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Alex040
Huawei готовит на май семь новинок, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки
В мае Huawei представит целую серию новых устройств: от бюджетных смартфонов Enjoy 80 до обновленного флагманского планшета MatePad Pro 13,2. Компания также готовит новый ноутбук MateBook 14, умные часы Watch Fit 3, приложение для рисования и иные новинки.

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Флагманский камерофон Huawei Pura 70 Ultra. Фото: Trusted Reviews

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Портал HuaweiCentral со ссылкой на китайских инсайдеров в социальной сети Weibo сообщает, что май для Huawei – это отнюдь не только глобальный запуск камерофонов линейки Pura 70. На май компания приготовила целую серию анонсов. 

Некоторые из них актуальны для глобального рынка, а другие пока только для Китая. Часть новинок будет показана на мероприятии 7 мая в Дубае, а оставшиеся – позже в течение месяца. Вот основные новинки:

1. Смартфоны серии Enjoy 80. Если упомянутые выше Pura 70 – это флагманы, то Enjoy 80, напротив, наиболее бюджетные решения. Сейчас Enjoy полагаются, как правило, на весьма старые чипы Kirin 710A. Возможно, Huawei наконец-то покажет им замену. В Россию Enjoy также приходят, но под другим названием. Например, Enjoy 70 пришёл к нам как Nova Y72.

Бюджетный смартфон Enjoy 80, он же Nova Y72, дизайном тыльного блока камер пытается подражать прошлогодним флагманам P60. Фото: GSMChina

2. Старт Nova 12 SE на китайском рынке. Это наименее интересная нам новость, так как глобально продажи Nova 12 SE уже идут, купить девайс можно и в России. Как это ни странно, на родной китайский рынок смартфон попадает только сейчас. Это не бюджетный, но относительно простой гаджет со стильным дизайном и процессором Snapdragon 680. Возможно, в Китае он получит Kirin.

3. Новая версия флагманского планшета MatePad Pro 13,2. Он был представлен ещё прошлой осенью. Что именно принесёт обновление, инсайдер не сообщает. Например, вместо Kirin 9000s Huawei могла бы установить Kirin 9010, который до 10% быстрее в тестах. Также возможно появление спутниковой связи, которая уже есть в MatePad Pro 11 (2024).

4. Новое приложение для рисования GoPaint. Единственная новинка из списка, относящаяся к софту, а не «железу». Приложение предназначено для планшетов Huawei и является полностью собственной разработкой компании. Уже утекшие в сеть данные обещают обширный список функций. 


MatePad Pro 13,2 – главный планшет Huawei в прошлом году, вдобавок он стал одним из первых устройств компании с чипом Kirin нового поколения. Фото: Vopmart

5. Новый планшет MatePad с диагональю 11,5’’. На данный момент компания применяет возрождённые Kirin только в наиболее дорогих, флагманских планшетах. В свою очередь, новинка будет относиться уже к среднему уровню. Она получит дисплей 11,5’’ и, предположительно, некую технологию для защиты зрения. Вероятно, речь об PaperMatte.

6. Новый ноутбук MateBook 14 и глобальный запуск MateBook X Pro 2024. Из ноутбуков Huawei в мае намерена обновить MateBook 14, а также сделать представленный недавно в Китае MateBook X Pro 2024 доступным по всему миру. Последний имеет ультимативные характеристики, а весит 980 грамм. Для сравнения, актуальный MacBook Air при менее крупном дисплее весит 1,24 кг.

7. Новые умные часы Huawei Watch Fit 3. В отличие от Fit 2 имеют чуть более крупный экран, который вместо вытянутой формы стал почти квадратным. Так гаджет отчасти напоминает Apple Watch. Устройство отличается от других умных часов Huawei формой экрана и относительно небольшой ценой, которая обещает быть заметно меньше прошлогодних Watch GT 4.


Умные часы Huawei Watch Fit 3. Официальные иллюстрации раньше времени «слил» в сеть инсайдер Evan Blass

Со своей стороны, заметим, что не менее активна на анонсы Huawei была и в прошлом месяце, а на текущий май инсайдер, возможно, назвал не всё. Например, возможен глобальный релиз дорогих умных часов Huawei Watch 4 Pro в наиболее продвинутой версии Space Exploration. А в Китае компания запустит в продажу новые стационарные ПК с процессорами Kirin.

Кроме того, все перечисленные премьеры – это новинки именно мая. Однако инсайдеры уже имеют данные о более далёких планах компании. Так, летом Huawei намерена запустить среднебюжетную линейку Nova 13. Её основные модели вновь будут на чипах Kirin, причём на более мощных Kirin 9010. Ещё нас ждут новшества по камерам и особо прочное защитное стекло.

Главной инновацией лета станет запуск первого на рынке складного смартфона с двойным сгибом. Гаджет, судя по всему, метит в самую премиальную категорию, а при полном раскрытии будет предлагать дисплей около 10’’. При этом двойной сгиб позволит «играть» с форматом устройства, превращая его в настоящий трансформер.


Фантазия портала Lets Go Digital на тему будущего флагмана Huawei с двойным сгибом. Реальное устройство, по данным инсайдеров, будет весьма тонким

И Nova 13, и новый необычный складной смартфон могут стать первыми гаджетами Huawei под управлением «чистокровной» HarmonyOS, в которой вообще не будет кода Android. Однако такую версию HarmonyOS Huawei, скорее всего, будет продвигать только в Китае. Причина – несовместимость приложений. А глобальные версии гаджетов получат иной, более привычный софт EMUI.

Наконец, на осень назначен релиз флагманской линейки Mate 70. Там ожидаются новейшие Kirin, нарастить мощь которым поможет вероятный переход на 5 нм техпроцесс. Mate 70 могут стать первыми у Huawei с поддержкой 5,5G, но это актуально только для Китая. Ещё одной мощной осенней новинкой может стать VR-шлем Huawei, который обещает быть заметно дешевле и легче, чем спорный конкурент от Apple.

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