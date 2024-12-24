Переменная апертура может существенно улучшить съёмку, приближая камеру смартфона к принципам работы человеческого глаза.

Согласно данным авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо, компания Apple отложила внедрение важного новшества для камеры своих будущих iPhone.

Если раньше предполагалось, что переменная апертура для главного объектива может появиться в iPhone 17 Pro, то сейчас выясняется, что изменение отложено на iPhone 18 Pro. То есть на 2026 год.

Напомним, первыми раскрыли данные о появлении этого нововведения в будущих iPhone инсайдеры из The Information. Они же добавили, что камеры с переменной апертурой будут не только в моделях iPhone Pro, но и в грядущих складных смартфонах компании.

Переменная диафрагма даёт контроль над глубиной резкости для художественных эффектов или чёткости по всему кадру. Она позволяет адаптироваться к разному освещению, избегая пересвета или недостатка света, влияющего на шумность изображения. Сам механизм отчасти похож на работу человеческого глаза: при ярком свете зрачок сужается, а в темноте расширяется, регулируя количество света.

Разумеется, первой Apple в этом не будет. Ещё в 2018-2019 годах данный механизм впервые предложила в своих флагманских моделях S9 и S10 корейская Samsung. Увы, по каким-то причинам, начиная с Galaxy S20, корейцы отказались от собственного преимущества.

Камера с переменной апертурой и фокусным расстоянием 35 мм в ZTE Nubia Z70 Ultra (верхний модуль в красной обводке). Фото: GSMArena.



Позже его подхватили китайские компании. Первой была Huawei, которая в 2022 добавила переменную апертуру в смартфоны Mate 50. С тех пор компания снабжает подобным механизмом все без исключения свои флагманские модели. Недавно Huawei начала добавлять камеры с переменной диафрагмой объектива и в складные устройства.

Также подобный механизм уже взяли на вооружение для флагманов такие компании, как Honor и Xiaomi. Несколько месяцев назад последовала за ними и ZTE в своём новом смартфоне Nubia Z70 Ultra. Во всех случаях речь идёт о главной камере. Переменную апертуру на вспомогательные модули пока ещё не ставил никто.

Что касается Apple, то она никуда не спешит. Грядущие модели iPhone 17 Pro хоть и не получат нового объектива, должны порадовать иными нововведениями по части съёмки. В частности, слухи приписывают им запись видео в разрешении 8K и улучшенные возможности по съёмке пространственного (3D) видео. Также iPhone 17, по многочисленным утечкам, должны получить новую фронтальную камеру и новый телевик с большим разрешением для усиления зума.