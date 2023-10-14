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Мой личный опыт использования Anbernic RG35XX в 2023 году

Расскажу про свой опыт использования и для кого рассчитана приставка в 2023 году
[ ] для раздела Блоги
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Покупал я данную консоль в магазине, в комплект входит: документация, кабель USB Type C.

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Anbernic RG35XX хорошо лежит в руках, кнопки нажимаются отлично, экрана достаточно чтобы играть в такие игры как Final Fantasy VII.

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Можно запускать игры с игровых приставок: Capcom Play System, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, MAME, NES, NeoGeo, NeoGeo Pocket Color, PC Engine, Playstation 1, SNES, Sega GameGear, Sega Master System, Sega Mega Drive, WonderSwan Color. Также порты игр, например Diablo 1.

Технические характеристики

  • Экран: 3.5", IPS, 640 x 480, соотношение сторон 4:3
  • Количество ядер 4
  • Графическое ядро PowerVR SGX 544MP
  • Объем оперативной памяти 256 МБ
  • Объем встроенной памяти 64 ГБ (Micro SD)
  • Аудио / видео разъёмы выход на наушники (jack 3.5 мм)
  • Интерфейсы USB Type-C, micro HDMI
  • Слот для карты памяти micro SD
  • Емкость аккумулятора 2600 мА*ч Время автономной работы 6 ч
  • Габариты и вес: Ширина 81 мм Длина 117 мм Толщина 20 мм Вес 170 г.

Преимущества 

Начну я с цены на саму приставку, стоимость доходит до 7 000 рублей, в среднем это 6 000 рублей за новую консоль с гарантией,  доступен в разных магазинах например, DNS, AliExpress и других магазинах.

Игры покупать не нужно, очень легко найти и скачать игры, и даже на русском языке, в комплекте в большинстве случаях уже будут игры, но они будут на английском языке, также устанавливать игры не нужно, вы просто копируйте их на флешку.

Приставка достаточно компактна, на ней игры выглядят очень хорошо, особенно если вы как и я играете в Pokemon, благодаря маленькому экрану 3.5 дюйма, персонажи и локаций выглядят хорошо, текст видно нормально, даже в таких играх как Final Fantasy 7/8, можно спокойно пройти, кстати об играх для PS1, работают все на прошивке Garlic OS.

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Есть ускоренный режим, вы можете сделать так чтобы игра работала быстрее и благодаря этому очень легко и весело проходить бой в Pokemon, и пропускать быстрее ненужный текст, Функция удобная она просто поднимает ФПС в игре с 60 до 170 и игра работает в разы быстрее в ускоренном режиме. 

Сохраняйтесь в любом место и моменте, есть функция быстрого сохранения и быстрой загрузки, а также есть меню где вы сможете настроить как будет работать эмулятор, доступны чит-коды, очень удобно сохранять игру.


Недостатки

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Самым главным недостатком по моему мнению является - Garlic OS, мало кастомизации, нельзя настроить меню под себя, и самое важное - это кнопка MENU, вы должны будите вечно зажимать несколько кнопок, чтобы проделать определенные действие, даже яркость, чтобы изменить, нужно зажать кнопки: MENU и кнопку громкости +, на мой взгляд было бы достаточно если когда нажимаем кнопку MENU открывалось меню и там можно изменить всё что нужно, но нет, кстати меню есть, но оно открывает настройки эмулятора RetroArch, где мы уже изменяем настройки эмулятора (Комбинация кнопок MENU и кнопка треугольник)

Ах, да, тут нет букв на лицевой части приставки где расположены 4 основных кнопок управления. Но кнопки не подписаны из-за того что, приставка эмулирует множества приставок, поэтому даже хорошо что нет букв.

Если вы случайно нажмете на кнопку включение/выключение хотя бы один раз то приставка выключиться, или перейдет в режим сна, с этим тоже не совсем ясно, толи приставка выключается, то ли она переходит в режим сна, было бы лучше если был бы пункт выключить приставку, но его тут нет. В основном у меня претензий к операционной системе, мне непонятно почему нет базовых функций, в общем у меня много вопросов к Galic OS

Регулировка звука, придётся много раз нажимать на + или - чтобы изменить звук, причем вы устанете это делать, вы поймете меня когда у вас на руках будет приставка (Такая уникальная возможность присутствует в Garlic OS, на стоке такого нет)

Результат 

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Anbernic RG35XX достаточно хорош для людей которые хотят первое - это портативность и второе - это комбайн ретро приставок, всё в одном так сказать, легкая, в руках лежит добротно, экран шикарный, звук приятный, цена не кусается, рекомендую только тем у кого нет других портативных приставок, если вы еще думаете покупать или нет, сначала посчитайте в какие игры будите играть, приставка реальна хороша, подарит много эмоций, самое главное, что игры от PS1 не тормозят, а игры для GBA работают очень хорошо.

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