Ещё можно на плаву продержаться - тестирование AMD FX 8320 в играх
конфигурация системника
добавил вентилятор на кулер
материнка asus m5a78l-m plus usb3
процессор amd fx-8320e 3.6x8 vcore bios 1.128125
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видеокарта asus tuf 1660 ddr5 gpu 1905 мгц в играх(повышаю обороты вентиляторов в играх)
оперативка amd r5 ddr3 1600 мгц дуал канал 11-11-11-28 тайминги
ssd a-data su635 win10 установил июнь21года
блок питания в разных системниках с февр 08 года fsp600-80gln
msi afterburner v 4.6.2 для мониторинга загрузки процессора и видеокарты в играх
1.total war -warhammer ll
1920x1080 все игры протестированы в данном разрешение,сглаживание 8х,дх11,ультра
баттле бенч
компаин бенч
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2 .настройки как у феникса
баттле бенч
во время бенчмарка батлл загрузка процессора
2.serius sam-myhem sibirian dx ultra,максимум всё выставил
пробежка в самой начале игры
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3. киберпанк 2077 в 1.6, 1920х1080 ультра,бенчмарк встроеный в игру
пробежка в самой игре по городу,примерно также,игра в основном упор в видеокарту
4.elex ll
5. far cry 6, всё ультра пробежка по острову
бенчмарк
после бенчмарка
пробежка тут по острову игра
6.a plagu tale -requem, самое начало уровня ,настройки ультра
7.resident evil villag
пробежка по деревне
отлично идёт 1920 ультра
слева тест совпало как у меня
компьютер выглядит так во время тестирование игр
спасибо за внимае,продолжу проверку процессора
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