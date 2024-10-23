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Alex040
Xiaomi, Realme, Honor и другие готовят флагманы на базе Snapdragon 8 Elite
В течение ближайших недель и даже дней пользователи увидят новые флагманы от основных китайских брендов. Также новинки с мощным Snapdragon готовят корейцы Samsung и тайваньская ASUS.

В понедельник компания Qualcomm представила свой новейший и самый мощный чип, на основе которого будут построены практически все будущие Android-флагманы.

Процессор вместо ожидаемого наименования «8 Gen 4» неожиданно получил другое название – Snapdragon 8 Elite. Данная SoC производится TSMC по наиболее передовому 3 нм техпроцессу и предлагает два особо мощных X-ядра CPU, вместо одного в предыдущих флагманах Snapdragon. Новинка обещает прирост производительности до 40-45% как по части CPU, так и GPU.

Интересная деталь: в прошлые годы Qualcomm всегда предоставляла Xiaomi небольшой период эксклюзивности своего главного процессора, из-за чего другие модели выходили с месячной задержкой. На этот раз такого периода нет. Флагманские смартфоны от разных производителей будут анонсированы уже скоро и буквально один за другим. Вот компании, которые первыми представят флагманы на базе Snapdragon 8 Elite:

  • Xiaomi
  • Realme
  • Honor
  • Asus
  • Vivo
  • iQOO
  • Oppo
  • OnePlus
  • Samsung

Xiaomi готовится представить флагманы 15 и 15 Pro. Помимо процессора Snapdragon 8 Elite инсайдеры приписывают девайсам несколько различных новшеств. Например, базовая модель сохранит прежние компактные габариты (экран 6,36’’), но получит заметно более ёмкую батарею. Более мощный аккумулятор обещают и для Xiaomi 15 Pro. Также «прошка» получит усиленный оптический зум. Модели 15 и 15 Pro покажут, по разным данным, 23 или 29 октября. А в начале 2025 выйдет модель Ultra с тандемным OLED-экраном и крупным апгрейдом камер.

«Шпионский» снимок Xiaomi 15 в руках у одного из руководителей компании

Realme пока что выпустит со Snapdragon 8 Elite лишь одну модель – GT 7 Pro. Презентация новинки может состояться до конца месяца. Среди прочего, инсайдеры обещают гаджету одну из самых крупных батарей среди всех осенних флагманов. К слову, российское подразделение компании неожиданно заявило, что Realme станут первыми, кто официально привезёт Snapdragon 8 Elite (в составе GT 7 Pro) в Россию. Их постер – на заглавной картинке к новости.

ASUS 19 ноября представит игровой флагман ROG Phone 9. Здесь пока без конкретики. Предыдущие модели выделялись частотой обновления экрана 165 Гц, курками-триггерами на боковых гранях, элементами подсветки и двумя портами USB-C по разным сторонам аппарата.

Honor на 30 октября готовит презентацию флагманов Magic 7 и Magic 7 Pro. Обещают много ИИ-функций, а также вновь экран с рекордно высокой частотой ШИМ более 4000 Гц (хорошо для зрения). Версия Pro, кажется, может получить четыре камеры на тыльной стороне вместо трёх. Скорее всего, у гаджета теперь будут два телевика для ближнего и дальнего зума.

Honor Magic 7

Vivo недавно уже анонсировала трио флагманов линейки X200. Все они построены на базе Dimensity 9400. Это означает, что Snapdragon 8 Elite ляжет в основу модели X200 Ultra, которая выйдет в ближайшие месяцы. Новинка, скорее всего, будет выделяться огромной 1’’ матрицей главной камеры, которую не получила модель X200 Pro. Также именно Vivo выпустит на базе Snapdragon 8 Elite первый складной смартфон с данным процессором (X Fold 4).

IQOO. Суббренд Vivo, в отличие от самой Vivo, не будет тянуть и покажет модели со Snapdragon 8 Elite уже 30 октября. Это будут IQOO 13 и 13 Pro. Гаджеты ожидает новый экран Q10 от BOE, могучие батареи более 6000 мАч и весьма красивая подсветка вокруг блока тыльных камер.

Oppo проведёт крупную презентацию уже 24 октября, показав Find X8 и X8 Pro. Однако оба девайса, скорее всего, получат Dimensity 9400. Это значит, что Snapdragon 8 Elite мы увидим уже в Oppo Find X8 Ultra. Новинке приписывают впечатляющий зум и крупную матрицу основной камеры. В целом же линейка Find X8 должна получить новые экраны BOE X2, ёмкие кремний-углеродные батареи, магнитную беспроводную зарядку и аппаратную кнопку для камеры.

OnePlus покажут модель OnePlus 13 в самом конце месяца – 31 октября. Здесь, как и в Oppo Find X8, ожидается новейший экран X2 от BOE. Также инсайдеры обещают батарею около 6000 мАч и значительно более продвинутую защиту от воды, чем сейчас. Судя по всему, IP65 заменят на IP68. Наконец, ещё девайсу приписывают некий вибромотор нового поколения.

OnePlus 13

Samsung. Их новинки со Snapdragon 8 Elite мы вряд ли увидим раньше января 2025. Как нетрудно догадаться, речь о флагманах серии S25. Поток инсайдерской информации сейчас сосредоточен в основном лишь на S25 Ultra. Ей приписывают сильно уменьшенные рамки вокруг дисплея, более лёгкий вес, поддержку спутниковой связи, новую сверхширокоугольную камеру и 16 ГБ ОЗУ.

Заметим, что список производителей, которые выпустят свои модели со Snapdragon 8 Elite, может быть и больше. Например, свои новинки с этим процессором может выпустить ZTE Nubia. Особо любопытна там модель Z70 Ultra, которую, по слухам, могут показать уже в ноябре. Напомним, флагманы Nubia выделяются скрытыми подэкранными камерами, а основная тыльная камера у них имеет оригинальное фокусное расстояние 35 мм.

Также выпустить смартфон со Snapdragon 8 Elite могут и японцы из Sony. Хотя в данном случае ждать анонса девайса придётся ещё весьма долго.

Что касается конкурентов Snapdragon 8 Elite, то из них можно отметить разве что упомянутый выше Mediatek Dimensity 9400 и грядущий новый Kirin от Huawei. Dimensity 9400 лёг в основу флагманов Vivo X200 и Oppo Find X8, а позже может быть задействован в наиболее мощных моделях Redmi и якобы даже в Galaxy S25 FE.

В свою очередь, новый Kirin (9100?) станет «сердцем» флагманов Huawei Mate 70, анонс которых следует ждать в ноябре. В отличие от Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400, которые производятся тайваньской TSMC, новые Kirin’ы выпускает китайская SMIC по не самым новым техпроцессам. Цифры производительности там не ставят рекордов в тестах, но взглянуть на прогресс китайцев все равно будет весьма любопытно.

#samsung #xiaomi #asus #honor #oneplus #oppo #vivo #realme #iqoo #snapdragon 8 elite
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Более полудюжины флагманов с Snapdragon 8 Elite будут выпущены до дебюта серии Samsung Galaxy S25
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
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