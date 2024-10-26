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Alex040
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
Стандартные модели S25 и S25 Plus получат те же дисплеи, что и их предшественники. При этом для конкурентов корейцы поставляют экраны более высокого уровня.

Базовая модель Galaxy S24. Фото: GSMarena.

Компания Samsung готовит презентацию флагманов S25 уже в январе следующего года. Про наиболее мощную версию линейки – Ultra известно весьма много. При этом про базовую версию S25 и S25 Plus инсайдеры рассказывают гораздо менее охотно. И видимо не без причин.

Кажется, стандартная модель и её Plus-версия вновь окажутся весьма скромным обновлением, отличаясь от предшественников в основном лишь процессором.

Так, в сети уже давно есть информация о конфигурации камер этих моделей, которая будто в точности повторяет текущие S24. Якобы новинки получат сенсоры 50 + 10 + 12 Мп, причём размер главной матрицы вновь составит 1/1.56". Таким образом, Samsung четвёртый год подряд будет использовать один и тот же набор камер.

А теперь портал GSMArena со ссылкой на корейские источники сообщает ещё одну не самую приятную новость о будущих флагманах. Новые модели получат экраны, основанные на том же OLED-материале M13, что и их предшественники.

Это довольно странно, потому что у Samsung уже есть M14 и она поставляет такие дисплеи, например, Apple и Google. Apple в том числе благодаря OLED M14 сумела заметно улучшить показатели автономности своих iPhone 16. В свою очередь, смартфоны серии Google Pixel 9 поставили впечатляющие рекорды по яркости, причём не пиковой, а полноэкранной яркости (это важнее).

Pixel 9 благодаря экранам OLED M14 показывают рекордный уровень полноэкранной яркости.

GSMArena сообщают, что OLED M14 на фоне M13 примерно на 20-30% более энергоэффективны и на 10-20% более долговечны. Однако Samsung якобы целенаправленно выбрала для S25 более старые M13, так как они дешевле в производстве.

С другой стороны, излишне критиковать корейцев раньше времени всё же не стоит. Компания может пойти другим путём и, например, оснастить будущие смартфоны поглощающим блики защитным стеклом Corning Gorilla Armor. Сейчас им оснащён только один единственный смартфон на рынке – это S24 Ultra. Поглощение бликов там работает на удивление хорошо. 

Возможно, оснастить таким «прикрытием» все модели S25, а не только Ultra, было бы даже важнее, чем перевести экраны с OLED M13 на M14. Впрочем, это лишь наши догадки.

Также заметим, что в отличие от Apple и Google, Samsung использует во всех флагманах S24 дисплеи LTPO OLED. Они при наличии на экране статичного контента способны понижать частоту своего обновления вплоть до 1 Гц, чем сильно экономят заряд аккумулятора. Apple и Google используют LTPO OLED лишь в Pro-версиях своих девайсов.

Экран S24 Ultra с антибликовым стеклом на фоне iPhone 15 Pro Max. Фото: PhoneArena.

Утечка о применении M13 в S25 и S25 Plus также вновь подтвердила диагонали экранов будущих новинок. Они составят 6,16’’, 6,66’’ и 6,86’’. Иными словами, S25 и S25 Plus получат диагонали предшественников, а вот экран S25 Ultra слегка подрастёт, увеличившись с нынешних 6.79’’. При этом гаджету приписывают очень маленькие рамки вокруг дисплея, из-за чего он даже при увеличенной диагонали окажется чуть компактнее предшественника.

Что касается дисплея модели S25 Ultra, то здесь у инсайдеров возникли серьёзные разногласия. Так, известный инсайдер IceUniverse считает, что ей всё же достанутся новые дисплеи OLED M14. Информатор уверяет, что экран S25 Ultra будет отличаться более точной цветопередачей, улучшенными углами обзора, а пиковая яркость вырастет с нынешних 2600 нит до 3100-3400 нит. 

Однако отраслевой аналитик Росс Янг, специализирующийся как раз на дисплеях и также давший немало сбывшихся прогнозов, заявил, что OLED M14 не будет даже в версии Ultra. Он пояснил, что Samsung сэкономила на дисплеях, чтобы не повышая общую цену установить в девайсы более мощный процессор (Snapdragon 8 Elite дороже SD 8 Gen 3) и больше оперативной памяти для функций ИИ.

Кто из инсайдеров окажется прав, мы уже узнаем уже через несколько месяцев.

Напомним, линейка Galaxy S25 выйдет в самом начале следующего года. Моделям приписывают процессор Snapdragon 8 Elite, значительное обновление ИИ-функций и впервые поддержку спутниковой связи. Конкретно модель Ultra также получит обновлённый дизайн с уменьшенными рамками, попутно став немного компактнее и легче. Гаджет будет оснащаться 16 ГБ ОЗУ и новой сверхширокоугольной камерой (12 Мп заменят на 50 Мп). Ну а помимо линейки S25, корейцы намерены показать ещё два необычных флагмана.

#samsung #android #iphone 16 #pixel 9 #galaxy s25 #флагманы #cмартфоны
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