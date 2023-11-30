Samsung осталось менее двух месяцев до анонса своего флагманского смартфона следующего поколения

Samsung, всемирно признанная технологическая корпорация со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния, находится на пороге презентации своего последнего флагманского смартфона менее чем через два месяца. За последние несколько месяцев произошла утечка информации о нескольких функциях будущих устройств. Несмотря на слухи о том, что Samsung наконец-то увеличит объем оперативной памяти в своих устройствах премиум-класса, недавний слух противоречит этим утверждениям.

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Ожидается, что телефоны серии Galaxy S24 будут иметь ту же оперативную память, что и их предшественники. Согласно надежному источнику Ice Universe (@UniverseIce), стандартный Galaxy S24 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, без возможности обновления памяти в более дорогих вариантах. Galaxy S24+ будет иметь вариант с 12 ГБ оперативной памяти, но его базовая модель также будет использовать 8 ГБ оперативной памяти. Слухи также предполагают, что Galaxy S24 Ultra по-прежнему будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти в базовой модели и 12 ГБ оперативной памяти в модели более высокой спецификации.



Если эта информация точна, она может плохо отразиться на Samsung, особенно с точки зрения потребителей. Клиенты могут не оценить меры Samsung по сокращению расходов и отсутствие обновлений оперативной памяти в линейке флагманских смартфонов в течение четырех лет подряд. Это особенно тревожно, поскольку ожидается, что эти устройства будут предлагать встроенный искусственный интеллект, который требует больше памяти. Эта ситуация особенно неблагоприятна по сравнению с конкурирующими брендами Android, которые предлагают 16 ГБ оперативной памяти или даже до 24 ГБ в некоторых моделях.



Также были опубликованы технические характеристики Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Ожидается, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут оснащены процессором Exynos 2400 во всех странах, за исключением Канады, Китая и США. Galaxy S24 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 поколения 3 для Galaxy. Ожидается, что все три телефона будут оснащены 12-мегапиксельными камерами для селфи и 12-мегапиксельными сверх широкими камерами.

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Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен основной камерой на 200 Мп, телеобъективом на 10 Мп и телеобъективом на 50 МП. Galaxy S24 и Galaxy S24+, скорее всего, будут оснащены основной камерой на 50 Мп и телеобъективом на 10 Мп. Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен S Pen, аккумулятором емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Ожидается, что Galaxy S24 будет иметь аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой 25 Вт, в то время как Galaxy S24+, как ожидается, будет иметь аккумулятор емкостью 4900 мАч с зарядкой 45 Вт.



Ожидается, что все телефоны будут оснащены стерео динамиками, 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и портом USB Type-C.