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Alex040
Флагманы Huawei Mate 70 задерживаются, причина может быть в новых санкциях
Флагманские смартфоны Huawei Mate 70, анонс которых ожидался в сентябре, могут выйти значительно позже. Об этом сообщает ресурс HuaweiCentral со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Huawei Mate 60 Pro.

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Если в прошлом году Mate 60 были анонсированы ещё в конце августа, то новые модели Mate 70, как сообщает известный автор утечек Digital Chat Station, могут задержаться до конца года, вплоть до декабря. Причина может быть связана с новыми процессорами Kirin и санкциями США.

Как известно, в прошлом году китайская компания и её поклонники по всему миру праздновали серьёзную победу. Huawei в альянсе с крупнейшим китайским полупроводниковым производителем SMIC сумела восстановить производство флагманских процессоров Kirin серии 9000 спустя несколько лет после остановки из-за санкций. До этого за Kirin отвечал тайваньский гигант TSMC, который в ущерб себе вынужден был остановить производство для Huawei.

Интересно, что, по данным инсайдеров и аналитиков, освоенный 7 нм техпроцесс не был для SMIC «потолком». Даже без современного EUV-оборудования, располагая только текущими литографическими машинами, SMIC в теории могла двинуться дальше, выпуская 5 и даже 3 нм решения.

Это было бы дороже, существенно увеличило число расходных материалов, а вдобавок ускорило износ оборудования. И всё же SMIC вполне могла [и может] предоставить Huawei куда более совершенные Kirin, чем текущие на базе 7 нм.

Huawei Mate 60 Pro. Фото: GSMChina.

Однако оборудование, о котором идёт речь, не китайское. На сегодняшний день лучшие китайские «станки» позволяют выпускать лишь 28 нм. А вот 7 нм SMIC достигла на оборудовании голландской ASML – мирового почти абсолютного монополиста в данной области.

США уже давно запретили ASML поставлять в Китай современные (EUV) литографические машины. Но поняв, что китайцы могут «выжать» передовые нанометры даже из не самого нового оборудования, весной этого года США ввели новые санкции. Они запретили ASML обслуживать уже поставленную в Китай технику, хотя это явно нарушало условия любых договоров.

Таким образом, если SMIC, создавая для Huawei огромные партии 5 нм чипов, начала быстро изнашивать имеющиеся у неё машины, то производить ремонт и замену комплектующих было бы некому и нечем. Поэтому сейчас китайцы, предположительно, оптимизируют производство, чтобы износ был не таким быстрым, а чипов удалось выпустить достаточно много. Именно это и могло вызвать задержки флагманов Huawei.

Любопытно, что различные источники и даже официальные лица самой Huawei опровергают выход китайских 5 нм процессоров в этом году. Компания якобы сосредоточится лишь на существенной оптимизации текущих 7 нм чипов. Однако всё тот же авторитетный инсайдер Digital Chat Station говорит, что прототипы новых 5 нм SoC уже есть и они на удивление хороши с точки зрения энергоэффективности.

Huawei Mate 60 Pro рядом с iPhone 15 Pro Max. Фото: South China Morning Post.

Рассказывая конкретно про Mate 70, инсайдер заявляет, что для его отсрочки есть и другие причины. Помимо процессора, упоминается новая программная платформа – на этот раз это «чистокровная» HarmonyOS NEXT, в которой больше вообще нет строчек кода из Android. Система чрезвычайно быстра и энергоэффективна, но лишена совместимости с Android-приложениями. Ключевые разработчики сейчас адаптируют для неё свои программы, и на это нужно время.

Кроме процессора и, по сути, новой операционной системы, Mate 70 обещает много других изменений. В частности, девайс впервые предложит поддержку 5.5G, расширенные функции спутниковой связи, новый дисплей и существенно увеличенную ёмкость батареи.

Младшая модель линейки теперь не будет отставать от старших и тоже получит функцию 3D-распознавания лиц. В свою очередь, как минимум одна из старших моделей впервые получит титановую рамку и ультразвуковой сканер отпечатков вместо оптического. У ультразвуковых решений много преимуществ, включая корректную работу с грязными или мокрыми пальцами.

Продажи флагманов Mate 60 составили более 10 миллионов единиц. Примерно столько же может принести стартовавшая весной линейка Pura 70 (тоже на базе Kirin 9000).

Немало внимания уделят камерам, применив сразу несколько новых сенсоров от OmniVision. Они будут отличаться особыми характеристиками, а дополнят их новые объективы со сверхширокой переменной апертурой. Помогать камерам будет новый чип ISP с особым упором на качество и возможности видеосъёмки.

Дизайн блока камер останется круглым, но его рамка теперь будет выполнена из особо прочного металла, чтобы избежать царапин, свойственных серии Mate 60.

Напоследок, возвращаясь к теме нанометров, может показаться, что санкции США всё же «переиграли» Китай. Ведь даже производя не 5 нм, а текущие 7 нм, SMIC все равно будет постепенно изнашивать голландское оборудование, оставшееся без обслуживания и комплектующих. А без собственных чипов у Китая не будет не только Kirin, но и всех видов процессоров, GPU и критически важных сейчас систем для обучения ИИ.

Очень скромным лучом надежды здесь является всё та же Huawei, которая ещё под конец 2022 года подала патентную заявку на собственный (!) EUV-сканер. Насколько компания продвинулась с тех в этом вопросе и продвинулась ли вообще – загадка. В наиболее оптимистичном варианте, Huawei могла бы заменить голландскую ASML так же, как SMIC для неё заменила тайваньскую TSMC.

#смартфоны #сша #китай #процессоры #huawei #санкции #smic #сша vs китай #kirin #mate 70
Источник: huaweicentral.com
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