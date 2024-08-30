Китайский бренд Vivo готовит модель, которая объединит крупный аккумулятор и рекордно компактные для него габариты. Также гаджет будет выделяться необычным дисплеем.





Некоторое время назад в сети начала появляться информация о модели Vivo под названием Y300 Pro. Это не флагман, но девайс весьма необычен сочетанием двух характеристик: батареи 6500 мАч и толщины корпуса всего в 7.7 миллиметров.

Изначально могло показаться, что это ошибка. Однако позже в сеть «утекали» фотографии коробки девайса с упоминанием 6500 мАч, далее гаджет раньше времени попал в руки китайских блогеров, а сейчас и вовсе пошли официальные тизеры, приуроченные к презентации 5 сентября.

Сама по себе батарея 6500 мАч, разумеется, не рекордная. Есть гаджеты и с более ёмкими аккумуляторами. Однако уместить такую ёмкость в 7.7 мм не удавалось ещё никому. Для сравнения, это тоньше, чем актуальные модели iPhone.

К примеру, iPhone 15 Plus имеет аккумулятор 4400 мАч при толщине 7.8 мм. У Samsung есть S24 Plus с толщиной 7.7 мм, там ёмкость батареи составляет 4900 мАч.

Два предыдущих «рекордсмена» по части сочетания тонкости корпуса и ёмкости батареи – это ZTE и Huawei. ZTE уместила 6500 мАч в игровые Nubia Red Magic 9 Pro и 9s Pro, но толщина устройств там составляет 8.9 мм. В свою очередь, Huawei в 8.9 мм уместила даже 7000 мАч в своём гаджете Enjoy 60X (он же Nova Y91). Однако это устройство было весьма громоздким: 80 мм в ширину, 172 мм в высоту.

Vivo Y300 Pro. Девайс также будет иметь классические белую и чёрную расцветки.



Модель от Vivo со своей батареей 6500 мАч и толщиной 7.7 мм обещает быть заметно более компактной. При дисплее 6.8’’ гаджет предложит ширину 76 мм и высоту 163 мм.

Возможным это стало благодаря развивающейся технологии кремний-углеродных аккумуляторов. Ряд гаджетов с ней уже есть на рынке, а скоро появится ещё больше. Однако в основном речь о грядущих флагманах и премиальных складных моделях. В этом плане Vivo пошла дальше и уже сейчас решила использовать аккумулятор нового типа не в самых дорогих смартфонах. Прежде компания уже попробовала кремний-углеродную батарею в своих складных X Fold 3.

Новое поколение аккумуляторов, к слову, помимо возросшей ёмкости готово предложить повышенную долговечность и более стабильную работу при низких температурах.

Что касается самой модели Y300 Pro, то изначально девайс выйдет в Китае, а его глобальный релиз под вопросом.

Помимо ставки на сочетание батареи и тонкого корпуса, у гаджета несколько необычный дизайн, что понравится уже далеко не всем. В частности, у Y300 Pro не просто изогнутый дисплей: ради красивого эффекта он слегка загибается сразу на все четыре стороны:

В остальном гаджет – это крепкое решение среднего уровня. Он получит OLED-дисплей 6.8’’ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит (маркетинг, не более), селфи-камеру на 32 Мп и основную камеру с двумя модулями. Главный из них будет иметь разрешение 50 Мп и, предположительно, оптическую стабилизацию.

«Сердце» девайса – процессор Snapdragon 6 Gen 1. Оперативной памяти ожидается до 12 ГБ. Мощность зарядки – 80 ватт. Также будет защита от воды, но Vivo пока не уточнила, какая именно (разброс может быть от IP53 против брызг до IP68, выдерживающей погружение).

Заметим, что Vivo сейчас бренд #2 в Китае по продажам после Huawei. А «Y» – самая «ходовая» серия Vivo на родине.