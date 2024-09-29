Оставшиеся три месяца 2024 года могут оказаться для Honor крайне насыщенными: бренд готовится делать важные премьеры буквально каждые пару недель.

Honor Magic 6 Ultimate.



По данным инсайдеров, до конца текущего года компания Honor хочет показать не менее 8 значимых новых смартфонов. Они будут охватывать средний, флагманский и даже сверхпремиальный сегмент.

Так, уже в конце октября или в начале ноября нас ожидает премьера флагманов серии Magic 7. Пользователей, вероятно, удивит столь ранний анонс новинок, ведь предыдущее поколение Magic 6 стартовало в январе.

Ключевыми новшествами моделей Magic 7 и 7 Pro станут процессор Snapdragon 8 Gen 4, большая ставка на различные ИИ-функции, тандемные OLED-экраны вместо обычных, а также усовершенствованные кремний-углеродные батареи, отличающиеся повышенной ёмкостью. Нечто новое инсайдеры обещают и по камерам.

При этом девайсы сохранят свои ключевые флагманские особенности, включая рекордно высокую частоту ШИМ экрана (хорошо для зрения), возможность качественной съёмки быстродвижущихся объектов и переменную апертуру для основной камеры. Конкретно старшая модель, также вновь предложит телевик с разрешением 180 Мп или более.

Honor Magic 6 Pro. Фото: PhoneArena.



Скорее всего, ещё до Magic 7 свет увидит смартфон Honor X60, который с минимальными правками в характеристиках позже стартует глобально, как Honor X9c. Данная модель, как и её предшественники, будет отличаться весьма доступной ценой и в целом предложит одно из самых лучших сочетаний цена/характеристики среди всех моделей Honor.

Увы, точные отличия Honor X60 от X50 неизвестны. Однако инсайдеры прежде всего обращают внимание на батарею. С нынешних 5800 мАч она вырастет минимум до 6000 мАч или даже станет ещё больше. При этом за счёт технологии кремний-углеродных аккумуляторов, всё произойдёт без ущерба толщине и весу девайса. Вдобавок такой аккумулятор, напомним, лучше чувствует себя на морозе и имеет ряд иных преимуществ.

Также Honor X60 (X9c) приписывают некие улучшения защиты корпуса. Сейчас текущая модель X50 защищена лишь на уровне IP53, что гарантирует только защиту от брызг, да и то, самых слабых. Иными словами, под сильным ливнем гаджет лучше не доставать.

Honor X50.



Ещё Honor может установить в X60 более прочное защитное стекло. К примеру, Xiaomi недавно щедро оснастила новые Redmi Note 14 Pro флагманской защитой Gorilla Glass Victus 2. Может быть, и Honor сделает шаг в схожем направлении. Увы, других данных о новинках пока нет, но компания явно готовит нечто большее, чем просто слегка увеличенную батарею и более высокую степень защиты от воды.

В свою очередь, в ноябре ожидается выход моделей Honor 300 и 300 Pro. Гаджетам приписывают значительно увеличенные батареи, а также заимствование некоторых особенностей камер, которые ранее были доступны лишь во флагманах Honor. По сравнению с линейкой Magic 7 эти девайсы получат мощные, но не флагманские процессоры, а также заметно более низкий ценник.

В декабре пользователям следует ожидать некой модели с приставкой GT в названии. По одним данным, этот смартфон характеристиками и ценой будет заметно проще Honor 300, по другим – он, наоборот, станет чем-то средним между Honor 300 и 300 Pro, делая ставку на плоский экран и мощный процессор.

Honor 200 Pro. Фото: GSMArena.



Наконец в декабре, Honor хочет обновить две свои самые премиальные, люксовые модели: Magic Ultimate и Magic RSR Porsche Design. Это крайне дорогие, но весьма интересные по своим характеристикам гаджеты. Даже по сравнению с флагманами они используют более продвинутое защитное стекло, другую матрицу главной камеры с очень высоким динамическим диапазоном и улучшенную систему фокусировки.

Наиболее интересная деталь: нынешние Magic 6 Ultimate и RSR Porsche Design стали первыми у Honor и первыми в мире смартфонами с тандемным OLED-дисплеем. У такого экрана заметно выше долговечность, яркость и энергоэффективность.

Конкретно сверхдорогая модель Porsche Design также примечательна использованием титана в материалах корпуса, а ещё у неё до 24 ГБ оперативной памяти против 16 ГБ у других моделей.

Впрочем, улучшенная камера и тандемный OLED сейчас может появиться и в грядущих флагманах Magic 7. Это означает, что модели Magic 7 Ultimate и Magic 7 RSR Porsche Design будут отличаться уже чем-то другим.

Honor Magic 6 RSR Porsche Design.



Стоит отметить, что перечисленные выше 8 смартфонов – не единственные новинки, которые компания может выпустить до конца года.

К примеру, Honor может анонсировать ещё один складной смартфон. За последние месяцы бренд уже представил премиальные складные Magic V3 и Magic Vs3, однако дальше может наступить очередь девайса попроще и подешевле. Им может стать обновление прошлогоднего V Purse – рекордно лёгкого и компактного складного смартфона, складывающего экраном наружу.

Также глава Honor за последнее время прямым текстом говорил, что компания намерена сделать аналоги самых ярких недавних новинок её конкурентов. В частности, упоминалось умное кольцо Galaxy Ring от Samsung, шлем смешанной реальности Apple Vision Pro и тройной складной смартфон Mate XT от Huawei.

С учётом, что крошечное кольцо Samsung стоит от 400 долларов, шлем Apple стартует от 3500$, а тройной Mate XT обойдётся примерно в 2800$, аналоги по более адекватной цене всем им точно не помешают. Возможно, какие-то из альтернатив перечисленным гаджетам конкурентов Honor также покажет ещё до конца года.