее всего, в июле, бренд выпустит трио гаджетов, которые опередят конкурентов по ёмкости своих батарей.

Речь именно о классических девайсах с тонкими корпусами, а не о защищённых моделях, где крупные батареи всегда были нормой. В частности, Honor готовит некий обычный смартфон среднего уровня, складной флагманский смартфон, а также планшет.

Инсайдер не называет конкретные устройства, но вторым и третьим почти наверняка являются Honor Magic V5 и Honor MagicPad 3, премьера которых состоится 2 июля. Что касается обычного смартфона, то им может выступать одна из моделей серии X70, анонс которой тоже намечен на июль. Впрочем, это лишь предположение, инсайдер упоминает средний уровень, хотя X70 всё же ближе к бюджетному сегменту.

Сообщается, что этот гаджет получит батарею ёмкостью 8200 мАч или даже чуть больше. Заметим, что и сейчас рекордсменом по крупной батарее в тонком корпусе является всё та же Honor. Представленный в апреле Honor Power при толщине 8 мм предлагает аккумулятор 8000 мАч.

Honor Power.



Ни одному из производителей за прошедшие два месяца побить этот рекорд пока не удалось. Хотя ближе остальных подошла Vivo, где в смартфонах с корпусом 8,1 мм установлена батарея 7620 мАч (речь о моделях-близнецах Y300 GT и iQOO Z10 Turbo).

Ранее инсайдер сообщал, что выпустить девайсы с аккумулятором более 8000 мАч до конца года также хотят Xiaomi, Vivo и Oppo, но Honor это может сделать раньше остальных.

Что касается планшета MagicPad 3, то слухи приписывают ему аккумулятор 12 500 мАч при диагонали дисплея 13,3’’ и толщине корпуса 5,8 мм. Для сравнения, в прошлогодний флагман Samsung Galaxy Tab S10 Ultra при диагонали 14,6’’ корейцы сумели уместить батарею только на 11 200 мАч. Толщина, впрочем, там составила 5,4 мм.

Наконец, по складному смартфону ситуация ещё не очень понятна. Скорее всего, Honor Magic V5 здесь может разделить первое место с Vivo X Fold 5. Оба гаджета выйдут в ближайшие недели и предложат рекордный для подобных устройств аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Однако толщина устройства Vivo обещает быть на уровне 9,2 мм, а Honor – 8,9 мм или ниже. Готовящийся к анонсу в июле Galaxy Z Fold 7 от Samsung тоже получит толщину около 9 мм, но с батареей всего около 4400 мАч.