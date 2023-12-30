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Тестирование core i5-12400box 4Ghz -6c, amd fx-8320e 4Ghz x 8 core в total war игровых бенчмарках

Представляю тестирование в бенчмарках и в играх, где фпс больше зависит от процессора
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Протестировал коре 5  постоянная частота 4 ггц и амд фх постоянно 4 ггц зафиксировал в биосе, а райзен 5 3600 в один момент просто нет изображение на телевизоре,пока 1 игрок на запасной скамье

список игр total war - только бенчмарки внутри игр

мафия 3 1920 х1080, все макс, поле 90

хитман 2 ,1920 ультра,все макс ,дх11,бенчмарк мумбаи

настройки в тотал вар и ультра 8хмса,и по оверклокерс ру(чтобы сравнить процессоры и видеокарты),

добавил стратегии ,где нет бенчмарка,снял видео тестового отрезка

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anno 1800

company of heroes 2

cossacks 3

sid meiers Civilization 6

все у меня на столе открытый тестовый стенд,райзен после включения,нет изображения,потом бп подключил к коре 5,все запустилось,ссд  вин 10 и на коре 5 и райзен  5 3600 без проблем запускалось( я рассчитывал сразу 3 процессора одним днем протестировать,не отходя от кассы),будет время отнесу в сервисный центр, райзен купил в октябре 23

все также конфигурация  открыта  для тестирования 

скриншоты систем

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фх

коре 5 -12400

core i5-12400 тестирование 

a total war troy 8 x msaa,ultra,баттле бенч

настройки фхаа ,как на оверклокерс ру

скриншот из бенчмарка


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anno 1800,игровая сцена,очень низко с севера на юг полет над островом

видео сцены тестирования

настройки игры

процессор вообще не нагружаеться

company of heroes 2,бенчмарк

cossacks 3

total war-shogun 2,8x msaa,ultra,

sid meiers Civilization 6,бенчмарк гп,дх11,ультра все

total war-rom 2,бенчмарк,1920 все предел настройки

warhammer 1,ультра,бенчмарк,1920х1080 разрешение,


на мси афтербернер,видно на графиках,для игры на максимальных настройках,нужна мощная видеокарта

а теперь настройки как на оверклокерс ру,с фхаа

на оверклокерс ру 1070 gtx  видеокарта,настройки фхаа такие

warhammer 2,ultra,компаин бенч,на вин7 фх проце компаин запускаеться

фхаа по оверклокерс настройки,для того чтобы сравнить процессоры

баттле бенч,на вин 10 запустился

компаин бенч

не все ядра процессоры нагружены

тотал вар-Аттила,ультра,8хмсаа

млаа настройки

core i 5 12400 больше фпс

бенчмарк Mount -Blade 2-Bannerlord,ультра

total war saga Thrones of Britannia,

8хмсаа ультра бенчмарк

коре 5 12400 в игре мафия 3,настройки все максимум высоко,поле зрение 90,1920х1080,долгая поездка по городу,день

авг 70

теперь фх проц,одна игра,одинаковые  настройки

на фх процессоре,иногда подтормаживает

бенчмарк хитман2,бенч мумбаи,семпл 1,1920 ультра все,дх11

коре 5

результат и на экране,сразу после прохождения бенчмарка,и лог игры и мси

тепер фх процессор тестирование в вин7 дх11

на фх фпс значительней меньше,но даже сама игра,нормально идет ,без подтормаживаний

фх процессор тестирование в sid meiers Civilization 6,все ультра

бенчмарк гп

я подумаю,лучше наверное составлять графики


бенчмарк company of heroes 2,ультра

a total war saga Troy, фх процессор,настройки по оверклокерс ру,фхаа сглаживание,баттле бенч

total war -Shogun 2, 8х мсаа,бенчмарк

битва тоба

что и на коре 5 прохожу вдоль строя,тут особенно процессор нагружаеться

warhammer 1,8х мсаа ультра ,бенчмарк,фх процессор продолжаю тестировку

фхаа,настройки как оверклокерс ру


я несколько раз запускаю бенчмарки,для проверки 

















попробовал кулер дополнительный обдув 140х140,

достал я селерон g6900,в принципе вставлять в сокет особых усилий и не надо,ошибиться просто невозможно

под увеличением контакты

после снятия процессора,конечно следы остаються

спасибо  всем за внимание, продолжу тестирование процессоров в серии игр и бенчмарков


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core i5-12400 1660 gtx amd fx-8320e msi pro h610m-g ddr4
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