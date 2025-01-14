Poco F7 станет ещё одним новым девайсом с кремний-углеродной батареей. Тем временем модели F7 Pro и F7 Ultra могут быть в шаге от выхода.

Актуальная модель Poco F6. Фото: GSMArena.



Компания Xiaomi всего лишь пять дней назад представила новые модели Poco X7 и X7 Pro, однако уже вовсю готовит следующие новинки под брендом Poco. Ими станут наиболее производительные модели линейки F7. Причём на этот раз их будет не две, а три: к базовой и Pro-версии добавится вариант Ultra.

За последние сутки пришли сразу две новости, связанные с будущими Poco F7. В Китае, согласно предыдущим утечкам, этот смартфон выйдет раньше и будет называться Redmi Turbo 4 Pro. Так вот благодаря инсайдеру Digital Chat Station стало известно, что модель получит мощный кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч.

Это впечатляющий прогресс по сравнению с 5000 мАч в предшественнике. Причём благодаря новой технологии смартфон все равно будет весьма компактным.

Этот же инсайдер добавил, что гаджет получит плоский дисплей с разрешением 1.5K и металлическую рамку. По предыдущей информации мы знаем, что работать новинка будет на базе ещё не представленного чипа Snapdragon 8s Elite. Последний является урезанной по производительности версией текущего главного флагмана от Qualcomm.

Redmi K80 (Poco F7 Pro).



В свою очередь, издание GSMArena сообщает, что Poco F7 Pro и F7 Ultra прошли регистрацию в Индонезии, что намекает на скорый релиз.

Считается, что F7 Pro – это уже представленный в Китае Redmi K80. А Poco F7 Ultra – также уже доступный в Поднебесной Redmi K80 Pro.

На фоне предшественников они отличаются заметно более яркими экранами, предлагая на максимуме 1800 нит честной полноэкранной яркости против 1200 нит у предшественников. Также модели K80 получили аккумуляторы по 6000-6500 мАч вместо 5000 мАч, полноценную защиту от воды IP68 вместо брызгозащиты IP54 и ультразвуковые сканеры отпечатков вместо оптических.

Конкретно модель K80 Pro, которой пророчат стать Poco F7 Ultra, примечательна наличием телефото камеры и беспроводной зарядки. Первого в серии Poco ещё не было, а беспроводная зарядка встречалась лишь в одной модели. Причём тогда речь шла про 30 ватт, а сейчас про 50 ватт. Наконец, Redmi K80 Pro – первая модель на рынке с заявленной поддержкой Bluetooth 6.0.

По аналогии с моделями Redmi K80 грядущий Poco F7 Pro ожидает прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, а версия Ultra получит актуальный Snapdragon 8 Elite.

Redmi K80 Pro (Poco F7 Ultra).



Между тем, Poco F7 регистрацию пока не прошёл. Это подтверждает старые слухи, что данная модель появится позже остальных. Если Poco F7 Pro и F7 Ultra могут стартовать глобально уже вот-вот, то базовый Poco F7 может быть отложен как минимум до апреля.

Причина, судя по всему, в его процессоре. Qualcomm не хочет слишком рано анонсировать упрощённый Snapdragon 8s Elite, чтобы не испортить продажи флагману. Поэтому Redmi Turbo 4 Pro (он же Poco F7) и другие смартфоны на основе данного чипа появятся лишь к середине весны.

Наконец, уже упоминавшийся выше инсайдер Digital Chat Station сообщает, что прототипы процессора 8s Elite в тестах слегка отстают от прошлогоднего флагмана Snapdragon 8 Gen 3. Это объясняет, почему 8s Elite достанется именно базовой версии Poco F7.