Realme ещё в начале весны запустила в продажу свою линейку Realme 12, а сейчас готовится дополнить её новой моделью, которая особо может заинтересовать российских пользователей.

Актуальная модель Realme 12 Plus 5G. Именно на неё больше всего визуально будет похожа новинка. Фото: GSMArena.



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Сейчас в отечественных магазинах можно найти модели Realme 12 5G и Realme 12 Plus 5G. Первая отличается более доступной ценой, но у неё IPS-экран, боковой сканер отпечатков и матрица камеры от Samsung, вдобавок лишённая оптической стабилизации.

В свою очередь, модель Plus предлагает уже OLED-дисплей, датчик отпечатков в экране и матрицу главной камеры от Sony, дополненную оптической стабилизацией. Увы, ценник на гаджет из-за этого вырастает почти на 40%.

На этом фоне инсайдер Paras Guglani сообщает, что в течение недели в глобальную продажу поступит новая, весьма интересная модель Realme 12 4G, которая соединит умеренную цену и некоторые продвинутые характеристики.

Начнём с минусов: в гаджете не будет 5G, а его процессор Snapdragon 685 заметно уступает в тестах Mediatek Dimensity 6100+ и Dimensity 7050, которые используются в названных выше моделях.

Промоматериалы новинки фокусируются на качественной камере, дисплее, дизайне, быстрой зарядке и базовой защите от пыли и капель воды.



Зато плюсов довольно много. Главный из них: цена аппарата составит всего 190$, т. е. около 17 тысяч рублей. Это меньше, чем компания сейчас просит за Realme 12 5G.

При этом новинка предложит то, чего у Realme 12 5G нет. Это OLED-экран с частотой 120 Гц, сканер отпечатков прямо в дисплее, поддержка Wi-Fi 6, более продвинутая фронтальная камера и повышенная мощность зарядки.

Главной же изюминкой станет основная камера на базе весьма современной матрицы Sony LYT-600, которую дополнит оптическая стабилизация. Именно такая комбинация используется в Realme 12 Plus 5G, но там ценник доходит до 30 тысяч рублей.

Остальные характеристики грядущей новинки: диагональ дисплея 6,67’’, варианты со 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти. ОЗУ во всех случаях составит 8 ГБ. Ёмкость батареи – 5000 мАч. Есть поддержка NFC. Гаджет предложит уже ставший фирменным дизайн с круговым блоком камер и вертикальной разделительной линией через весь корпус. Устройство поступит в глобальную продажу 7 июня.

Realme 12 4G будет доступна как минимум в двух цветовых вариантах исполнения.



Со своей стороны заметим, что при удачном стечении обстоятельств Realme может вывести на российский рынок ещё один девайс с крайне сильным сочетанием цены и возможностей. Речь про Realme GT Neo 6 SE, который недавно вышел за пределы Китая и стартовал в Индии под названием Realme GT 6T (да, с названиями, как и прежде, всё запутано).

Эта модель за цену около 30 тысяч рублей могла бы предложить связку качественного LTPO OLED-экрана с пиковой яркостью 6000 нит, батареи 5500 мАч, мощного Snapdragon 7+ Gen 3 и флагманского защитного стекла Gorilla Glass Victus 2. Подобное предложение во многом было бы уникальным за свою цену, но пока Realme делает гаджет эксклюзивом Китая и Индии.