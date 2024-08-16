Huawei делает следующий ход по вытеснению чужих процессоров из своих гаджетов, а также насыщает китайский рынок новыми суверенными ИИ-ускорителями взамен чипам Nvidia.

Как известно, китайский ИТ-гигант Huawei уже давно находится под санкциями США. Huawei нельзя использовать Android, нельзя сотрудничать с TSMC и Samsung для производства чипов. А любые иностранные электронные комплектующие могут быть поставлены для Huawei только в ограниченном числе и с обязательной экспортной лицензией, которую на своё усмотрение выдают сами США.

Между тем, китайская компания не сдаётся и продолжает предпринимать шаги, всё сильнее сокращающие её зависимость от иностранных компонентов. В прошлом году Huawei удивила неожиданным возвращением мощных процессоров Kirin 9000, создание которых с помощью производителя SMIC китайцы сумели наладить на родине вместо заводов TSMC (Тайвань).

Однако тогда это касалось лишь флагманских смартфонов серии Mate 60. Все остальные линейки гаджетов компании продолжали поставляться с процессорами Snapdragon от американской Qualcomm. Их, в сильно ограниченном числе и без поддержки 5G-модемов, Huawei была вынуждена использовать в рамках некой сделки с США.

Теперь же у Huawei не только вновь есть свои мощные Kirin, но и, судя по всему, возможность наращивать их производство. Именно так можно объяснить появление Kirin 9000 во всё новых и новых устройствах компании, где они заменяют американские Snapdragon.

Так, в начале августа Huawei представила свой самый доступный по цене складной смартфон Nova Flip, который заменил собой предыдущую «дешёвую» модель Pocket S. Если последняя базировалась на процессоре Snapdragon 778G, то «сердце» Nova Flip – Kirin.

Вертикальная раскладушка Nova Flip.



Аналогично Snapdragon был заменён в планшете MatePad Air второго поколения. Если первая модель использовала Snapdragon 888, то вторая также перешла на мощный Kirin. Не знаем, связано это с отказом от американских процессоров или нет, но новый складной смартфон и планшет предложили заметно улучшенные характеристики при сниженном ценнике.

С релизом двух этих гаджетов Huawei практически окончательно «выбила» Snapdragon из своих продуктов. Сейчас американские процессоры остались лишь в некоторых младших моделях серий Enjoy и Nova.

А вот Kirin 9000 менее чем за год распространился и теперь его можно обнаружить во флагманских Mate, камерофонах Pura, трёх видах складных смартфонов, в основных моделях серии Nova, в трёх видах планшетов MatePad Pro и в нескольких MatePad среднего уровня.

Впрочем, на всю мощность Huawei пока ещё не вышла. Поэтому наиболее простые модели её гаджетов продолжают комплектоваться либо Snapdragon, либо своими старенькими Kirin 710A, производимыми SMIC по техпроцессу 14 нм (у Kirin 9000 – 7 нм). Наконец, на осень Huawei рассчитывает представить ещё более мощные Kirin, которые дебютируют во флагманах Mate 70.

Актуальный Mate 60 Pro.



Другим «фронтом» борьбы Huawei с американскими компаниями являются крайне важные сейчас ИИ-ускорители, необходимые для обучения нейросетей. Без них лидерство в развязавшейся ИИ-гонке попросту невозможно. Здесь главный конкурент для Huawei уже не Qualcomm, а Nvidia. Последняя на рынке является практически монополистом.

Причём американское правительство запретило Nvidia поставлять свои лучшие и даже средние модели в Китай, ограничив поставки лишь крайне урезанными ускорителями H20.

Свои первые ИИ-чипы Huawei представила ещё в 2019, но производились они на Тайване. Этим также быстро воспользовались США, запретив TSMС изготавливать данные процессоры вместе с мобильными Kirin. Спустя годы, в конце 2023, Huawei с помощью SMIC и её 7-нм техпроцесса возродила не только Kirin, но и те самые ускорители для ИИ.

Новинка получила называние Ascend 910B и выступила аналогом системы Nvidia A100, стартовавшей ещё в 2020.

Однако у Nvidia на тот момент уже были заметно более производительные чипы H100. А самое главное, производство Ascend 910B, кажется, шло относительно скромными темпами. Например, по данным Reuters, Huawei сотрудничала с Baidu, которой отправила около 1600 данных ИИ-ускорителей. Другим клиентом была компания 360 Group, заказавшая ещё 1000 Ascend 910B.

Презентация первой версии Ascend 910.



На этой неделе Wall Street Journal сообщила, что Huawei уже вовсю рассылает своим клиентам тестовые версии чипа нового поколения, получившего название Ascend 910C. Хотя название отличается всего на одну букву, новинка, по словам журналистов, куда мощнее предшественника и может уверенно конкурировать с Nvidia H100.

Среди получателей упоминается всё та же Baidu (крупнейший поисковик Китая), медиа-гигант ByteDance (авторы TikTok) и China Mobile (крупнейший оператор связи в Китае и мире). Якобы объём первой заказанной ими партии составит более 70 000 Ascend 910C.

Это всё ещё не масштаб Nvidia, которая может поставлять сотни тысяч ИИ-ускорителей, однако рост производственных возможностей здесь налицо. Причём если год назад при старте Ascend 910B Nvidia уже была на шаг впереди, то сейчас её система нового поколения Blackwell анонсирована, но ощутимо задерживается из-за проблем с производством.

Таким образом, на какой-то период времени Huawei впервые сравняется со своим сильнейшим конкурентом по части ИИ-вычислений. К слову, не стоит забывать, что Huawei и сама использует неизвестное число чипов Ascend 910 для собственных нужд, создавая ИИ-модели с рекордными триллионами параметров.

Между тем, праздновать победу китайским компаниям рано. Правительство США в курсе происходящих событий и, используя серьёзное отставание Китая в сфере литографических машин, пытается лишить оборудования полупроводниковую «кузницу» SMIC. Ту самую, которая создаёт сейчас для Huawei новые Kirin и Ascend.