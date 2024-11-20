Буксующие продажи текущих моделей складных смартфонов побуждают корейского гиганта к экспериментам и расширению линейки.

Galaxy Fold 6 и Flip 6. Фото: The Disconnekt.



В нынешнем году компания Samsung вновь выпустила на глобальный рынок лишь две новые складные модели Galaxy: вертикальную раскладушку Flip 6 и горизонтальную «книжку» Fold 6. Причём оба девайса получили весьма скромное число новшеств и прежние высокие ценники.

Чем-то относительно новым стал, разве что, Galaxy Fold Special Edition. Девайс предложил более крупные экраны, новую главную камеру и заметно уменьшенную толщину. Однако гаджет оказался эксклюзивом для корейского и китайского рынка. В других странах выпускать его Samsung не намерена.

Зато в 2025 ассортимент складных моделей Samsung может стать заметно больше: согласно данным инсайдеров, компания намерена выпустить сразу пять складных гаджетов.

Первым и вторым станут традиционные модели Flip и Fold. Причём в отношении них Samsung вновь может оказаться весьма консервативной. Так, инсайдер Росс Янг, не раз делившийся верной информацией, сообщает, что Galaxy Fold 7 НЕ будет похож на Fold Special Edition. Вероятно, имеется в виду, что гаджет останется прежним и не получит увеличенный до 8’’ экран, а также менее вытянутое соотношение сторон.

Третьим складным устройством станет так называемый tri-Fold. Это Fold, состоящий из трёх частей вместо двух, с двумя сгибами вместо одного. В полностью разложенном состоянии он представляет собой полноценный планшет с диагональю более 10’’. Такое устройство сейчас есть только у Huawei, но его цена около 2800$ многих может сильно оттолкнуть.

Huawei Mate XT.



Samsung, в идеале, может сделать более доступное по цене устройство, а вдобавок существенно более мощное в плане производительности CPU и GPU. Об этом ещё около месяца назад сообщало корейское издание ZDNET Korea.

По их же данным, продажи новых Flip 6 и Fold 6 пока что-то разочаровывают Samsung: первоначальный план в 9-10 миллионов единиц в итоге пришлось скорректировать до 7-8 миллионов.

Поэтому четвёртой складной новинкой Samsung в 2025 году станет модель Flip 7 FE – упрощённая в характеристиках и более доступная по цене версия Galaxy Flip 7. Это будет первый случай, когда Samsung выпускает не флагманскую складную модель. О «недорогом» Flip ещё в октябре сообщали ZDNET Korea. А сейчас, уже из своих источников, аналогичную информацию получил инсайдер Росс Янг.

Он считает, что у Flip 7 и Flip 7 FE могут быть идентичные высококачественные дисплеи. В свою очередь, разница может быть в камерах и процессоре. Причём о последнем говорили и другие инсайдеры. Если Flip 7 достанется новый Exynos 2500, то Flip 7 FE получит текущий Exynos 2400.

Fold Special Edition рядом с Fold 6 (8’’ против 7.6’’). Фото: Ice Universe.



Наконец, пятым складным Galaxy в 2025 году окажется новый Fold Special Edition. Как и текущая модель, он получит внутренний дисплей с диагональю 8’’. При этом инсайдер Росс Янг не уверен в том, что гаджет вновь окажется эксклюзивом для Кореи и Китая. Иными словами, есть шанс выхода увеличенного Fold на глобальный рынок.

Если инсайдеры не ошибаются, то в итоге складная линейка Samsung на следующий год выглядит куда более разнообразно, чем обычно. Пользователей ожидают Flip 7 FE, Flip 7, Fold 7, Fold 7 Special Edition и первый гаджет Samsung c двойным складыванием.

Действовать более активно корейцев заставляет вялый спрос на текущие девайсы, а также сильный натиск китайских конкурентов. Любопытно, что компания намерена проводить эксперименты и в других областях. Так, 2025 станет дебютом тонкого флагмана Galaxy S25 Slim, а в конце года может настать черёд первого раздвижного смартфона компании, которому приписывают диагональ до 12,4’’.