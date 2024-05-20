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Bloomberg: Apple сделает Siri умнее, а позже создаст аналог ChatGPT

По данным Bloomberg, Apple намерена сотрудничать с OpenAI для улучшения Siri в краткосрочной перспективе, а в будущем планирует создать собственный аналог ChatGPT и, возможно, даже поисковую систему на базе ИИ.
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Марк Гурман, представляющий издание Bloomberg и специализирующийся на гаджетах Apple, раскрыл ближайшие планы компании по улучшению Siri и искусственному интеллекту.

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Интерфейс Siri на актуальных моделях iPhone. Фото: HindustanTimes.

Прежде всего, журналист отметил грандиозное отставание Apple в сфере ИИ от текущих лидеров рынка – OpenAI/Microsoft с их ChatGPT и Google, продвигающей нейросеть Gemini. По мнению Гурмана, наверстать этот отрыв – самый сложный вызов, с которым Apple столкнулась с момента, как Тим Кук возглавил компанию.

Улучшение Siri и временный союз с авторами ChatGPT

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Siri ярко стартовала в 2011 году и на тот момент не имела ни одного аналога от какой-либо крупной компании. Однако прошло слишком много времени, и бум нейросетей, по словам Гурмана, буквально застиг Apple врасплох. В итоге сегодня Siri кажется невероятно устаревшей на фоне умных ИИ, которые вдобавок совершенствуются каждые несколько месяцев.

Более того, по мнению журналиста, конкретно сейчас у Apple нет выбора, кроме как обратиться к конкурентам и встраивать в грядущую iOS 18 в основном их решения, а не свои. Компания вела переговоры как с Google, так и с OpenAI, и в итоге, кажется, выбрала именно авторов ChatGPT. Тим Кук даже недавно признался, что сам использует ChatGPT, хотя бот, по его мнению, имеет ряд недостатков.


Спустя полтора года после запуска ChatGPT стал настоящим брендом, а аудитория умного бота превысила 100 миллионов пользователей.

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Стоит отметить, что Apple не одинока в своём отставании и по такому же пути идёт Samsung. Во флагманскую линейку S24 корейцы интегрировали нейросети Google. В частности, Gemini отвечает там за всё, что связано с текстом. А Google Imagen работает с графикой. При этом нейросеть, отвечающая за «живой» перевод в реальном времени, вероятно, – разработка самой Samsung.

Главным элементом iOS 18, куда бы можно было встроить большую языковую модель OpenAI, конечно же, является голосовой ассистент Siri. Судя по всему, именно его в первую очередь компания и собралась «прокачать».

Это означает, что база знаний Siri станет радикально больше, а ещё голосовой помощник сможет выполнять множество действий, на которые раньше был попросту неспособен. Разговор с Siri может стать более естественным и интересным. Вдобавок интеграция большой языковой модели OpenAI даст ассистенту возможность «рассуждать», чего сейчас Siri практически лишён. 


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По слухам, грядущие iPhone 16 впервые за долгое время получат новые микрофоны. Издание MacRumors предполагает, что это также может быть связано с новой «разговорчивой» Siri.

Внутри новой Siri будет GPT-4o?

Напомним, недавно OpenAI провела большую презентацию, где представила новую нейросеть GPT-4o, которая существенно превосходит GPT-4 и GPT-4 Turbo. Новинка не только умнее, но и имеет значительно улучшенный голосовой режим. Задержка в ответах отныне составит не секунды, а миллисекунды, из-за чего речь GPT-4o воспринимается гораздо ближе к человеческой.

Благодаря улучшениям нейросеть вдобавок стало возможно перебивать во время общения, у неё появилась имитация эмоций и даже возможность петь. А ещё до конца года OpenAI обещает научить «нейронку» видеть в режиме реального времени через камеру смартфона. В своих видео компания показывает, что эта функция почти готова.

Новая GPT-4o уже доступна* в ChatGPT. Можно предположить, что её модифицированная для нужд Apple версия могла бы стать основной для «поумневшей» Siri. Увы, эта информация не проверена. 


Технический директор OpenAI Мира Мурати рассказывает о преимуществах новой GPT-4o. Эта модель не только умнее, но быстрее и существенно дешевле в эксплуатации на фоне GPT-4 Turbo.

Apple хочет, чтобы новые ИИ-функции работали прямо на iPhone без доступа к интернету. Однако GPT-4o работает лишь с подключением к серверам OpenAI. А её запуск локально прямо на iPhone – нереалистичный сценарий, так как огромная ИИ-модель с триллионами параметров предъявляет требования, с которыми не справится ни смартфон, ни даже очень мощный компьютер.

Это означает, что новой Siri и другим ИИ-функциям в iOS 18 потребуется доступ к сети. Иначе в их основе будет не GPT-4o, а что-то разительно более простое, возможно, собственной разработки Apple. При таком сценарии новая Siri всё равно ощутимо «поумнеет», но до ChatGPT ей будет далеко.

