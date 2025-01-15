Недорогой смартфон получил весьма неплохой апгрейд экрана, камер, батареи и ряда других компонентов.

Компания Honor представила новую модель в своей недорогой и популярной линейки X8. Смартфон X8c приходит на смену X8b. Страничка новинки уже появилась на глобальном сайте Honor, скоро аппарат наверняка доедет и до России.

Текущую модель X8b сейчас ещё можно найти в отечественных магазинах с ценником менее 20 тысяч рублей. В свою очередь, новинка вряд ли окажется сильно дороже, так как в её основе лежит почти тот же бюджетный процессор от Qualcomm.

Если Honor X8b полагается на Snapdragon 680, то «сердцем» модели X8c стала его разогнанная версия Snapdragon 685. В AnTuTu разогнанный вариант опережает оригинал примерно на 13%, набирая около 350 тысяч баллов вместо 309 тысяч. Увы, даже несмотря на прирост, перед нами всё ещё весьма бюджетное решение.

Однако другие апгрейды Honor X8c на фоне предшественника более интересны. Так, тыльный блок камер избавился от бесполезной «затычки» на 2 Мп, но зато получил оптическую стабилизацию для главного модуля. Сама основная камера осталась прежней – это относительно крупная матрица с разрешением 108 Мп на базе сенсора Samsung ISOCELL HM6. Компанию ей вновь составляет сверхширокоугольный модуль на 5 Мп.

Honor X8c.



К сожалению, как и прежде, относительно слабый процессор не позволяет записывать видео лучше, чем Full HD и 30 FPS. Для недорогих смартфонов это весьма распространённое ограничение.

OLED-дисплей сохранил прежнюю диагональ 6,7’’, но заметно изменился в других характеристиках. Частота обновления выросла с 90 до 120 Гц, пиковая яркость увеличилась с 2000 до 2800 нит, а частота ШИМ поднялась с 3240 до 3840 Гц. Высокая частота ШИМ в теории снижает утомляемость глаз, а 3840 Гц – очень высокий уровень для недорого смартфона, почти предельный на сегодняшний день.

Также Honor X8c отличается от предшественника увеличенной с 4500 до 5000 мАч батареей и защитой IP64. Последнее означает хорошую защиту от пыли и блокирование брызг воды. О полных погружениях в воду речи не идёт. Впрочем, для предыдущей модели никакой защиты не обещалось вовсе.

Ещё для новинки заявляется улучшенная защита от падений, а среди датчиков наконец-то появился гироскоп. Последний важен для игр, для отзывчивости интерфейса при смене ориентации экрана и даже для съёмки.

Варианты расцветок для Honor X8c.



Honor X8c по умолчанию поставляется с оболочкой MagicOS 9.0, созданной на основе Android 15. Предшественник шёл с MagicOS 7.2 (Android 13). Объёмы памяти остались прежними. Оперативной может быть от 6 до 8 ГБ. Постоянной памяти – от 128 до 512 ГБ. А вот сканер отпечатков теперь располагается под дисплеем, а не сбоку.

Среди прочего, модель X8c сохранила две приятные особенности предшественника – весьма тонкий корпус (7.1 мм) и продвинутую селфи-камеру с разрешением 50 Мп. Но на экране по-прежнему располагается вырез-остров вместо обычного «глазка» для фронтальной камеры.

Цены на гаджет пока неизвестны, равно как и сроки выхода в России. Однако долго ждать их вряд ли придётся.

Напомним, совсем недавно Honor представила модель X9c (она же Magic 7 Lite) на смену X9b. Это устройство более высокого класса с заметно более производительным процессором и поддержкой съёмки видео 4K. От предшественника новинку отличает мощная кремний-углеродная батарея ёмкостью 6600 мАч, удвоенная мощность зарядки, стереодинамики и защита IP65. Honor X9c также скоро должен появиться в России.