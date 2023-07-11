Одним из часто задаваемых вопросов у пользователей сети по прежнему остается - возможность заработка на майнинге, а именно при помощи асиков. Но если смотреть на это со стороны, не вникая во все подробности и не углубляясь в тонкости данного вида заработка, можно подумать что это просто: - купил асик и он затарахтел, принося своему владельцу деньги буквально из воздуха! На самом деле это не так.

Асик - это системный блок, состоящий из материнской платы и нескольких хеш-плат, вентиляторов охлаждения, которые их охлаждают и блока питания, который возможно придется искать отдельно, так как блоки не всегда идут в комплекте с основным оборудованием. Асик конечно производителен, прост в использовании и не очень требователен, занимает не много места, а значит установить его можно как и где вам удобно и если вы решили приобрести что-то новое, то его всегда можно продать, ведь спрос имеется даже на бывшее в употреблении оборудование. Но в то же время он доставляет очень много неудобств в плане шума. Сейчас производители стремительно работают над этой проблемой и пытаются снизить уровень шума к минимуму, но в квартире держать такое шумное приспособление все равно не очень комфортно и приятно для окружающих. Можно конечно приобрести какой нибудь шумобокс, или еще какое нибудь шумопоглощающее приспособление (благо в наше время таких предостаточно), но оно стоит дополнительных расходов, ну или можно смастерить что-то самому, но это не полностью решит проблему, а лишь сделает шум меньше.

Стоимость хорошего асика приблизительно 1200000 рублей. Заработок на прямую будет зависеть от скорости добычи - хешрейта , но и про потребление электроэнергии тоже забывать не нужно, в каждом регионе свои тарифы на потребление, а это влияет на доход в целом. А еще каждый асик способен добывать только определенные криптовалюты, а их как известно предостаточно и оборудование придется выбирать в зависимости от того, какую монету вы хотите копать. Еще один немаловажный критерий - это курс валюты, который как известно не стоит на одном месте, а постоянно меняется то в лучшую сторону, то в худшую. Соответственно от курса валют зависит и стоимость на то или иное оборудование.

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Например:

Antminer L7 производства Bitmain со скоростью хешрейта - 9500 MH/s стоимостью 390000 рублей в день приблизительно заработает 22 - 24 $.

Antminer s19j prо того же производителя со скоростью - 100 TH/s за 141000 рублей заработает уже 6,5 - 7 $.





Еще один интересный момент, про который не стоит забывать - это окупаемость оборудования, ведь прежде чем начать зарабатывать для себя, нужно погасить стоимость своего кормильца, а на это уйдут месяцы, в некоторых случаях больше, в некоторых меньше. В общем как и в любом бизнесе, затрат хватает.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Вывод:

В 2023 году к майнингу, как к легкому виду заработка уже вряд ли кто-то относится, но тем не менее люди продолжают зарабатывать на этом и некоторые очень даже успешно. А если взять во внимание ситуацию, которая на данный момент сложилась в мире, то кто знает каким дальше будет курс валют. Не стоит забывать о том, что майнинг за его время существования "хоронили" уже не однократно, но он все же процветает и приносит доход своим добытчикам. Конечно и тарифы и затраты уже не те, что были лет пять тому назад, да и риски вхождения в майнинг повысились, но все же перспективы есть.







