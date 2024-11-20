Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Samsung в 2025 году покажет пять новых складных Galaxy
Буксующие продажи текущих моделей складных смартфонов побуждают корейского гиганта к экспериментам и расширению линейки.

Galaxy Fold 6 и Flip 6. Фото: The Disconnekt.

В нынешнем году компания Samsung вновь выпустила на глобальный рынок лишь две новые складные модели Galaxy: вертикальную раскладушку Flip 6 и горизонтальную «книжку» Fold 6. Причём оба девайса получили весьма скромное число новшеств и прежние высокие ценники.

Чем-то относительно новым стал, разве что, Galaxy Fold Special Edition. Девайс предложил более крупные экраны, новую главную камеру и заметно уменьшенную толщину. Однако гаджет оказался эксклюзивом для корейского и китайского рынка. В других странах выпускать его Samsung не намерена.

Зато в 2025 ассортимент складных моделей Samsung может стать заметно больше: согласно данным инсайдеров, компания намерена выпустить сразу пять складных гаджетов.

Первым и вторым станут традиционные модели Flip и Fold. Причём в отношении них Samsung вновь может оказаться весьма консервативной. Так, инсайдер Росс Янг, не раз делившийся верной информацией, сообщает, что Galaxy Fold 7 НЕ будет похож на Fold Special Edition. Вероятно, имеется в виду, что гаджет останется прежним и не получит увеличенный до 8’’ экран, а также менее вытянутое соотношение сторон.

Третьим складным устройством станет так называемый tri-Fold. Это Fold, состоящий из трёх частей вместо двух, с двумя сгибами вместо одного. В полностью разложенном состоянии он представляет собой полноценный планшет с диагональю более 10’’. Такое устройство сейчас есть только у Huawei, но его цена около 2800$ многих может сильно оттолкнуть.

Huawei Mate XT.

Samsung, в идеале, может сделать более доступное по цене устройство, а вдобавок существенно более мощное в плане производительности CPU и GPU. Об этом ещё около месяца назад сообщало корейское издание ZDNET Korea.

По их же данным, продажи новых Flip 6 и Fold 6 пока что-то разочаровывают Samsung: первоначальный план в 9-10 миллионов единиц в итоге пришлось скорректировать до 7-8 миллионов.

Поэтому четвёртой складной новинкой Samsung в 2025 году станет модель Flip 7 FE – упрощённая в характеристиках и более доступная по цене версия Galaxy Flip 7. Это будет первый случай, когда Samsung выпускает не флагманскую складную модель. О «недорогом» Flip ещё в октябре сообщали ZDNET Korea. А сейчас, уже из своих источников, аналогичную информацию получил инсайдер Росс Янг.

Он считает, что у Flip 7 и Flip 7 FE могут быть идентичные высококачественные дисплеи. В свою очередь, разница может быть в камерах и процессоре. Причём о последнем говорили и другие инсайдеры. Если Flip 7 достанется новый Exynos 2500, то Flip 7 FE получит текущий Exynos 2400.

Fold Special Edition рядом с Fold 6 (8’’ против 7.6’’). Фото: Ice Universe.

Наконец, пятым складным Galaxy в 2025 году окажется новый Fold Special Edition. Как и текущая модель, он получит внутренний дисплей с диагональю 8’’. При этом инсайдер Росс Янг не уверен в том, что гаджет вновь окажется эксклюзивом для Кореи и Китая. Иными словами, есть шанс выхода увеличенного Fold на глобальный рынок.

Если инсайдеры не ошибаются, то в итоге складная линейка Samsung на следующий год выглядит куда более разнообразно, чем обычно. Пользователей ожидают Flip 7 FE, Flip 7, Fold 7, Fold 7 Special Edition и первый гаджет Samsung c двойным складыванием.

Действовать более активно корейцев заставляет вялый спрос на текущие девайсы, а также сильный натиск китайских конкурентов. Любопытно, что компания намерена проводить эксперименты и в других областях. Так, 2025 станет дебютом тонкого флагмана Galaxy S25 Slim, а в конце года может настать черёд первого раздвижного смартфона компании, которому приписывают диагональ до 12,4’’.

#samsung #android #galaxy #складные смартфоны #флагманы #galaxy fold #galaxy flip
+
Написать комментарий (0)
Samsung в следующем году может выпустить смартфон Galaxy Z Flip 7 FE
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
15
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
28
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
22
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
5
Пользователи iPhone начали сообщать о том, что они слышат голоса, исходящие из своих устройств
15
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
5
В ночь на 19 ноября российская авиация вновь отработала по объектам ВСУ в разилчных регионах
+
На базе «КАМАЗа» создан спецавтомобиль для расчистки дорог в условиях экстремальной зимы
2
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
В сети появился первый трейлер к VR-игре Alien: Rogue Incursion
+
Боррель: Украина может использовать ATACMS против России на расстоянии до 300 км
10
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
+
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
248
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
4
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
14
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
2
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

АК74
17:57
Лучшее в мире образование, здравоохранение, бесплатное жилье, право на труд и отдых. У рабов? Духовный фундамент строился на победе над буржуазией всего мира в 20х, на победе над фашизмом всего мира ...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
botph
17:51
Все так и было.
В ФРГ не исключили диверсию, вызвавшую разрыв подводного кабеля с Финляндией
botph
17:50
Населенный пункт не представляет стратегической важности © хахол о любом потерянном населенном пункте.
Министерство обороны официально подтвердило взятие населённого пункта Новоселидовка
nata16k8
17:44
Есть у человечества замечательная идеи: СВОБОДА и РАВЕНСТВО. Смешно? Наивно? Невыполнимо? Пока да. Но сама идея КОММУНИЗМА замечательна. Опыт его реализации в России - социализм (общественная собствен...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Dimkovski
17:43
Видеокарты очень дорогие. Можно попробовать взять Б.У. В остальном всё более или менее. 7500F + мать+ память можно взять за 30-35тыс. Считаю это недорого за свежую платформу, и для любых игр хватит на...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Tim Ronski
17:42
Ну для начала, спасибо за пост о разгоне на сайте о разгоне) А дальше - добро пожаловать в оверлокинг, как говорится) Вы купили два комплекта недорогой памяти и пытаетесь заставить их работать на час...
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
nonses84
17:42
Зачем нужна оптимизация , если есть мыло? Зачем увеличивать чистую производительность видеокарт, если можно сделать мыло 4.0, 5.0 и т.д.
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Garthar
17:33
А если зайти на ту же википедию то мы там увидим: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82 Дефицит товара — это симптом...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Artem Opizdenefshiy
17:32
И оно называется :BattLeFiEld 2042 (говно).
Nubia Z70 Ultra получит основную камеру на 50 МП с переменной апертурой и 64 МП телеобъектив
unhurtable
17:31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE - правда хохлы и тогда ныть будут что у России есть ядра и побольше...
Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем