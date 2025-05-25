Стандартное приложение получило удобные средства управления элементами, частично готовые пресеты, а также кнопку для голосового ввода.

Компания Samsung продолжает внутреннее тестирование обновления One UI 8, которое уже весьма скоро должно перейти к публичному тесту, после чего последует стабильный релиз.

Изначально выглядевшее на фоне One UI 7 совсем небольшим апдейтом, обновление 8.0 постепенно усиливается всё новыми изменениями. Так, портал SammyGuru со ссылкой на инсайдера Theordysm сообщает о значительной переработке такого базового приложения, как «Напоминания».

Обновлённый пользовательский интерфейс, по словам журналистов, выглядит значительно более подробным и усовершенствованным.

В верхней части программы появились шесть новых плиток: «Сегодня», «Запланировано», «Важно», «Места», «Без оповещений» и «Завершено». Вдобавок на каждой из этих плиток есть счётчик количества содержащихся в ней элементов.

Ещё обновлённое приложение отказывается от прежнего меню-гамбургера в левом верхнем углу, а в нижней половине экрана появился новый раздел «Попробуйте следующее». Здесь система сама предложит пользователю различные идеи для напоминаний. Причём некоторые из них будут весьма персонализированными, уже заранее предлагая предварительно заполненные данные о времени и месте.

«Напоминания» в One UI 7 (слева) и One UI 8.



Наконец, внизу в разделе «Добавить напоминание» появилась иконка для голосового ввода, позволяющая создать напоминание голосом. Остальные функции программы никуда не исчезли и остались на месте.

Заметим, что «Напоминания» стали не первым базовым приложением, в которое Samsung в One UI 8 внесла заметные изменения. Так, большой визуальной переработке подверглось приложение «Погода», новые функции были добавлены в файловый менеджер, изменился интерфейс для беспроводной передачи файлов, новшества были внесены в приложение галереи и многие другие компоненты системы.

По предыдущим утечкам также известно, что Samsung добавит в One UI 8 больше элементов персонализации, усовершенствует штатный браузер (включая выбор фона), оптимизирует системные анимации, добавит как минимум один новый виджет для экрана блокировки, а также широко будет использовать новый эффект полупрозрачности. Общий список изменений обещает быть весьма обширным.

Напомним, пока компания всё ещё занята распространением обновления One UI 7, которое базируется на Android 15. Апдейт посетил флагманы, но не дошёл ещё до многих устройств среднего уровня. One UI 8, в свою очередь, основывается на Android 16. Первыми гаджетами с ним «из коробки» станут складные модели Fold 7 и Flip 7, что стартуют в июле. Остальные девайсы получат возможность обновиться несколько позже.