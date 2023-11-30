Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zhan Doszhan
Galaxy S24 может не получить 12 ГБ оперативной памяти
Samsung осталось менее двух месяцев до анонса своего флагманского смартфона следующего поколения

реклама

Samsung, всемирно признанная технологическая корпорация со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния, находится на пороге презентации своего последнего флагманского смартфона менее чем через два месяца. За последние несколько месяцев произошла утечка информации о нескольких функциях будущих устройств. Несмотря на слухи о том, что Samsung наконец-то увеличит объем оперативной памяти в своих устройствах премиум-класса, недавний слух противоречит этим утверждениям.

реклама


Ожидается, что телефоны серии Galaxy S24 будут иметь ту же оперативную память, что и их предшественники. Согласно надежному источнику Ice Universe (@UniverseIce), стандартный Galaxy S24 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, без возможности обновления памяти в более дорогих вариантах. Galaxy S24+ будет иметь вариант с 12 ГБ оперативной памяти, но его базовая модель также будет использовать 8 ГБ оперативной памяти. Слухи также предполагают, что Galaxy S24 Ultra по-прежнему будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти в базовой модели и 12 ГБ оперативной памяти в модели более высокой спецификации.

Если эта информация точна, она может плохо отразиться на Samsung, особенно с точки зрения потребителей. Клиенты могут не оценить меры Samsung по сокращению расходов и отсутствие обновлений оперативной памяти в линейке флагманских смартфонов в течение четырех лет подряд. Это особенно тревожно, поскольку ожидается, что эти устройства будут предлагать встроенный искусственный интеллект, который требует больше памяти. Эта ситуация особенно неблагоприятна по сравнению с конкурирующими брендами Android, которые предлагают 16 ГБ оперативной памяти или даже до 24 ГБ в некоторых моделях.

Также были опубликованы технические характеристики Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Ожидается, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут оснащены процессором Exynos 2400 во всех странах, за исключением Канады, Китая и США. Galaxy S24 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 поколения 3 для Galaxy. Ожидается, что все три телефона будут оснащены 12-мегапиксельными камерами для селфи и 12-мегапиксельными сверх широкими камерами.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен основной камерой на 200 Мп, телеобъективом на 10 Мп и телеобъективом на 50 МП. Galaxy S24 и Galaxy S24+, скорее всего, будут оснащены основной камерой на 50 Мп и телеобъективом на 10 Мп. Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен S Pen, аккумулятором емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Ожидается, что Galaxy S24 будет иметь аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой 25 Вт, в то время как Galaxy S24+, как ожидается, будет иметь аккумулятор емкостью 4900 мАч с зарядкой 45 Вт.

Ожидается, что все телефоны будут оснащены стерео динамиками, 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и портом USB Type-C.

#samsung #флагман #galaxy s24
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
11
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
33
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
9
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
1
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
4
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
2
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
6
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
1
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
В Украине разоблачили хакеров с доходом более $82 млн
1
В Египте заработал первый банкомат по продаже золотых слитков весом 1 грамм
1
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
6
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
102
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
1
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
7
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
5

Сейчас обсуждают

Palkovvodec
12:46
если гамадрилам не нравится, значит всё правильно написано.
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
Palkovvodec
12:46
гамадрил, это же либерасты радужные или что-то уже поменялось?
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
OgoGoLog
12:45
"зачем нарушать закон" ВПН в РФ не запрещён. Запрещено как ни странно посещать "запрещённые сайты" с его помощью. Магазин юбиков в список запрещённых не в ходит. Но играм юбиков самое место на торрент...
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
Ильдар Гафуров
12:39
Футболист и инвесиции это вроде разные сферы. Че он в них понимает. Еще кличко бы рекламил крипту и ему тож иск подавали...
Криштиану Роналду обвинили в злоупотреблении доверием при продвижении продуктов Binance
Николай
12:38
Под старость разбогател. Чё думаю, всю жисть на целеронах. Ну и взял топовую мать, Intel i9, памяти дохрена, 3090 на тот момент топ. Ну и чё. Смотрю ютубчик))) А на сегодня уже и не топ всё. Думаю, на...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
SMA
12:35
Хохлы думали, что вступят в НАТО и им за это нечего не будет, тупые.
Бывший советник Офиса Президента раскрыл, почему стамбульские переговоры были выгодны Украине
OgoGoLog
12:30
Вам в сально-патриотичном шумно?
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
super619
12:29
СССР развалили уже треть века назад, а вам всё коммунисты мерещатся. Есть более ёмкое определение текущей структуры госуправления от провластных политиков: блатной феодализм. Пользуйтесь.)
Глава NVIDIA поделился особенностями своего стиля управления компанией
дунаев дмитрий
12:28
это как трахатся на гамаке и в противогазе... зачем нарушать закон что бы потом качать с официалки... если можно сразу нарушив скачать с торента?))) пс. хотя сейчас это вроди и не нарушение... украсть...
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
kilobait3
12:27
Даже 4070 хрен уходят. А вот 1660с, 2060, 3060 как пирожки. И цены пока ещё падают на чипы и память.
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем