Представитель Samsung заявил, что спутниковое подключение будет доступно на ее флагманских телефонах в следующем году.

Во время выставки полупроводников 2023 (SEDEX) Пак Ен Ин из Samsung подтвердил, что спутниковая связь будет интегрирована во флагманские телефоны компании в следующем году. Хотя конкретные подробности не были предоставлены, вполне вероятно, что эта функция будет представлена в предстоящей серии Galaxy S24, поскольку Galaxy S23 был выпущен ранее в этом году.

После запуска Galaxy S23 компания Samsung объявила о разработке модемной технологии для обеспечения спутниковой связи. Изначально компания не раскрывала скорость передачи данных, но упомянула о проведении моделирования спутниковой связи 5G с использованием модема Exynos 5300, который, как сообщается, представлен в Google Pixel 7.



Apple представила спутниковую связь в iPhone 14, что позволяет пользователям обращаться в экстренные службы в ситуациях, когда традиционная сотовая связь или Wi-Fi могут быть недоступны. Эта функция, известная как Emergency SOS, собирает информацию о ситуации пользователя и передает ее экстренным службам через центр спутниковой ретрансляции. Недавно Apple расширила эту функциональность, включив помощь на дороге с помощью спутниковой связи, предлагая помощь по вопросам, связанным с автомобилем, связавшись с AAA.



Samsung также работает над тем, чтобы пользователи могли отправлять и получать сообщения через спутник, расширяя эту возможность за пределы чрезвычайных ситуаций. Эта разработка согласуется с продолжающимися усилиями компании по улучшению функций спутниковой связи в ее флагманских смартфонах.