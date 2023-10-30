Нетаньяху говорит о "долгой и тяжелой" войне, в то время как ООН предупреждает о гражданских беспорядках в осажденном анклаве

Израиль продолжает свое наземное наступление в Газе вторую ночь подряд. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что страна приступила к новому этапу своей длительной и сложной войны по ликвидации ХАМАСА. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил, что Израиль ночью ввел в Газу дополнительные войска, при этом в северной части сектора продолжаются боевые операции. Хагари заявил: "Мы продвигаемся по этапам войны в соответствии с нашим планом", что еще раз указывает на постепенное расширение наземных операций.

реклама

Это событие произошло одновременно с восстановлением телефонного и интернет-соединения в Газе, которое было нарушено в результате израильских авиа ударов двумя днями ранее. Из-за этого сбоя многие жители оказались изолированными от внешнего мира. Отчеты Организации Объединенных Наций показали, что тысячи отчаявшихся палестинцев прибегли к взлому складов ООН в Газе, чтобы получить предметы первой необходимости, такие как мука и другие основные продукты питания. Это означало потенциальное нарушение гражданского порядка внутри анклава.[BR][BR]Израильские бомбардировки Газы продолжались в течение трех недель после нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября, в результате чего произошел один из самых смертоносных дней в 75-летней истории Израиля, в результате которого погибло по меньшей мере 1400 израильтян.

Кроме того, ХАМАС захватил 229 пленников, включая как гражданских лиц, так и солдат, и продолжает удерживать их. В воскресенье контролируемое ХАМАСом министерство здравоохранения сообщило, что число погибших в Газе с начала израильского наступления возросло до 8005 палестинцев, 20 242 человека получили ранения. Израиль начал наземную операцию в пятницу вечером, введя войска и танки в Газу и обеспечив безопасность многочисленных позиций на территории. Наземная операция совпала с тем, что ООН охарактеризовала как "самые интенсивные израильские авиа удары и артиллерийские обстрелы", наблюдавшиеся с начала конфликта.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

БАПОР, основное учреждение ООН, оказывающее помощь палестинцам в Газе, отметило, что тысячи людей насильно проникли на его склады и распределительные центры в центральных и южных районах Газы, захватив предметы первой необходимости, такие как пшеничная мука и средства гигиены, для удовлетворения своих основных потребностей в выживании.