Платформа является «безусловно» лучшим местом в Интернете для исправления неправдивой информации, утверждает предприниматель

Маск, считающий себя сторонником свободы слова, подвергся критике за то, что после приобретения Twitter в 2022 году он якобы сделал социальную сеть восприимчивой к российскому вмешательству, изменив политику модерации контента.

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Его последнее опровержение прозвучало во вторник во время обсуждения темы X в подкасте 'In Good Company'. Ведущий Николай Танген намекнул, что в Германии масштабы российской активности через поддельные аккаунты были значительными.

Маск возразил: "Честно говоря, мы не наблюдаем большой активности русских на платформе. Мы видим очень мало". Он добавил: "Мы замечаем многочисленные попытки подтасовать ситуацию, но, похоже, они исходят с Запада, а не из России". Комментарий Тангена, похоже, относится к обвинениям, сделанным Берлином в январе. Правительство Германии заявило, что с помощью специализированного программного обеспечения для мониторинга оно обнаружило около 50 000 фальшивых аккаунтов, участвующих в пророссийской дезинформационной кампании на сайте X. СМИ сообщил, что эти сообщения поразительно похожи на сообщения правой оппозиционной партии AfD.

Германия - не единственная страна, выражающая беспокойство по поводу влияния Москвы. На этой неделе конгрессмен США Майк Тернер, председатель комитета по разведке Палаты представителей, обвинил некоторых своих коллег-республиканцев в том, что они вторят "российской пропаганде" в палате.

Тернер, конгрессмен из Огайо, сказал Джейку Тапперу в интервью CNN: "Это абсолютно верно, что мы видим попытки, исходящие непосредственно из России, замаскировать сообщения, которые носят антиукраинский и пророссийский характер, и некоторые из них мы даже слышим, как они звучат на этаже Палаты представителей". Аналогичные комментарии на прошлой неделе сделал Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей и еще один законодатель-республиканец.

Во время интервью Маск похвалил X как "лучший источник правды в Интернете", заявив, что он значительно превосходит традиционные новостные издания по точности благодаря инструментам проверки фактов, управляемым пользователями.