Реально ли заработать на майнинге в 2023 году при помощи асика
Одним из часто задаваемых вопросов у пользователей сети по прежнему остается - возможность заработка на майнинге, а именно при помощи асиков. Но если смотреть на это со стороны, не вникая во все подробности и не углубляясь в тонкости данного вида заработка, можно подумать что это просто: - купил асик и он затарахтел, принося своему владельцу деньги буквально из воздуха! На самом деле это не так.
Асик - это системный блок, состоящий из материнской платы и нескольких хеш-плат, вентиляторов охлаждения, которые их охлаждают и блока питания, который возможно придется искать отдельно, так как блоки не всегда идут в комплекте с основным оборудованием.Асик конечно производителен, прост в использовании и не очень требователен, занимает не много места, а значит установить его можно как и где вам удобно и если вы решили приобрести что-то новое, то его всегда можно продать, ведь спрос имеется даже на бывшее в употреблении оборудование. Но в то же время он доставляет очень много неудобств в плане шума. Сейчас производители стремительно работают над этой проблемой и пытаются снизить уровень шума к минимуму, но в квартире держать такое шумное приспособление все равно не очень комфортно и приятно для окружающих. Можно конечно приобрести какой нибудь шумобокс, или еще какое нибудь шумопоглощающее приспособление (благо в наше время таких предостаточно), но оно стоит дополнительных расходов, ну или можно смастерить что-то самому, но это не полностью решит проблему, а лишь сделает шум меньше.
Стоимость хорошего асика приблизительно 1200000 рублей. Заработок на прямую будет зависеть от скорости добычи - хешрейта , но и про потребление электроэнергии тоже забывать не нужно, в каждом регионе свои тарифы на потребление, а это влияет на доход в целом. А еще каждый асик способен добывать только определенные криптовалюты, а их как известно предостаточно и оборудование придется выбирать в зависимости от того, какую монету вы хотите копать. Еще один немаловажный критерий - это курс валюты, который как известно не стоит на одном месте, а постоянно меняется то в лучшую сторону, то в худшую. Соответственно от курса валют зависит и стоимость на то или иное оборудование.
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Например:
Antminer L7 производства Bitmain со скоростью хешрейта - 9500 MH/s стоимостью 390000 рублей в день приблизительно заработает 22 - 24 $.
Antminer s19j prо того же производителя со скоростью - 100 TH/s за 141000 рублей заработает уже 6,5 - 7 $.
Еще один интересный момент, про который не стоит забывать - это окупаемость оборудования, ведь прежде чем начать зарабатывать для себя, нужно погасить стоимость своего кормильца, а на это уйдут месяцы, в некоторых случаях больше, в некоторых меньше. В общем как и в любом бизнесе, затрат хватает.
Вывод:
В 2023 году к майнингу, как к легкому виду заработка уже вряд ли кто-то относится, но тем не менее люди продолжают зарабатывать на этом и некоторые очень даже успешно. А если взять во внимание ситуацию, которая на данный момент сложилась в мире, то кто знает каким дальше будет курс валют. Не стоит забывать о том, что майнинг за его время существования "хоронили" уже не однократно, но он все же процветает и приносит доход своим добытчикам. Конечно и тарифы и затраты уже не те, что были лет пять тому назад, да и риски вхождения в майнинг повысились, но все же перспективы есть.
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