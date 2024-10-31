Ключевые китайские компании вынуждены упрощать характеристики своих флагманов из-за неожиданно высокой цены на новейший процессор от Qualcomm.

IQOO 13.



На этой неделе китайские бренды устроили целую череду анонсов. Во вторник свои флагманы показывала Xiaomi, в среду – Honor и IQOO, а в четверг состоялся анонс OnePlus 13. К сожалению, почти все эти модели подтвердили давно ходившие в сети слухи. Согласно им, производители смартфонов были неприятно удивлены ценой нового процессора Snapdragon 8 Elite.

Из-за него компаниям придётся повышать цены на свои гаджеты, а также упрощать их характеристики, причём особенно сильно достанется камерам. В лучшем случае будут использоваться старые камеры, в худшем – нас ждёт настоящий даунгрейд.

Увы, состоявшиеся в Китае анонсы практически подтвердили все эти слухи, первоисточником которых был авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Так, цена на Xiaomi 15 на фоне предшественника повысилась с 4000 до 4500 юаней. Камеры остались почти без изменений, хотя у телефото модуля уменьшилось фокусное расстояние. В свою очередь, Xiaomi 15 Pro стартует с 5300 юаней по сравнению с 5000 юаней за Xiaomi 14 Pro. При этом модель 15 Pro лишилась переменной апертуры для главного объектива, что было ключевой особенностью предшественника.

Xiaomi 15 Pro.



Моделям IQOO 13 (суббренд Vivo) также не повезло. Цена осталась прежней, но главная камера получила менее крупную матрицу и менее светосильный объектив. У телефото-модуля сенсор также стал существенно меньше. При этом версии IQOO Pro на этот раз не вышло вообще, что инсайдеры также связывают с высокой ценой на Snapdragon 8 Elite.

Не столь крупными потерями отделался OnePlus 13. Его стартовая цена на фоне предшественника увеличилась с 4300 до 4500 юаней. При этом создатели урезали только сверхширокоугольную камеру, матрица которой теперь меньше, чем была у OnePlus 12. В остальном камеры остались без изменений.

Единственной компанией из четвёртки, которой удалось даже слегка улучшить свои камеры, оказалась Honor. В базовую версию Magic 7 они установили более продвинутый портретный объектив, чем был в Magic 6. Сам гаджет при этом подорожал всего на 100 юаней (~ на 1350 рублей) относительно предшественника.

Honor Magic 7 Pro.



Нетрудно заметить, что новый процессор Qualcomm буквально сковал китайские компании в плане каких-либо инноваций, особенно связанных с камерами. Единственной альтернативой Snapdragon 8 Elite пока что является Dimensity 9400 от Mediatek. Однако он якобы всего на 20-25% дешевле, и вдобавок некоторые пользователи всё ещё относятся к Mediatek предвзято.

Тем временем анонсы китайских флагманов ещё не закончились, и следующим на очереди станет Realme GT 7 Pro. Информация про него поступает противоречивая. По одним данным, у гаджета ради компенсации стоимости Snapdragon 8 Elite существенно упростят и основную, и телефото камеру. По другим, «жертвой» окажется только модуль телефото. Ответ мы узнаем уже 4 ноября.