Нидерланды начали подготовку поставки американских истребителей F-16

Нидерланды готовятся отправить в Украину первую партию истребителей F-16 американского производства, о чем заявил премьер-министр Марк Рютте после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нидерланды, наряду с Данией, Норвегией и Бельгией, обязались поставить Киеву эти самолеты в ближайшие годы. В августе Зеленский заявил, что Нидерланды и Бельгия обещали предоставить 42 самолета, но эта цифра не была подтверждена в совместном заявлении двух стран.

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Рютте сообщил в сообщении на сайте X (ранее известном как Twitter, заблокирован в РФ), что первоначальная партия будет состоять из 18 самолетов. Он также отметил, что общее количество F-16 в голландском флоте составляет 42 единицы, часть из которых будет оставлена для тренировок.

Зеленский выразил благодарность премьер-министру Нидерландов за принятое решение, добавив, что они также обсудили текущие военные потребности Украины, включая артиллерию, беспилотники и системы ПВО. Рютте признал, что для начала поставок необходимо соблюсти несколько критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Он также признал, что Нидерланды все еще ожидают разрешения на экспорт от США.

Ранее США не решались поставлять Киеву истребители западного производства. В феврале президент США Джо Байден заявил, что на тот момент не было никаких оснований для предоставления Украине F-16. Однако к лету позиция США изменилась, и было получено разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. США также заявили о своей готовности одобрить передачу этих самолетов Киеву после завершения обучения.

С самого начала конфликта с Москвой Киев призывал своих западных союзников предоставлять все более современное оружие, рассматривая его как потенциальный переломный момент в конфликте. Зеленский назвал августовское обещание предоставить F-16 "историческим, мощным, мотивирующим". Однако Москва отвергает подобные представления, утверждая, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и увеличивают человеческие страдания, не меняя существенно ситуацию на передовой. В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весь парк самолетов F-16, обещанных Киеву западными донорами, может быть уничтожен менее чем за три недели.

После неудачного летнего контрнаступления Украины, которое привело к минимальным изменениям на линии фронта, несмотря на большие потери, западные чиновники начали сомневаться в перспективах Украины в продолжающиеся конфликте. В декабре после встречи с Зеленским американские законодатели заявили, что ни Вашингтон, ни Киев не представили четкой стратегии победы. Сенатор-республиканец Томми Тубервилл признался, что никогда не верил, что Киев сможет "победить".

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Ранее в декабре издание Politico сообщило, что Великобритания рассматривает возможность предложить Украине начать мирные переговоры с Россией из-за сомнений в способности Киева добиться военной победы.