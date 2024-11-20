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Alex040
Samsung S25 Slim может существенно превзойти iPhone 17 Slim по характеристикам камер
Samsung хочет опередить Apple в выпуске тонкого флагмана, но при этом оснастить свою новинку значительно более продвинутыми тыльными камерами.

Актуальная модель Galaxy S24+. Фото: GSMArena.

По сообщениям инсайдеров, Samsung и Apple в следующем году планируют выпуск флагманских смартфонов, отличительной чертой которых окажется минимальная толщина.

У Samsung таким смартфоном станет модель S25 Slim, которая дополнит три других модели во флагманской линейке S25. В свою очередь, Apple, скорее всего, выпустит iPhone 17 Slim (или Air) в качестве замены iPhone Plus.

Казалось бы, обе компании идут в одном направлении. Однако всплывающие в сети технические детали говорят о серьёзной разнице, по крайней мере в вопросе камер.

Так, iPhone 17 Slim приписывают всего-навсего одну (!) тыльную камеру. Это похоже на iPhone SE и хуже базовых моделей iPhone, где соседствуют основная и сверхширокоугольная камеры. Последняя нужна для съёмки с большим углом обзора, она же используется для макросъёмки и записи пространственного 3D-видео.

Иными словами, в iPhone 17 Slim ничего этого может не быть. А автором слуха является не какой-нибудь малоизвестный инсайдер, а Мин-Чи Куо, прогнозы которого уже неоднократно сбывались. Об одной камере в iPhone 17 Slim он заявил ещё летом и с тех пор не поменял своего мнения.

iPhone SE (2022) – единственный актуальный iPhone с одинарной камерой. Фото: GSMArena.

Теперь же всё больше подробностей появляется о главном конкуренте – Galaxy S25 Slim от Samsung. Недавно надёжный инсайдер ICE UNIVERSE сообщил, в S25 Slim будет «ультра» камера, что многие приняли за намёк на 200 Мп. Именно такие матрицы Samsung сейчас устанавливает в свои Ultra-модели.

В свою очередь, инсайдер Sanju Choudhary дал ещё более полную информацию. По его данным, S25 Slim получит камеры 200+50+50 Мп. Главная из них будет базироваться на новом сенсоре Isocell HP5 (1/1.5"), а вспомогательные получат Isocell JN5 (1/2.7").

Размер главного сенсора крупный, но не настолько, как в S24 Ultra (1/1.3"). Впрочем, здесь важен сам факт использования новой технологичной матрицы, которая и без крупных габаритов может дать определённый прогресс.

Что касается вспомогательных сенсоров, то они кажутся небольшими. Однако в iPhone 17 Slim, если верить Мин-Чи Куо, не будет и таких. Тем более они явно лучше тех, что используются сейчас в моделях S24 и S24 Plus. Сверхширокоугольная камера S25 Slim получит новые технологии, увеличенное разрешение и в теории сможет снимать 8K-видео, что сейчас доступно только основному модулю.

Стандартным моделям S25 приписывают конфигурацию камер 50+12+10 Мп, т. е. такую же, как и у S24. Фото: GSMArena.

В свою очередь, телевик с разрешением 50 Мп и размером 1/2.7" будет весомым прогрессом на фоне аналогичного модуля в базовых S24 (10 Мп, 1/3.9"). Вдобавок, телевику S25 Slim приписывают фокусное расстояние около 80 мм, что больше 67 мм в стандартных S24, а значит зум будет сильнее.

Таким образом, если позиционирование iPhone 17 Slim с его одинарной камерой не очень понятно, то S25 Slim станет промежуточным звеном между базовыми S25/S25+ и ультимативной моделью S25 Ultra.

Любопытно, что всего одна камера в iPhone 17 Slim может оказаться следствием проблем Apple с аккумуляторами. По данным корейского портала Naver, компании пока не удалось освоить некие новые (кремний-углеродные?) батареи, из-за чего уменьшения толщины iPhone 17 Slim будут добиваться с помощью изменения конструкции материнской платы. Однако одного этого мало и поэтому «жертвой», возможно, пала сверхширокоугольная камера.

В свою очередь Samsung, по данным тех же источников, напротив, справилась с батареей, но из-за сторонних поставщиков не успевает сделать новую материнскую плату. К счастью, батарея была важнее платы и поэтому Samsung почти не ограничивает камеры нового флагмана. Всё это, впрочем, лишь слухи.

Минимальная толщина флагманов Galaxy S24 – 7.6 мм, iPhone 16 – 7.8 мм. Фото: GSMArena.

Выход S25 Slim ожидается в январе вместе с остальными моделями S25, либо отдельно через несколько месяцев после них. iPhone 17 Slim стартует вместе с другими моделями iPhone 17 в сентябре. S25 Slim приписывают экран 6.7’’, iPhone 17 Slim – 6.6’’.

Точных данных о толщине устройств всё ещё нет. Однако инсайдеры сходятся во мнении, что, несмотря на все ноу-хау, она в обоих гаджетах вряд ли будет менее 6 мм. Это значит, что новинки будут тоньше нынешних моделей на 15-25%.

#apple #samsung #iphone 17 #galaxy s25 #флагманы #iphone 17 slim #galaxy s25 slim
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