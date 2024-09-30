В ближайшие два месяца все ключевые китайские производители смартфонов анонсируют флагманы нового поколения.

ZTE Nubia Z60 Ultra. Фото: PhoneArena.



Середина и конец осени обещают быть крайне насыщенными на новинки среди флагманских смартфонов практически всех китайских брендов. Основная причина тому: выпуск трёх ключевых процессоров, на базе которых и будут построены новинки.

Первым из процессоров является Mediatek Dimensity 9400. Его представят 9 октября, он ляжет в основу флагманов Oppo Find X8 и Vivo X200. Другой премьерой станет Snapdragon 8 Gen 4, анонс которого намечен на 21 октября. Оба чипа по факту уже готовы и давно рассылаются партнёрам компаний, поэтому анонсы флагманских смартфонов на их основе могут начаться буквально на следующие дни.

К слову, у нового Snapdragon 8 Gen 4 на этот раз не будет эксклюзивного периода для Xiaomi, поэтому остальные компании покажут новинки на месяцы раньше обычного. Это касается, например, Honor, OnePlus, Realme и других.

Третьим процессором станет новый Kirin от Huawei. Предположительно новинка получит название Kirin 9100. Как и предшественник, этот чип будет выпускаться на китайских заводах SMIC. Процессор ляжет в основу флагманов Mate 70, которые ожидаются в ноябре.

Если говорить о самих смартфонах, то в них и кроме новых процессоров будет много изменений. Причём отдельные фрагменты информации известны уже сейчас.

Так, флагманы Oppo Find X8 предложат новейший экран с рекордно малыми и симметричными рамками, магниты для улучшенной беспроводной зарядки и специальную многофункциональную кнопку для управления камерой. К слову, глава компании обещает, что выступ камер из корпуса станет меньше, тем самым сделав гаджет чуть более тонким.

Oppo Find 7 Ultra. Фото: GSMArena.



Среди флагманов Vivo X200 помимо традиционных моделей впервые появится версия mini, отличающаяся более компактными габаритами. Как и прежде, девайсы будут комплектоваться оптикой Zeiss, а также получат улучшенные телефото камеры. К слову, новинки Vivo уже имеют официально подтверждённую дату анонса в Китае – это 14 октября. Через пять дней после презентации Dimensity 9400, на котором они будут основаны.

Чуть позже презентацию смартфона на базе Snapdragon 8 Gen 4 сделает суббренд Vivo – IQOO. Это устройство может получить камеры проще, чем у Vivo X200, но зато гаджет получит более доступный ценник.

Xiaomi, как и многие другие производители, сосредоточится на улучшенных батареях. Это становится возможным благодаря массовому применению кремний-углеродных аккумуляторов. В итоге даже базовой модели Xiaomi 15 инсайдеры приписывают батарею более 5000 мАч вместо 4600 мАч у предшественника. При этом гаджет сохранит относительную компактность и экран 6,36’’.

Xiaomi 14. Фото: GSMArena.



Что касается старшей модели Xiaomi 15 Pro, то ей также пророчат значительно увеличенный аккумулятор, а ещё улучшенные камеры. Например, девайс может получить телевик с более мощным зумом 5x вместо 3x у текущей модели.

Honor на октябрь готовит свои флагманы Magic 7. Компания заранее говорит, что фокус в них будет сделан на различные ИИ-функции. Обещают даже некого автономного ИИ-агента, который будет выполнять по заданию пользователя различные операции. С аппаратной точки зрения помимо процессоров флагманы Honor ожидают новые сенсоры главных камер с увеличенным динамическим диапазоном.

Honor Magic 7 Pro. Фото: PhoneArena.



Кроме того, по данным некоторых инсайдеров, Honor может попробовать использовать во флагманской линейке тандемный (двойные) OLED-экраны, который сейчас уже применяет в своих люксовых моделях Ultimate.

Не останется в стороне от череды презентаций и команда OnePlus. OnePlus 13 первым на рынке может получить новейший экран BOE X2, также девайсу обещают новый, более технологичный вибромотор (хотя флагманы OnePlus и так весьма сильны по качеству вибрации) и батарею вплоть до 6100-6400 мАч вместо 5400 мАч в предшественнике.

OnePlus 12. Фото: CNET.



А вот по камерам откровений ждать, скорее всего, не стоит. Напомним, что Oppo, OnePlus и Realme фактически имеют единые центры разработки и производства. Так вот руководство этой тройки якобы не хочет, чтобы все три производителя слишком сильно пересекались. Поэтому флагманы Oppo получат наиболее «навороченные» камеры, а OnePlus и Realme вновь будут ориентированы на чуть более скромные цены.

В свою очередь презентация Realme изначально, кажется, тоже планировалась на октябрь, но сейчас по каким-то причинам перенеслась на ноябрь. Новинкой со Snapdragon 8 Gen 4 станет Realme GT 7 Pro. Как и почти всем остальным, гаджету приписывают резкий рост ёмкости батареи. Вдобавок новинка может стать первой у Realme с защитой от воды IP69 и ультразвуковым сканером отпечатков. Последнее, впрочем, по словам инсайдеров, ещё под вопросом.

В ноябре следует ждать презентации Huawei. Компания покажет минимум четыре модели Mate 70 и складной Mate X6. О Mate 70 весьма подробно мы писали в этой заметке. Девайсы получат новый Kirin 9100, целый набор новых камер, усиленные возможности записи видео за счёт нового блока ISP, поддержку 5.5G, новое поколение экранов и кремний-углеродные батареи.

Huawei Mate 60.



Старшие или даже люксовые модели могут получить тандемные OLED-экраны, титан в материалах корпуса и ультразвуковые сканеры отпечатков.

Наконец, замыкает вереницу презентаций ZTE Nubia со своим флагманом Z70 Ultra. Инсайдеры обещают, что выходящее в октябре-ноябре устройство сохранит уникальные «фишки» предшественников (см. заглавное фото), включая подэкранную фронтальную камеру и основную камеру с необычным для смартфонов фокусным расстоянием 35 мм.

Нововведения по качеству камер информаторам неизвестны, зато упоминается новый дисплей с повышенным разрешением и новая батарея. Последняя якобы может вообще стать наиболее крупной из всех осенних флагманов (6500 – 7000 мАч). Чуть позже на базе новых флагманских процессоров Nubia также намерена представить игровые модели Red Magic 10.

Напоследок заметим, что некоторые компании могут показать не все свои новые флагманы сразу, отложив анонс наиболее ультимативных версий на несколько месяцев. Особенно вероятно это в случае Xiaomi, Vivo, Oppo и Honor. К примеру, Xiaomi анонсирует модели 15 и 15 Pro в октябре, но модель 15 Ultra придётся ещё подождать.

Аналогичная задержка может состояться в отношении Ultra-версий флагманов Vivo и Oppo. Наконец, Honor тоже отложит анонс наиболее дорогих моделей на потом. Так, по данным инсайдеров, компания анонсирует Magic 7 и 7 Pro уже в октябре. Однако ещё более продвинутые девайсы – Magic 7 Ultimate и Magic 7 RSR Porsche Design Honor прибережёт до декабря.