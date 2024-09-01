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Alex040
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
Вероятно, перед нами самый серьёзный прогресс в аккумуляторах Android-гаджетов за все последние годы.

Завершившееся лето принесло немало инсайдов о грядущих новинках смартфонов, которые будут выходить осенью и зимой. За информацию ответственны такие китайские инсайдеры, как Digital Chat Station, Smart Pikachu и Ice Universe. Все трое прежде уже делились подтверждавшимися инсайдами.

Данных от них поступило весьма много, однако сложно не заметить один общий лейтмотив – значительно увеличенные аккумуляторы во многих грядущих моделях. Причём не только во флагманах. Далее мы кратко суммировали всё, чем поделились инсайдеры.

Xiaomi. Наиболее близкий анонс Xiaomi – субфлагманы 14T и 14T Pro. Однако оба они получат привычную батарею на 5000 мАч. Прогресс же Xiaomi покажет в грядущих флагманах Xiaomi 15. Даже базовая модель с экраном всего 6,36’’ и компактным корпусом может получить аккумулятор 5260 мАч вместо 4610 мАч в Xiaomi 14.

В свою очередь, модель Xiaomi 15 Pro изначально тестировалась с батареей 5400 мАч, но новые прототипы, если верить инсайдерам, идут уже с 5850 мАч. Напомним, Xiaomi 14 Pro сейчас предлагает батарею «всего» на 4880 мАч.

Актуальный Xiaomi 14.

Xiaomi 15 и 15 Pro выйдут уже в этом году, а в начале следующего стартует модель Ultra с батареей 6000 мАч или чуть больше. Также Xiaomi намерена применить батарейку 6000 мАч в одной из недорогих моделей, предположительно, принадлежащей к линейке Redmi Note 14.

Если этого кажется мало, то инсайдеры сообщают, что компания и вовсе тестирует ещё более ёмкие аккумуляторы в своих будущих смартфонах. Речь идёт про 6500, 7000 и даже 7500 мАч. Причём все эти модели вовсе не обязательно будут толстыми и тяжёлыми. Габариты в целом должны остаться на прежнем уровне, а столь впечатляющих показателей ёмкости смартфонам позволяют добиться новые технологии во главе с кремний-углеродными аккумуляторами.

Realme. Не собирается отставать от своего главного конкурента и Realme. Компания уже сделала небольшой шажок вперёд в моделях Realme 13 Pro и 13 Pro+. Там аккумуляторы подросли с 5000 до 5200 мАч, но что самое интересное, вес и толщина устройств даже слегка уменьшились.

Всерьёз технологию новых аккумуляторов Realme покажет во флагмане GT 7 Pro, который оснастят батареей 6000 мАч. У предшественника, напомним, было «лишь» 5400 мАч. Также инсайдеры сообщают, что Realme хочет установить батарею 6000 мАч в некий относительно недорогой смартфон.

Модели Realme 13 Pro+.

Разумеется, крупные батареи в смартфонах были и ранее. Однако во всех случаях это приводило к более толстым корпусам и тяжёлому весу. Сейчас этого удаётся избежать, а, следовательно, смартфонов с ёмкими батареями станет больше.

Honor. Пока что без какой-либо конкретики инсайдеры говорят, что грядущие флагманские модели Magic 7 и 7 Pro предложат более крупные аккумуляторы, чем нынешние 5400 и 5600 мАч соответственно.

Также у Honor в разработке находится модель с батареей 6400 мАч и это точно не флагман. Возможно, речь про новую модель линейки Honor 200 или одну из будущих Honor 300. Ещё один вариант – готовящийся к релизу преемник сверхпопулярного в Китае Honor X50 (глобально с минимальными правками представлен как Honor X9b и Magic6 Lite).

Huawei. Здесь информации весьма мало, но ключевой китайский производитель смартфонов ещё с прошлого года предлагает бюджетную модель Enjoy 60X (он же Nova Y91), где в корпус толщиной 8.9 мм удалось уместить батарею 7000 мАч. Впрочем, секрет там, возможно, не в прорывной технологии аккумулятора, а скорее в относительной громоздкости самого девайса, который предлагает дисплей почти в 7’’.

Huawei Enjoy 60X (Nova Y91).

Что же касается будущих моделей, то новый большой источник питания приписывают сейчас флагманской линейке Mate 70, которая должна выйти до конца года.

Oppo готовит флагманскую линейку Find X8. Базовая версия, по данным инсайдеров, получит батарею 5600 мАч, X8 Pro – 5700 мАч, а X8 Ultra – более 6000 мАч. К сравнению, сейчас базовая модель X7 и X7 Ultra предлагают 5000 мАч;

Также Oppo намерена представить новые модели средне-высокого уровня Reno 13. Ёмкости их батарей якобы составят 5600 и 5900 мАч вместо нынешних 5000 мАч во всех моделях серии Reno 12.

Vivo оснастит батареями нового типа грядущую флагманскую линейку. Vivo X200 Pro и X200 Ultra получат аккумулятор 6000 мАч вместо нынешних 5400/5500 мАч. Базовая модель может получить источник питания ёмкостью 5800 вместо 5000 мАч у предшественника. По другим данным, у базовой Vivo X200 будет такая же батарея на 6000 мАч, как и у более продвинутых версий.

Также упоминается некая модель X200 mini с экраном ~6.4’’ и батареей ~5500 мАч, хотя прежде версий mini у флагманов Vivo не было.

Наконец, Vivo хочет установить аккумулятор 6500 мАч в модель среднего уровня Y300 Pro. Этому мы даже посвятили отдельную новость, так как девайс выйдет в Китае уже на этой неделе и помимо батареи предложит толщину корпуса всего 7.7 мм. Пожалуй, это одна из самых ярких иллюстраций, насколько сильный прогресс сейчас происходит с аккумуляторами.

Vivo Y300 Pro.

ZTE Nubia, к слову, уже совмещает 6500 мАч и корпус 8.9 мм в своих актуальных игровых моделях серии Red Magic. Инсайдеры говорят, что это лишь начало и Nubia (суббренд ZTE) вовсю тестирует 7000 и 7500 мАч для своих следующих устройств.

OnePlus уже выпустили весьма любопытное устройство OnePlus Ace 3 Pro с батареей 6100 мАч. Оно, впрочем, доступно лишь в Китае. Как минимум аналогичную батарею должен получить грядущий флагман OnePlus 13, который стартует уже глобально.

Напоследок заметим, что в основе почти всего перечисленного прогресса лежит, как уже было сказано выше, технология кремний-углеродных аккумуляторов.

Впрочем, повышенная ёмкость при тех же габаритах – не единственная её сильная сторона. Такие батареи обещают служить дольше, теоретически быть более безопасными, стабильнее работать при низких температурах и, предположительно, поддерживать более высокие скорости зарядки.

#смартфоны #xiaomi #android #huawei #honor #oneplus #oppo #realme #vivo #смартфоны 2024
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