Не исключён и гибридный вариант, где пользователь сам сможет выбирать, что для него предпочтительнее: получить более умный ИИ, но с подключением к сети, или же довольствоваться упрощённым ИИ, но зато работающим прямо на устройстве. В последнем случае преимуществом могли бы стать скорость и конфиденциальность запросов.

«Железо» лучших смартфонов позволяет запускать на них локально ИИ-модели до ~10 млрд параметров. Однако наиболее мощные нейросети предлагают уже до нескольких триллионов параметров. Фото: Engadget.

WWDC даст все ответы?

10 июня Apple проведёт свою традиционную презентацию WWDC. Это второе по значимости для компании мероприятие в году, уступающее разве что анонсу новых iPhone в начале осени.

На WWDC редко происходят анонсы новых гаджетов. Презентация посвящена новым версиям операционных систем. В этом году мы ожидаем iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 и macOS 15. Бонусом может стать обновление прошивки с новыми функциями для AirPods (у них нет своей полноценной ОС), а также VisionOS 2.0 – первое крупное обновление системы, которая управляет VR-гарнитурой Apple Vision Pro.

В 2024 к WWDC приковано особое внимание, поскольку Apple наконец-то должна показать своё видение интеграции ИИ в фирменные устройства. До этого компания всячески уклонялась от темы ИИ и нейросетей, но игнорировать тренд становится неразумно. Samsung и Google уже смогли улучшить своё положение на рынке смартфонов именно благодаря ставке на нейросети.

Бета-версии iOS 18 и других перечисленных систем станут доступны одновременно или вскоре после WWDC. Финальные версии выйдут осенью, одновременно с запуском новых iPhone.

Помимо улучшения Siri, Apple, по словам журналиста Bloomberg, затронет и другие функции системы. Например, ИИ будет помогать разобраться с большим числом уведомлений, сделает «выжимку» главной информации из крупных статей, кратко перескажет основные новости за день, расшифрует и суммирует информацию из голосовых сообщений. 

Отдельного упоминания заслуживают функции редактирования изображений. Здесь также пропишется мощный ИИ. Впрочем, Гурман советует пока что снизить планку ожиданий. По его мнению, Apple вряд ли может предложить что-то такое, чего бы не было, например, у Adobe. С другой стороны, компания может представить схожие функции, но в более простом и удобном для пользователя виде.

Эволюция популярной нейросети для генерации изображений MidJourney менее чем за два года. Каждый раз задавался один и тот же запрос.

В будущем Apple может сделать свой ChatGPT и бросить вызов Google

Заканчивает свой обзор Гурман вновь словами о том, насколько сильно сейчас Apple отстаёт от лидеров рынка нейросетей. Причём, по его инсайдерской информации, это понимают и в самой компании, а к грядущим анонсам WWDC даже некоторые боссы Apple относятся со скепсисом.

Они считают, что новые функции могут банально не заинтересовать людей, а новинки могут смотреться не так ярко, как на недавних презентациях OpenAI и Google. Там, напомним, обе компании демонстрировали ИИ, который понимал видео с камеры смартфона в реальном времени. Он давал ответы, советы и даже напоминал, что вы забыли свои ключи за соседним столом, положив их рядом с красным яблоком.

На этом фоне Гурман называет темпы развития Siri с 2011 года «черепашьими», а выход новых крупных версий iOS раз в год слишком медленным. По информации журналиста, среди топ-менеджеров Apple есть даже те, кто считает, будто компании вообще не стоит ввязываться в гонку искусственного интеллекта, тем самым навсегда доверившись OpenAI или другим партнёрам.

По словам Гурмана, на грядущей WWDC Apple сосредоточится не столько на самом ИИ, сколько на конкретных примерах, где новые функции могут пригодиться пользователю. Фото: HindustanTimes.

Однако Тим Кук и его команда, похоже, так не считают. И грядущее сотрудничество с OpenAI, о котором официально объявят в июне, по мнению Гурмана, – временное. На более отдалённую перспективу Apple будет не совмещать свои продукты с чужими нейросетями, а вместо этого предложит собственные.

Среди них и полноценный аналог ChatGPT со своей особо крупной ИИ-моделью внутри. Также Гурман полагает, что в будущем Apple может воплотить в реальности свои давние планы и наработки по созданию поисковой системы, так как поиск и ИИ неразрывно связаны. Возможно, новый ИИ-бот и поисковая система Apple даже могли бы быть единым целым.

Обозреватель Bloomberg считает, что такой ход потребует от Apple огромных затрат, но результаты должны того стоить и быть стратегически значимыми для компании.

* На момент написания текста в ChatGPT доступна только сама GPT-4o со старым голосовым режимом. Новый «живой» режим общения OpenAI обещают развернуть в ближайшие недели/месяцы. Функция распознавания видео в режиме реального времени будет доступна до конца года.

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Теги

apple iphone chatgpt openai нейросети искуственный интелект ios 18 siri wwdc gpt-4o
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