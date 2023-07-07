Бывают в жизни такие неприятные моменты, когда любимые вещи ломаются или приходят в негодность. Вот и у меня, а точнее у моего сына произошел такой казус: кнопка LT на геймпаде Xbox one отказала и ребенок не мог в полном объеме пользоваться играми. А это для детей всем известная трагедия. Стоимость нового геймпада заставляет подумать: стоит ли его покупать или попробовать самому сделать его? Решение было принято моментально, так как денег на тот момент на такую покупку не было.



В общем разобрал я геймпад. Разбирать его оказалось не сложно, я справился быстро, от щелкнул на держателях пластмассовые защиты, единственной проблемой оказалось что болтики в нем идут под звездочки torx, но слава богу в машине такие имеются. В геймпаде пять болтиков, четыре в ручках и один в центре прикрытый наклейкой пломбой (соответственно если сорвать пломбу, то ремонт по гарантии уже не сделаешь). Вот после этих манипуляций показалась плата. Еще нужно вытащить те самые кнопки LT, RT, но они легко вытаскиваются, если отогнуть крайний пластмасс и снять их с пазов, желательно это делать сзади геймпада, так и удобнее.



Ну вот и они, две отдельно напаянные кнопки, вроде бы и щелкают как рабочие, но это всего лишь обман, кажется что что то там залипло, придется кулибничать. Я взял ВД-40, что бы попробовать, если вдруг отлипнет.

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Промокнув лишнюю жидкость ваткой я принялся собирать джойстик, как раз время прошло какое то. Включил приставку я заметил, что кнопка на геймпаде начала работать что называется через раз, но это уже было радостное достижение и я решил проделать процедуру еще раз.

После очередной процедуры и сборки я в холостую прожал несколько раз кнопку, что бы лучше разработать после промывки и подключился к приставке. Вот и все! Радости ребенка не было предела, да и я радовался что сэкономлю денег.