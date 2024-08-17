Девайс уникален не только для Huawei, но и в целом для рынка. В сети тем временем появилось уже второе его «живое» фото.

Как известно, в сентябре Apple готовится к анонсу очередных моделей iPhone. В свою очередь, китайский гигант Huawei, по данным инсайдера Fixed Focus Digital, вновь попытается затмить американскую презентацию своими собственными новинками.

Нечто подобное уже было в 2022 году, когда презентации флагманов Huawei Mate 50 и iPhone 14 произошли почти в один день. На этот раз, впрочем, Huawei намерена отложить флагманскую линейку Mate 70 на немного более поздний срок, а вместо неё показать свой первый «тройной» смартфон.

Если у Apple сейчас нет и, по данным инсайдеров, не будет никаких складных моделей до 2026 года, то Huawei хочет показать такое складное устройство, аналогов которому на рынке ещё нет.

Данная модель, если верить Fixed Focus Digital, проходит внутри компании под кодовым названием «Исландия». Это первый складной смартфон на рынке, у которого сразу два места сгиба, соответственно, сам девайс состоит из трёх частей. При полном раскрытии устройство даёт дисплей с диагональю около 10’’.

Если текущие модели Fold от Samsung и других компаний в раскрытом виде сравнимы с мини-планшетом (экран от 7,6’’ до 8’’), то гаджет Huawei с его десятидюймовым экраном – это уже полноценный планшет. Причём устройство благодаря двойному складыванию легко может уместиться в кармане и в целом удобно в плане ношения.

При этом гаджет, судя по всему, будет ловко использовать свою нестандартную конструкцию. К примеру, две его половинки могут выступать в роли экрана, а третья, расположившись под углом, имитировать мини-клавиатуру. Наверняка на грядущей презентации Huawei покажет и другие разумные сценарии работы с таким девайсом.

Слухи о данной новинке Huawei ходят уже давно, но реальные фото в сеть стали поступать лишь недавно:

Так, несколько дней назад мы узнали, что у устройства относительно тонкие рамки, но, увы, складки в местах сгиба видны хорошо.

Теперь же появилось ещё одно фото, позволяющее оценить толщину необычного смартфона. С учётом, что он складывается дважды, это, пожалуй, был самый интересный момент. На фото девайс выглядит весьма компактно. Три его части тонкие, словно лезвия:

Некоторые инсайдеры считают, что гаджет точно не будет толще текущего Galaxy Fold 6 от Samsung. Тот, напомним, имеет толщину 12,1 мм. Это примерно на 4 мм толще классических смартфонов. При этом Fold от Samsung имеет лишь две половинки и складывается один раз.

Наконец, на новом фото необычного девайса от Huawei виднеется ещё и блок тыльных камер. Вот он явно не отличается компактностью и напоминает дизайн флагманов серии Mate.

Вероятно, характеристики у гаджета здесь будут весьма сильными. Например, Samsung для основной камеры Fold использует матрицу 1/1.55", а Google в новом Pixel Fold Pro поставила ещё более скромную (для флагманского устройства) матрицу 1/2.0". Huawei, по неподтверждённым данным, может использовать заметно более крупный сенсор 1/1.3". Это должно положительно сказаться на качестве съёмки, особенно при недостатке освещения.

Что касается процессора, то девайсу приписывают уже знакомый пользователям Kirin 9010 из Pura 70 Pro/Ultra либо какую-то его немного усовершенствованную модификацию.

Заметим, что новый «тройной» смартфон Huawei вряд ли окажется единственной новинкой компании в начале осени. Для тех, кто предпочитает традиционные смартфоны, да ещё и по не самым высоким ценам, компания готовит линейку камерофонов среднего уровня Nova 13. Вместе с ней можно ожидать также дебюта умных часов Huawei Watch GT 5 и Watch GT Ultimate.

Ну а до конца года свет увидят флагманы Mate 70, «вооруженные» новейшими процессорами Kirin, поддержкой 5.5G, новыми дисплеями с минимальными рамками, увеличенными батареями, расширенными возможностями по записи видео, а также ультразвуковыми сканерами отпечатков и титановыми рамками в старших моделях.

Напомним, сейчас Huawei занята противостоянием новым санкциям, а также вытеснением американских процессоров и ИИ-ускорителей.

* На заглавном фото – Mate X – первый складной смартфон Huawei, представленный ещё в 2019 году.