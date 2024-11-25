Новинки могут быть не столь дорогими, как недавно анонсированные флагманы, но при этом опередят их по ёмкости аккумуляторов.

Xiaomi и Realme недавно выпустили свои флагманы, но уже готовы сделать следующий шаг. Xiaomi с помощью своего дочернего бренда Redmi 27 ноября анонсирует мощные модели линейки K80. В свою очередь, Realme в течение недели может показать модель Neo 7.

Начнём с Xiaomi. Если глобально смартфоны Redmi ассоциируются с бюджетным и средним уровнем, то в родном для них Китае дополнительно выпускаются модели серии Redmi K. Они являются вершиной линейки Redmi, оснащаются мощными процессорами, почти флагманскими характеристиками и показывают высокие цифры продаж.

В России о Redmi K мало кто знает, но смартфоны линейки часто приходят к нам переименованными в качестве наиболее мощных моделей серии Poco. Например, Redmi K70 у нас превратился в Poco F6 Pro.

Что касается грядущих Redmi K80, то уже есть информация о модели K80 Pro: она получит самый актуальный флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, новый экран от TCL, ультразвуковой сканер отпечатков, защитное стекло нового поколения, защиту от воды IP68, кремний-углеродную батарею 6000 мАч, а также беспроводную зарядку. Ничего из этого в предшественнике не было.

Дизайн Redmi K80 Pro обещает узкие рамки спереди и круглый блок камер на обратной стороне.



Базовая модель K80 должна быть заметно дешевле. Она получит прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Беспроводной зарядки не будет, но зато ёмкость кремний-углеродной батареи увеличится до 6500 мАч. Это рекорд для флагманов Xiaomi и тем более для Redmi. Если верить инсайдеру Digital Chat Station, ультразвуковой сканер отпечатков будет и в базовой версии.

По части камер у K80 Pro без радикальных перемен. У девайса вновь будет продвинутый главный сенсор Light Hunter 800 от OmniVision (50 Мп, 1.55"), новая сверхширокоугольная камера с разрешением 32 Мп и телевик 50 Мп. У последнего небольшое приближение 2.5x, но зато есть поддержка макросъёмки. В базовой модели K80 телевика может не быть.

Свой ответ на новинки Xiaomi намерена показать Realme. Точной даты здесь пока нет, но презентация может состояться уже на этой неделе. Новинка может получить название Realme GT Neo 7 или просто Neo 7. По некоторым данным, китайцы хотят отказаться от приставки «GT», чтобы имя смартфона звучало короче и лаконичнее.

Судя по всему, субфлагман Realme Neo 7 станет прямым конкурентом для базовой модели Redmi K80. Новинке приписывают прошлогодний флагманский чип Dimensity 9300, причём в усиленной версии «+».

Дизайн Neo 7 всё ещё неизвестен. Так выглядят актуальные модели GT Neo 6.



Впрочем, главная «изюминка» аппарата даже не в процессоре. Смартфону достанется новая кремний-углеродная батарея ёмкостью 7000 мАч. Это также абсолютный рекорд для флагманских Realme. При этом инсайдеры сообщают, что компания уместила такую батарею в корпус толщиной всего 8.5 мм.

Увы, остальные характеристики пока покрыты завесой тайны. Предшественник Neo 7 использовал урезанный в производительности процессор Snapdragon 8s Gen 3, но зато был примечателен использованием экрана LTPO OLED.

Такое решение используется обычно лишь в дорогих флагманах и позволяет экрану гибко управлять частотой своего обновления в зависимости от отображаемого контента. Подобный подход может сильно увеличить автономность девайса. Если грядущий Neo 7 сохранит эту особенность предшественника и одновременно получит батарею 7000 мАч, то перед нами может быть лидер автономности во всевозможных тестах.

Заметим, что новые кремний-углеродные батареи не только более ёмкие, но и значительно более устойчивы к морозу. Благодаря этому они не разряжаются слишком стремительно, как традиционные аккумуляторы. В свою очередь, ультразвуковые сканеры отпечатков, которые могут появиться у новых Redmi и Realme, не только быстрее, но и корректно работают с мокрыми или испачканными пальцами.

Презентация Redmi K80 состоится 27 ноября. Realme может дать свой ответ около этой даты. Речь, впрочем, именно об анонсах в Китае. Realme Neo 7 придёт к нам чуть позже. А Redmi K80 и/или K80 Pro, скорее всего, и вовсе поступят в Россию в 2025 в качестве новых моделей Poco.