Ресурс HuaweiCentral со ссылкой на инсайдера UncleKanshan сообщает, что Huawei уже в этом месяце может анонсировать умные часы Watch D2, ориентированные на продвинутый мониторинг здоровья пользователя.

Huawei Watch D первого поколения. Фото: NewsHub.



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В ассортименте Huawei есть сразу несколько линеек умных часов, и одной из них является Watch D. Это устройство пока представлено только одной моделью, которая поступила в продажу в 2022 году.

Ключевой особенностью Huawei Watch D является возможность измерения артериального давления. Подобную функцию предлагают, к примеру, и современные Galaxy Watch от Samsung, но в них измерение осуществляется комбинацией сенсоров и программных алгоритмов.

Однако часы от Huawei явно ближе к полноценным тонометрам, так как их ремешок выполняет роль манжеты, которая автоматически надувается при измерении. У большинства конкурентов, включая Samsung, подобного нет. Это очень похоже на портативные тонометры на батарейках, с той лишь разницей, что часы Huawei радикально компактнее и лишь немного крупнее обычных умных часов.

С момента выхода Watch D по сети ходили слухи, что Huawei заинтересована в продолжении этой линейки. И, если верить инсайдеру, сейчас компания в шаге от анонса второго поколения Watch D. Данных про D2 пока почти нет, однако анонс может состояться уже в июле, а главная «фишка» часов останется на месте.

Результаты измерения артериального давления с помощью Huawei Watch D.



Со своей стороны заметим, что у Huawei также намечена некая конференция на август, где могут показать складной смартфон линейки Nova, недорогую модель с изогнутым OLED-экраном и другие новинки. Не исключено, что и часы будут показаны именно на этой большой презентации.

Напомним, первая модель Huawei Watch D вышла в 2022 году и получила в целом положительные отзывы. Среди прочего у гаджета хвалили точность измерения давления (хотя полноценный тонометр, разумеется, будет точнее). Также положительной реакции удостоились дисплей, время автономной работы и качество корпуса.

Помимо замеров артериального давления, часы владели и другим обширным функционалом, включая измерение пульса, ЭКГ, определение уровня насыщения крови кислородом, мониторинг сна, дыхания и так далее. Также в них была поддержка GPS и защита от воды IP68 (однако плавать в часах нельзя). Наверняка всё это будет и во второй версии.

Недостатков у гаджета, впрочем, также было немало, первым из которых являлась цена. Даже сейчас, спустя годы после выхода, в отечественных магазинах аппарат можно найти с весьма неприятным ценником около 27 тысяч рублей.

Ремешок-манжета Huawei Watch D. Фото: Trusted Reviews.



В отзывах минусами устройства называют излишнюю громоздкость, некоторую запутанность первоначальной настройки, отсутствие микрофона, динамиков, компаса, некие проблемы с NFC и длительное время зарядки. Скорее всего, что-то из этого будет исправлено в грядущем поколении.

Напоследок заметим, что в этом году свои первые умные часы с измерением давления хотела представить и Apple. Однако сейчас инсайдеры сообщают, что что-то пошло не так и в грядущих Apple Watch 10 функции не будет. Новинки предложат новый дизайн с большими экранами и сверхтонкими рамками, но измерение давления ушло на следующий год.

Таким образом, Huawei и Samsung вновь окажутся единственными крупными игроками, предлагающими данный функционал.