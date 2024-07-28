Китайская компания Huawei, по данным инсайдеров Myplace Myworld, Digital Chat Station и ресурса Huawei Central, запланировала на ближайший месяц на удивление крупную волну различных новинок.

Huawei Nova 12 Ultra.



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Перечень ожидаемых до конца лета премьер получился настолько внушительным, что выглядит чрезмерным даже для такого гиганта, как Huawei. Однако инсайдеры настаивают, что перед нами именно новинки самого ближайшего времени.

Мы пронумеровали запланированные гаджеты, но нумерация не указывает на порядок анонса. Девайсы могут быть анонсированы как постепенно один за другим, начиная уже с конца июля, так и вместе на одной большой презентации, о которой уже давно ходят слухи. Вот о чём сообщают инсайдеры:

1. Складной смартфон линейки Nova – новая вертикальная Flip-раскладушка. «Изюминка» гаджета должна быть в цене, новинка может стать самым доступным по цене складным смартфоном производителя;

2. Nova 13 – базовая модель линейки смартфонов среднего уровня, ориентированной на качество съёмки. Может стать самым недорогим смартфоном с процессором Kirin 9010, дебютировавшим в Pura 70.

P50 Pocket – первая Flip-раскладушка компании, стартовавшая несколько лет назад с ценника от 9000 юаней. Складная новинка серии Nova ожидается по цене менее 6000 юаней.



3. Nova 13 Pro – про-версия вновь будет отличаться двойной селфи-камерой (ширик + телевик), а тыльная камера, как и в предшественнике, получит механизм с переменной диафрагмой, свойственный флагманам бренда;

4. Nova 13 Ultra – если верить утечкам, получит не только переменную апертуру для основного модуля, но и третью тыльную камеру-телевик, став существенно ближе к флагманам. Если слухи верны, гаджет будет уникален камерами-телевиками с зумом с обеих сторон;

5. Enjoy 70X – первый недорогой смартфон Huawei с изогнутым OLED-экраном вместо плоского IPS. По некоторым данным, название девайса – Enjoy 80, а в глобальную продажу гаджет попадёт уже как представитель серии Nova;

6. MatePad ? – планшет среднего уровня. С большой вероятностью, это модель Air 2. Она предложит дисплей 11.95’’ вместо 11.5’’ и зарядку 66 ватт вместо 40. Гаджет станет одним из последних в серии устройств Huawei, где американские процессоры Snapdragon заменят на Kirin;

7. MatePad Pro – планшет-флагман с экраном более 12’’, обновлённым Kirin 9010, спутниковой связью и рекордной для Huawei быстрой зарядкой мощностью 100 ватт;

8. MateBook GT – новый ноутбук компании, ориентированный на геймеров;

Huawei MateBook X Pro (2024) – актуальный флагман Huawei, уникален весом в 980 грамм при весьма неплохой батарее. Фото: Trusted Reviews.



9. Sound Joy 2 – новые недорогие умные колонки, ориентированные на портативность;

10. Sound X4 – новое поколение флагманских умных колонок компании с упором на качество звука, а также дизайн. Это один из продуктов Huawei, который не обновлялся уже очень давно;

11. Smart TV S5 Pro – серия флагманских смарт-ТВ от Huawei. Единственный пункт из списка, который уже был анонсирован 26 июля и вот-вот поступит в продажу. Линейка имеет диагонали 65, 75 и 86 дюймов при разрешении 4K. Цены в Китае: 6,5, 8,5 и 12 тысяч юаней (~77, 101 и 142 тысяч рублей);

12. Smart Screen V5 Max – грядущий флагманский телевизор Huawei с диагональю 110’’. Прежде максимум для компании был 98’’;

13. Watch 5 и 5 Pro – обновление главной линейки умных часов. Прошлое поколение удивило функцией неинвазивного измерения сахара в крови, однако она работает пока только в Китае и заменой обычного глюкометра точно не является;

Huawei Watch 4 Pro.



14. Watch D2 – второе поколение умных часов для измерения давления. Полагается не только на алгоритмы, но и на настоящую надувную манжету, чего у большинства конкурентов не встретить. D2 может исправить некоторые из недостатков предшественника;

15. Новые Color Children Watch – модели часов, ориентированные на детей. Отличаются корпусом повышенной прочности, а наиболее продвинутые модели идут с двумя камерами, одна из которых сбоку (удобно для связи с родителями и одновременной демонстрации окружения).

Примечательно, что даже на этом внушительном списке планы Huawei не закачиваются. Если перечисленные выше девайсы, скорее всего, будут анонсированы до конца лета, то ещё ряд ярких новинок намечен на осень.

Прежде всего, это первый в мире складной смартфон с двойным сгибом, экран которого при полном раскрытии будет достигать 10’’. Несмотря на двойной сгиб, устройство обещает быть на удивление компактным, но, по данным инсайдера Myplace Myworld, получит «лишь» Kirin 9010. Этот процессор мы уже видели в линейке фото-флагманов Pura 70. Анонс ожидается в сентябре.

Актуальный складной флагман компании – Mate X5. В разложенном состоянии предлагает дисплей 7,85’’. Фото: Vopmart.



Другими новинками могут стать TWS-наушники серии FreeBuds, а также планшеты с экранами PaperMatte и Paper. В первом случае используется IPS, но со специальным покрытием, которое «заглушает» блики и отражения, а также делает отпечатки пальцев почти незаметными. Второе – планшеты-читалки с E-Ink дисплеем, который не напрягает зрение, а также помогает сделать устройство весьма автономным и компактным.

Также до конца года компания намерена представить свои новые умные очки или даже полноценный AR|VR шлем в стиле Apple Vision Pro. Новинка от Huawei, по предварительным данным, будет существенно дешевле и компактнее «яблочного» конкурента.

Наконец, под конец года стартует линейка флагманов Mate 70. На перенос с сентября на октябрь-декабрь, возможно, могли повлиять новые санкции США. Mate 70 обещают новейший процессор Kirin, поддержку 5.5G, новый дисплей, камеры на базе новых сенсоров OmniVision, существенно увеличенную батарею и другие новинки. Старшие версии Mate 70 впервые получат ультразвуковой сканер отпечатков и титановую рамку корпуса.