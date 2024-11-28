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Alex040
Продажи флагманского Realme GT 7 Pro стартовали в России — C75 и Neo 7 могут быть следующими
GT 7 Pro ставит рекорды автономности, Neo 7 предложит мощный чип за не очень высокую цену, а C75 покажет неплохую эволюцию на фоне предшественника.

Компания Realme заканчивает год серией новинок. Первая из них была показана ещё несколько недель назад – это флагманская модель Realme GT 7 Pro. Смартфон поступил в официальную продажу в России вчера по рекомендованной цене в 90 тысяч рублей.

Девайс стал первой моделью на отечественном рынке, оснащённой флагманским чипом Snapdragon 8 Elite. В отличие от предшественников новый процессор содержит два особо мощных ядра X вместо одного. Snapdragon 8 Elite опережает предыдущий флагман SD 8 Gen 3 примерно на 40% в тестах AnTuTu и GeekBench.

«Изюминкой» GT 7 Pro Realme также заявляет экран 6,78'' Eco 2 OLED Plus от Samsung, который имеет передовые характеристики, но прежде встречался только в наиболее дорогих складных смартфонах. Дисплей, среди прочего, примечателен низким энергопотреблением. Вместе с новой кремний-углеродной батареей ёмкостью 6500 мАч они помогли Realme GT 7 Pro занять первое место в тестах автономности от портала GSMArena.

Гаджет сумел проработать там более 17 с половиной часов, что стало рекордом для флагманов. Также экран устройства показывает очень высокие цифры честной (не пиковой) полноэкранной яркости, выдавая в автоматическом режиме более 2300 нит. По этому показателю из всех смартфонов он слегка уступает только Google Pixel 9 Pro XL.

Realme GT 5 Pro и GT 7 Pro – прошлогодний и нынешней флагманы компании. Фото: GSMArena.

GT 7 Pro стал первым в ассортименте Realme, оснащённым полноценной защитой от воды IP68 и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Последний быстрее, безопаснее и не боится мокрых/грязных рук. В остальном модель имеет более-менее стандартные характеристики, предлагая набор тыльных камер 50+50+8 Мп, NFC, ИК-порт и 12 ГБ оперативной памяти.

Любопытно, что вслед за GT 7 Pro скоро в России могут появиться и другие новинки Realme, которые компания покажет уже вот-вот.

Так, во Вьетнаме засветился бюджетный смартфон Realme C75. Позже он может прийти на смену продаваемому в России С65. Новая модель стала первым смартфоном с процессором Helio G92 Max, что заменяет предыдущий Helio G85.

У новинки чуть более крупный IPS-экран 6,72’’ вместо 6,67’’. Частота обновления осталась прежней – 90 Гц, но разрешение выросло с HD до Full HD.

Пожалуй, самое главное: ёмкость батареи выросла с 5000 до 6000 мАч почти без ущерба толщине девайса. Появилась защита от воды IP68 вместо «брызгозащиты» IP54. Кроме того, теперь используется особо прочное защитное стекло ArmorShell Glass, на которое делается большая ставка в рекламе. Если верить порталу GSMArena, ещё у устройства появились стереодинамики, а камера осталась прежней. Посмотрим, позволит ли всё это сохранить невысокую цену.

Realme C75.

Наконец, в Китае Realme сейчас активно ведёт промокампанию своего нового смартфона Neo 7, который придёт на смену модели GT Neo 6 (от приставки «GT» в названии отказались). Мы писали про данный девайс несколько дней назад, однако на этот раз подробности уже официальные и появилась первая информация о цене.

Realme ещё не раскрыла внешность аппарата, но хвастается, что он сможет набирать более 2 миллионов баллов в AnTuTu. Напомним, в качестве «сердца» инсайдеры приписывают смартфону процессор Dimensity 9300 Plus. Он как раз набирает минимум 2,1 млн баллов.

Ещё Realme заявляет батарею более 6500 мАч. Впрочем, и здесь источники испортили сюрприз, заранее рассказав, что ёмкость батареи составит 7000 мАч при толщине корпуса 8.5 мм.

Из новой информации заявляется защита от воды «лучше IP68», а также цена менее 2499 юаней (менее 37 тысяч рублей при прямой конвертации).

Realme GT Neo 6 (на некоторых рынках представлен под названием GT 6).

Очевидно, в ближайшие дни рекламная компания гаджета продолжится, и мы узнаем об устройстве ещё больше подробностей. Кроме того, у Neo 7 может существовать удешевлённый вариант SE, который предложит процессор попроще, но и при этом проще станет и ценник.

Напоследок заметим, что на этих новинках бренд будет сосредоточен в декабре. Однако уже в январе, по данным инсайдеров, компания покажет в Китае номерную линейку Realme 14.

#android #realme #смартфоны 2024 #флагманы #realme gt7 pro #realme c75 #realme neo 7
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Realme C75 с чипсетом Helio G92 Max поступил в продажу
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Nvidia&Intel Hater
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01:27
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Treamor
01:25
Наконец честные тесты подъехали, которые показали что амд дерьмище только в проплаченных амд играх быстрее, типа CoD и Last of Us, а в основном подтверждается теоретическая производительность у обеих ...
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Nvidia&Intel Hater
01:19
в некоторых играх до 40 и более процентов разница.26 стабильно средний процент.так и есть
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Nvidia&Intel Hater
01:17
да чтотам преподносить.нет ни одного практически теста где она не обосралась бы .минимум самый 10 процентов хуже.
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01:17
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Nvidia&Intel Hater
01:14
на 40 процентов 6600 быстрее по минимальному.то победа 3050 несомненно.дерьмище просто
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Михаил Цайгер
01:10
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