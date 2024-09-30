О грядущей флагманской линейке Mate 70 становится известно всё больше подробностей. Гаджеты получат много изменений, включая особенности, которые в смартфонах Huawei ещё не встречались.

Актуальный Mate 60 Pro+.



Компания Huawei готовится к анонсу флагманской линейки Mate 70. Премьера девайсов может состояться уже в октябре-ноябре, что несколько позже прошлогоднего старта Mate 60.

Однако новшеств в новой линейке ожидается весьма много. Хотя главными камерофонами в ассортименте Huawei считаются модели P (теперь уже Pura), новым Mate 70 инсайдеры также приписывают много нововведений по части камер.

Huawei якобы выбирает и тестирует для своих грядущих гаджетов сразу несколько различных матриц. Некоторых из них никогда прежде не было в смартфонах Huawei, а большинство из решений и вовсе совершенно новые для рынка.

Речь идёт о сенсорах OV50K, OV50H, OV50X, OV50N и OV50M от OmniVision. Первые четыре – флагманские и очень крупные. Они имеют размеры от 1/1.28" до 1", а также оснащены несколькими уникальными технологиями, включая рекордно высокий динамический диапазон и продвинутую съёмку быстро движущихся объектов.

Что касается OV50M, то это небольшой, но новый и технологичный сенсор для вспомогательных камер. Также сообщается, что Huawei впервые позволит поставлять матрицы для камер своих смартфонов китайской компании SmartSens. Основную камеру ей не доверят, но её решения можно будет обнаружить в некоторых вспомогательных модулях.

Базовая модель Mate 60.



Помимо новых матриц, грядущие флагманы Huawei также должны получить новый вычислительный блок обработки изображений. Инсайдеры сообщают, что изменения в нём направлены на существенный апгрейд возможностей, связанных с записью видео.

Предположительно, это может быть съёмка в сверхвысоких разрешениях, новые режимы съёмки с большой частотой кадров (Slo-mo), экшн-съёмка, запись видео с «плавающим» автофокусом и так далее.

Заметим, что в прошлом году Mate 60 привлёк внимание своим «антисанкционным» процессором Kirin 9000, производство которого китайцы сумели наладить на родине вместо Тайваня. Однако по камерам у гаджета прорывов тогда не было. Разбор девайса показал, что матрица главной камеры у него была даже немного меньше, чем у вышедшего ранее Huawei P60.

Но вернёмся к Mate 70. Как и прежде, новая линейка будет содержать минимум четыре модели: базовую, Pro, Pro+ и люксовую Mate 70 RS Ultimate. Причём про последнюю также есть новости. Этот смартфон может стать первым у Huawei с двойным OLED-экраном. Такой OLED-дисплей также называют тандемным или двухслойным.

Mate 60 RS Ultimate.



Пока что смартфоны с двойным OLED есть только у Honor, и это тоже наиболее дорогие премиальные модели. У самой Huawei тандемным OLED-дисплеем уже оснащается флагманский планшет MatePad Pro 12.2 2024. Чем хорош такой экран? Утверждается, что он очень долговечен и служит гораздо дольше обычного OLED, вдобавок он более яркий и, как ни странно, одновременно более энергоэффективный.

Причём двойные OLED, как ожидается, станут тенденцией и постепенно придут буквально во все флагманские смартфоны и планшеты. Якобы именно такой экран, например, будет у грядущего Xiaomi 15 Ultra.

Что касается линейки Mate 70, то ей помимо камер и экранов приписывают ещё целый ворох различных новшеств.

Ожидается обновлённый дизайн с более тонкими рамками вокруг дисплея и значительно увеличенная батарея на базе кремний-углеродной технологии. Последняя позволит сильно нарастить показатель mAh без существенного ущерба толщине и весу устройства.

Ещё девайсы ожидает поддержка 5.5G и новое металлическое кольцо вокруг блока камер, которое в отличие от предшественника не будет царапаться. Для Mate 70 также обещают значительно улучшенные защитные стёкла, а старшие модели линейки получат титан в материалах корпуса и ультразвуковые сканеры отпечатков.

Mate 60 Pro. Фото: South China Morning Post.



Наиболее яркими отличиями станут процессор и новая версия HarmonyOS (Next). Девайсы получат чип Kirin нового поколения, который должен заметно сократить текущее отставание от наиболее мощных Snapdragon. В свою очередь, HarmonyOS станет уже полностью самобытным продуктом, окончательно избавившись от кода Android.

Последнее, к огромному сожалению, лишит систему совместимости с Android-приложениями. В Китае все крупнейшие компании уже адаптировали свой софт к новой HarmonyOS Next. А вот глобально всё может быть гораздо сложнее, поэтому, по некоторым данным, за пределами Поднебесной гаджеты Huawei будут поставляться с «классической» HarmonyOS.

Избавление от огромного слоя кода Android должно позволить системе стать гораздо быстрее, компактнее и значительно меньше расходовать заряд аккумулятора. Но, повторимся, такую «чистую» HarmonyOS Huawei пока предположительно будет распространять лишь в Китае.

Анонс Mate 70 состоится в ближайшие 1-2 месяца. До этого момента Huawei также намерена выпустить линейку относительно недорогих камерофонов Nova 13. А компанию Mate 70 составит складной смартфон Mate X6.

P. S. В сети также активно распространяется якобы утекшее фото Mate 70 с пятью тыльными камерами, первоисточником которого стал один греческий сайт. Издание GSMArena установило, что фотография является фейковой, а в реальности на фото старенький Huawei Mate 40 RS.