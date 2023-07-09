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Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления

Опухоль опухоли рознь. Операция не болезненная, делается быстро. Не стоит терпеть неудобства из-за такого недуга
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Гигрома - доброкачественное, кистозное образование, возникающее в результате скапливания суставной жидкости в капсуле. Она практически безобидна.В некоторых случаях больной её даже и не замечает, пока она не увеличится в размерах или не начнёт мешать, - ограничивая движения сустава. 

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Возникновения гигромы происходит по причине плохой разминки перед тренировкой, - например не разогревшись спортсмен взял тяжёлый вес или тому подобные нагрузки на суставы вызывают данные проблемы.

Как и произошло в моем случае: - после такой неудачной разминки я почувствовал, что при подходе с тяжёлым весом у меня чувствуется ограничение в подвижности сустава, с болью, которая не сильно ощущалась, но всё же присутствует. Я решил, что вскоре все пройдёт и в следующий раз я забуду про этот недуг. Визуально ни чего заметно небыло. 

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Далее все повторилось и где - то через месяца два я обнаружил уплотнение в районе сустава запястья. Обратившись к врачу, а я обратился к хирургу, который меня тут же отправил к ортопеду - травматологу, поясни что это не его профиль. Ну в общем ортопед мне и поставил диагноз Гигрома правого лучезапястного сустава. Доктору я сказал, что она мне мешает и доставляет дискомфорт, хоть и размер уплотнения не достигал сантиметра. Тут же было принято решение об оперативно вмешательстве. 

Далее обычные процедуры, - сдача анализов и обследования, после чего госпитализация и сама операция. Я если честно как человек ранее никаких операций не делавший волновался и немного побаивался, вдруг что-то пойдёт не так или ещё что-то, в общем думок было много и когда пришло время ехать в операционную, да именно ехать, ведь туда тебя везут на каталке абсолютно голого, прикрытого простыней, я хотел сбежать больницы. Но желание жить полноценной жизнью, не ограничивая свои движения, всё - таки сделало своё дело и я пересилив себя уже лежал на операционном столе. 

Далее доктор выполняющий оперативное вмешательство сделал мне несколько уколов в руку, которую предстояло оперировать (операция проходила под местным обезболиванием), спрятал руку от меня за ширму, а ассистент поднос ли инструменты. Как только рука онемела, доктор меня переспросил: чувствую ли я покалывание острого предмета, которым он для проверки покалывал мою руку, но я уже ничего не чувствовал. 

Сама операция длилась около получаса, я ни чего не чувствовал в плане боли, только ощущалось небольшое потягивание в районе запястья и неприятная мысль о том, что сейчас мою руку кромсают скальпелем, ещё чувствовалось, как ассистент доктора промакивает от крови место иссечения, но я тут же подумал, что это же операция и это нормально. В общем я был спокоен и с нетерпением ждал когда же кончится эта операция. 

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Ну вот наконец то я почувствовал, что мою руку держит ассистент, а доктор кажется зашивает её. Ну да, судя по разговорам их между собой я оказался прав. После того как доктор закончил заливать мою рану спросил все ли у меня нормально? Я ответив что у меня всё отлично обрадовался окончанию этого процесса. Мне наложили тугую повязку и подкатили мне каталку, на которую я с радостью прекратился с операционного стола. После меня увезли обратно в палату, где я провел ещё четыре после операционных дня и меня отпустили домой. Далее реабилитация под присмотром врача, соответственно и больничный на весь период нетрудоспособности. 

Операция не болезненная, делается быстро. Не стоит терпеть неудобства из-за такого недуга как гигрома лучезапястного сустава, лучше избавиться от неё и жить спокойно дальше. 

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