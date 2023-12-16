Тестирование core i5-12400 box vs 1660 gtx ddr5 в играх
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Сегодня я протестировал процессор core i5-12400 box в играх и 3 дмарке14,для начала я расскажу и фото как устанавливал,пришлось с материнки msi pro h61m-g ddr4 снять селерон 6900,был боксовый кулер от и5,и селерон убрал на дальнюю полку,с финансовой части я не могу в данное время дополнительно купить материнку h610, для и5 я установил боксовый кулер и термопасту deepcool z3, ну есть небольшое сравнение c ryzen 5 3600 по температурам,по тестам зен 45 градусов,ну опять же у зен кулер на теплотрубках,где то 1 год был кулер на селероне
снял с материнки ,
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почистил основание меди
галакси с 8 нормально фотографирует
герой дня core i5-12400
с селероном одинаковые размером
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в гнездо просто поставил по замкам,ничег особенного,
термопаста,минимум
вес кулера бох
термопаста
в биосе все на авто
тестирование
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3дмарк 14
хитман 16,бенчмарк
тотал троя,8х екстрим бенч баттл
киберпанк бенч
крузис 1,8хмсаа бенч гпу
ассасин одиссея
бенчмарк
возле тестового стенда температура 20 градусов,с зен одинаковые результаты,все зависит от видеокарты,для данной видеокарты 2 прочессора равные результаты,1660 на полную загружают,но ещо пока мало игр протестировал,за 23 год надо мне протестировать,материал будет готовиться,дальнейшее исследование процессоров
спасибо всем за внимание,небольшой материал,начало есть,продолжу тестирование в играх
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